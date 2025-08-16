Đổi mới sáng tạo là lựa chọn tất yếu để đưa đất nước phát triển
Thu Hằng
16/08/2025, 08:26
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết hiện nay là cần có những bước đi đột phá, căn bản và toàn diện hơn trong chiến lược phát triển con người, coi đây là nền tảng để đất nước tiến bước vững chắc trong kỷ nguyên mới...
Ngày hội lao động sáng tạo
năm 2025 và Diễn đàn với chủ đề Thúc đẩy tiềm năng sáng tạo của người lao động, do Tổng
Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức đã diễn ra chiều 15/8.
CẦN BƯỚC ĐI ĐỘT PHÁ TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI
Tham dự và phát
biểu tại chương trình, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú,
Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới
sáng tạo và chuyển đổi số nhấn mạnh, từ thực tiễn đấu tranh và lao động, công
nhân Việt Nam đã hun đúc nên những giá trị truyền thống quý báu: đoàn kết -
kiên cường, sáng tạo - trách nhiệm, nghĩa tình - trung thành với lý tưởng độc lập
dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Bước vào thời
kỳ đổi mới, giai cấp công nhân tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong sự
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, trực tiếp
làm chủ công nghệ, vận hành dây chuyền hiện đại, góp phần nâng cao năng suất
lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Theo Thường trực
Ban Bí thư, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các phong trào thi đua yêu nước do Công
đoàn phát động đã trở thành động lực mạnh mẽ cho đổi mới, sáng tạo trong lao động
sản xuất.
Đến nay, cả nước
có khoảng 4 nghìn doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, hơn 200 quỹ đầu tư, 84 vườn
ươm, 35 tổ chức thúc đẩy kinh doanh, 20 trung tâm khởi nghiệp sáng tạo. Chỉ số
đổi mới sáng tạo toàn cầu của chúng ta liên tục có sự tăng trưởng từ vị trí 76
năm 2013, lên vị trí 44 năm 2024.
"Người lao động Việt Nam được bạn bè quốc tế
trân trọng và ghi nhận là những con người cần cù, ham học hỏi, sáng dạ và giàu
khát vọng vươn lên. Đó là những phẩm chất cao quý, kết tinh của truyền thống
văn hiến, tinh thần vượt khó, khát vọng độc lập, tự cường của cả dân tộc ta qua
hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước", Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.
Theo ông, những thành quả
đã đạt được, không chỉ thể hiện sức sáng tạo to lớn của người lao động Việt
Nam, mà còn khẳng định vai trò đồng hành, tiếp sức và kiến tạo của tổ chức Công
đoàn Việt Nam trong hành trình xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.
Trước khi bước
vào hội trường để tham dự chương trình, Thường trực Ban Bí thư cho biết đã được
trực tiếp tham quan không gian sáng tạo với 80 gian hàng trưng bày những công
trình, sản phẩm tiêu biểu được tuyển chọn từ hàng nghìn sáng kiến trên cả nước.
Ông đánh giá đây là minh chứng sinh động cho trí tuệ và khát vọng cống hiến của giai cấp công
nhân Việt Nam trong hành trình 80 năm đồng hành cùng đất nước, đặc biệt là
trong gần 40 năm đổi mới đầy bản lĩnh, sáng tạo và kiên cường.
"Đây là kết
tinh từ quá trình quan sát tỉ mỉ, trải nghiệm thực tiễn sống cùng nơi công xưởng,
nhà máy, dây chuyền sản xuất của những con người bình dị nhưng với tinh thần
trách nhiệm, lòng yêu nghề, ý chí vươn lên, khát vọng đổi mới, làm mới từ những
điều tưởng chừng nhỏ bé nhất, đang từng ngày âm thầm góp phần làm nên một diện
mạo mới cho đất nước", Thường trực Ban Bí thư khẳng định.
Trước những
thành quả, Thường trực Ban Bí thư cũng nêu rõ yêu cầu cần phải nhìn nhận thẳng thắn
những hạn chế, trong đó, thực tế năng suất lao động nước ta tuy được cải thiện,
nhưng vẫn còn thấp so với khu vực và thế giới.
