Đổi mới sáng tạo là lựa chọn tất yếu để đưa đất nước phát triển

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết hiện nay là cần có những bước đi đột phá, căn bản và toàn diện hơn trong chiến lược phát triển con người, coi đây là nền tảng để đất nước tiến bước vững chắc trong kỷ nguyên mới...

Ngày hội lao động sáng tạo năm 2025 và Diễn đàn với chủ đề Thúc đẩy tiềm năng sáng tạo của người lao động, do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức đã diễn ra chiều 15/8.

CẦN BƯỚC ĐI ĐỘT PHÁ TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI

Tham dự và phát biểu tại chương trình, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhấn mạnh, từ thực tiễn đấu tranh và lao động, công nhân Việt Nam đã hun đúc nên những giá trị truyền thống quý báu: đoàn kết - kiên cường, sáng tạo - trách nhiệm, nghĩa tình - trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Bước vào thời kỳ đổi mới, giai cấp công nhân tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, trực tiếp làm chủ công nghệ, vận hành dây chuyền hiện đại, góp phần nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Theo Thường trực Ban Bí thư, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn phát động đã trở thành động lực mạnh mẽ cho đổi mới, sáng tạo trong lao động sản xuất.

Đến nay, cả nước có khoảng 4 nghìn doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, hơn 200 quỹ đầu tư, 84 vườn ươm, 35 tổ chức thúc đẩy kinh doanh, 20 trung tâm khởi nghiệp sáng tạo. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của chúng ta liên tục có sự tăng trưởng từ vị trí 76 năm 2013, lên vị trí 44 năm 2024.

"Người lao động Việt Nam được bạn bè quốc tế trân trọng và ghi nhận là những con người cần cù, ham học hỏi, sáng dạ và giàu khát vọng vươn lên. Đó là những phẩm chất cao quý, kết tinh của truyền thống văn hiến, tinh thần vượt khó, khát vọng độc lập, tự cường của cả dân tộc ta qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước", Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Theo ông, những thành quả đã đạt được, không chỉ thể hiện sức sáng tạo to lớn của người lao động Việt Nam, mà còn khẳng định vai trò đồng hành, tiếp sức và kiến tạo của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong hành trình xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Thường trực Ban Bí thư và các đại biểu tham quan không gian sáng tạo trong khuôn khổ chương trình. Ảnh: Tô Thế.

Trước khi bước vào hội trường để tham dự chương trình, Thường trực Ban Bí thư cho biết đã được trực tiếp tham quan không gian sáng tạo với 80 gian hàng trưng bày những công trình, sản phẩm tiêu biểu được tuyển chọn từ hàng nghìn sáng kiến trên cả nước.

Ông đánh giá đây là minh chứng sinh động cho trí tuệ và khát vọng cống hiến của giai cấp công nhân Việt Nam trong hành trình 80 năm đồng hành cùng đất nước, đặc biệt là trong gần 40 năm đổi mới đầy bản lĩnh, sáng tạo và kiên cường.

"Đây là kết tinh từ quá trình quan sát tỉ mỉ, trải nghiệm thực tiễn sống cùng nơi công xưởng, nhà máy, dây chuyền sản xuất của những con người bình dị nhưng với tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề, ý chí vươn lên, khát vọng đổi mới, làm mới từ những điều tưởng chừng nhỏ bé nhất, đang từng ngày âm thầm góp phần làm nên một diện mạo mới cho đất nước", Thường trực Ban Bí thư khẳng định.

Trước những thành quả, Thường trực Ban Bí thư cũng nêu rõ yêu cầu cần phải nhìn nhận thẳng thắn những hạn chế, trong đó, thực tế năng suất lao động nước ta tuy được cải thiện, nhưng vẫn còn thấp so với khu vực và thế giới.

Mô hình tăng trưởng vẫn dựa nhiều vào lao động phổ thông, trong khi các ngành sử dụng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn còn chiếm tỉ trọng thấp. Chất lượng nguồn nhân lực chưa theo kịp yêu cầu phát triển; phần lớn người lao động còn thiếu kỹ năng chuyên sâu, khó thích ứng với chuyển đổi công nghệ làm gia tăng nguy cơ bị thay thế trong bối cảnh tự động hóa ngày càng mở rộng.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, thực trạng đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có những bước đi đột phá, căn bản và toàn diện hơn trong chiến lược phát triển con người, coi đây là nền tảng để đất nước tiến bước vững chắc trong kỷ nguyên mới. "Đổi mới sáng tạo không còn là sự lựa chọn, mà là con đường tất yếu để đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững và có bản sắc", Thường trực Ban Bí thư khẳng định.

CÓ CHÍNH SÁCH ĐỂ DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ CHO SÁNG KIẾN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Tại chương trình, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói sẽ chuyển những đề xuất của các đại biểu đến các cơ quan hữu quan, thực sự coi đổi mới sáng tạo trong công nhân, người lao động là cấu phần trọng yếu của chiến lược phát triển khoa học - công nghệ quốc gia.

Đặc biệt, nghiên cứu sửa đổi chính sách pháp luật, nhất là chính sách thuế, tài chính để doanh nghiệp có thể đầu tư cho sáng kiến của người lao động như một khoản chi phí hợp lý.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Tô Thế.

Ông cũng nhấn mạnh cần nâng cao vai trò của quỹ khoa học - công nghệ doanh nghiệp trong hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo thiết thực; xây dựng cơ chế phối hợp giữa doanh nghiệp - công đoàn - nhà khoa học - trường nghề - nhà nước để hình thành một hệ sinh thái đổi mới thực chất, liên kết chặt chẽ và có tính khả thi cao, phát triển liên tục.

Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết tổ chức Công đoàn sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ, cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo, đưa vào chương trình hành động, thể hiện trong các phong trào thi đua của công nhân lao động cả nước.

Cùng với đó, tổ chức thật tốt việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cùng các chủ trương, Nghị quyết lớn của Đảng, thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2/9), Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.