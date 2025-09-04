Bước chuyển trong tư duy bảo vệ môi trường

Kinh tế- xã hội- môi trường được xác định là 3 trụ cột của phát triển bền vững. Điều này đòi hỏi tư duy về công tác quản lý môi trường theo hướng chủ động bảo vệ, quản lý và khai thác tài nguyên bền vững, chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động, dẫn dắt phát triển xanh.

Việt Nam đang đối mặt với áp lực kép: vừa duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh, vừa đảm bảo phát triển bền vững. Các chỉ tiêu quốc gia về trung hòa carbon vào năm 2050 và phát triển kinh tế tuần hoàn đang thúc đẩy ngành nông nghiệp và môi trường thay đổi căn bản tư duy phát triển.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, ngành nông nghiệp và môi trường sẽ chịu tác động sâu sắc từ biến động chính trị, kinh tế, khí hậu và công nghệ. Các yêu cầu về phát thải thấp, sản xuất bền vững và truy xuất nguồn gốc đang trở thành những "luật chơi mới", tiêu chuẩn bắt buộc trên thị trường quốc tế. Việt Nam cần chủ động nắm bắt cơ hội từ những thách thức này để phát triển bền vững.

Thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường đã có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng môi trường đã được cải thiện. Hệ thống chính sách và pháp luật môi trường tiếp tục được hoàn thiện, với nhiều quy định tiến bộ nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xanh.

Việt Nam đã cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, thông qua việc giảm phát thải khí nhà kính và chuyển đổi năng lượng. Ngành nông nghiệp và môi trường đóng vai trò nòng cốt trong việc xây dựng khung pháp lý và tiêu chí cho phát triển bền vững. Việc sáp nhập hai ngành nông nghiệp và môi trường được coi là một quyết định chiến lược.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh rằng ngành nông nghiệp và môi trường cần chủ động dẫn dắt phát triển bền vững, từ tư duy “bảo vệ môi trường” sang “kinh tế môi trường”. Chuyển đổi xanh, kinh tế carbon thấp, kinh tế tuần hoàn phải do ngành nông nghiệp và môi trường dẫn dắt.

Chính phủ đã triển khai nhiều nhóm giải pháp đồng bộ, đạt kết quả tích cực trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm phát thải. Việt Nam đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để vận hành thử nghiệm thị trường carbon từ cuối năm 2025, tiến tới vận hành chính thức vào năm 2029. Các chỉ tiêu môi trường trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2025-2030 cũng đã được xác định, với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính ít nhất 15,8% và tỷ lệ xử lý nước thải đạt khoảng 65-70%.

Việc chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, bền vững không chỉ là một yêu cầu cấp thiết mà còn là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