Mô hình tăng
trưởng vẫn dựa nhiều vào lao động phổ thông, trong khi các ngành sử dụng công
nghệ cao, giá trị gia tăng lớn còn chiếm tỉ trọng thấp. Chất lượng nguồn nhân lực
chưa theo kịp yêu cầu phát triển; phần lớn người lao động còn thiếu kỹ năng
chuyên sâu, khó thích ứng với chuyển đổi công nghệ làm gia tăng nguy cơ bị thay
thế trong bối cảnh tự động hóa ngày càng mở rộng.
Thường trực
Ban Bí thư nhấn mạnh, thực trạng đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có những bước
đi đột phá, căn bản và toàn diện hơn trong chiến lược phát triển con người, coi
đây là nền tảng để đất nước tiến bước vững chắc trong kỷ nguyên mới. "Đổi mới
sáng tạo không còn là sự lựa chọn, mà là con đường tất yếu để đưa đất nước ta
phát triển nhanh, bền vững và có bản sắc", Thường trực Ban Bí thư khẳng định.
CÓ CHÍNH SÁCH ĐỂ
DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ CHO SÁNG KIẾN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG
Tại chương trình,
ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ
Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể
Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói sẽ chuyển những đề xuất của các đại biểu đến các cơ
quan hữu quan, thực sự coi đổi mới sáng tạo trong công nhân, người lao động là
cấu phần trọng yếu của chiến lược phát triển khoa học - công nghệ quốc gia.
Đặc
biệt, nghiên cứu sửa đổi chính sách pháp luật, nhất là
chính sách thuế, tài chính để doanh nghiệp có thể đầu tư cho sáng kiến của người
lao động như một khoản chi phí hợp lý.
Ông
cũng nhấn mạnh cần nâng cao vai
trò của quỹ khoa học - công nghệ doanh nghiệp trong hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo
thiết thực; xây dựng cơ chế phối hợp giữa doanh nghiệp - công đoàn - nhà khoa học
- trường nghề - nhà nước để hình thành một hệ sinh thái đổi mới thực chất, liên
kết chặt chẽ và có tính khả thi cao, phát triển liên tục.
Ông Nguyễn
Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết tổ chức Công
đoàn sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ, cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo, đưa vào chương
trình hành động, thể hiện trong các phong trào thi đua của công nhân lao động cả
nước.
Cùng với đó, tổ chức thật tốt việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày của
Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và
chuyển đổi số quốc gia cùng các chủ trương, Nghị quyết lớn của Đảng, thiết thực
chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2/9), Đại hội Đảng
bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ
XIV.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025 phát hành ngày 18/08/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
“Nới” thủ tục, quy trình cấp phép cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam
Cục Việc làm sắp thử nghiệm vận hành sàn giao dịch việc làm quốc gia. Đây sẽ là nền tảng quan trọng kết nối cung – cầu thị trường lao động trên phạm vi cả nước. Đối với lao động nước ngoài, Cục Việc làm cũng đang xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu kết nối, tích hợp thông tin từ khâu xuất nhập cảnh đến cấp phép lao động, phục vụ công tác quản lý...
[Phóng sự ảnh]: Hàng ngàn người dân Thanh Hóa tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”
Sáng 16/8, gần 32 nghìn người dân xứ Thanh đã đồng loạt tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”, đây là sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống Công an nhân dân...
[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”
Sáng 16/8, lễ phát động chương trình đi bộ toàn quốc "Cùng Việt Nam tiến bước" đã diễn ra tại hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Cùng với đó là sự tham gia của nhân dân, các lực lượng vũ trang tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước...
Gần 1.700 cán bộ Quảng Trị được hỗ trợ chỗ ở và chi phí sinh hoạt 2 năm
Sáng kiến của tỉnh Quảng Trị nhằm ổn định đời sống cho gần 1.700 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chuyển đến làm việc tại trung tâm hành chính mới đang được khẩn trương triển khai, với tổng kinh phí dự kiến trên 120 tỷ đồng.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: