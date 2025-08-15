Thứ Hai, 18/08/2025

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

icon

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu
Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Cảnh báo xuất hiện thông tư giả mạo Bộ Y tế

Thu Hằng

15/08/2025, 19:01

Bộ Y tế cho biết gần đây trên mạng xuất hiện văn bản giả mạo, sử dụng trái phép hình thức, chữ ký và con dấu của Bộ này nhằm phát tán thông tin sai sự thật...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chiều 15/8, Bộ Y tế cho biết thời gian gần đây, trên một số trang mạng xã hội đã xuất hiện văn bản số 2830/2025/TT-BYT, ghi ngày 10/8/2025, do Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương ký ban hành, với tiêu đề “Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm Y tế xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Qua rà soát, Bộ Y tế khẳng định không có văn bản nào như trên trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Bộ. Đây là văn bản giả mạo, sử dụng trái phép hình thức, chữ ký và con dấu nhằm phát tán thông tin sai sự thật.

“Hành vi này vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cơ quan quản lý nhà nước và có thể làm phát sinh những tác động tiêu cực đối với hoạt động của ngành Y tế”, thông báo của Bộ Y tế nêu rõ.

Bộ Y tế đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người dân chỉ sử dụng, trích dẫn văn bản chính thức được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ. Trường hợp phát hiện văn bản có dấu hiệu bất thường, cần kịp thời liên hệ với Bộ Y tế hoặc báo cho cơ quan chức năng để xác minh, xử lý, đồng thời tránh chia sẻ, lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng.

Hiện, Bộ Y tế đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra, xác minh và xử lý nghiêm hành vi giả mạo này theo quy định của pháp luật.

Từ khóa:

Bộ Y tế dân sinh trạm y tế văn bản giả mạo Vneconomy

Đọc thêm

TP.HCM tìm giải pháp “cứu” chợ truyền thống

TP.HCM tìm giải pháp “cứu” chợ truyền thống

Chính quyền TP.HCM đang có kế hoạch “giải cứu” chợ truyền thống trước tình hình khó khăn của hàng loạt chợ đang “đuối sức”; trong đó dự kiến sẽ “đóng cửa” một số chợ hoạt động yếu kém, bị bỏ hoang...

Thủ đoạn chiếm đoạt tiền của lao động

Thủ đoạn chiếm đoạt tiền của lao động

Nhiều người lao động mất tiền oan khi gặp các đối tượng giả mạo nhân viên Đại sứ quán hoặc gặp pháp nhân không có chức năng đưa người xuất khẩu lao động…

Bộ Y tế thông tin về các thủ tục hành chính trong lĩnh vực dược

Bộ Y tế thông tin về các thủ tục hành chính trong lĩnh vực dược

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, cho biết cơ quan này đã nhận được ý kiến của một số Sở Y tế các tỉnh, thành phố liên quan đến việc thực hiện giải quyết một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực dược…

Thêm hai bệnh viện tuyến Trung ương được khánh thành dịp 80 năm Quốc khánh

Thêm hai bệnh viện tuyến Trung ương được khánh thành dịp 80 năm Quốc khánh

Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện Phụ Sản Trung ương cơ sở 2 là các bệnh viện tuyến Trung ương được khánh thành vào dịp 80 năm Quốc khánh 2/9 năm 2025...

Mưa lớn kéo dài, Thanh Hóa, Hà Tĩnh đối mặt lũ quét, sạt lở

Mưa lớn kéo dài, Thanh Hóa, Hà Tĩnh đối mặt lũ quét, sạt lở

Trong 24 giờ qua, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh liên tiếp ghi nhận mưa vừa, mưa to, có nơi mưa đặc biệt lớn, khiến nhiều xã, phường đối diện nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng diện rộng...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Multimedia

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Những tỷ phú giàu nhất tại mỗi nền kinh tế

Thế giới

Những tỷ phú giàu nhất tại mỗi nền kinh tế

Ấn phẩm

Vietnam Economic Times 406
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 20
image

Đón đọc

Tạp chí Kinh tế Việt Nam

số 22-2025

Thứ 2, 02/06/2025

Đặt mua ngay

Đọc nhiều nhất

1

Quảng trường Hàm Rồng (Thanh Hóa) thành đường đua quốc gia

Tiêu & Dùng

2

Nguyên nhân khiến hàng chục nghìn viên chức xin nghỉ việc

Dân sinh

3

Sức ép nặng dần, VN-Index mất sạch điểm tăng, cầu bắt đáy đang chống đỡ

Chứng khoán

4

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: