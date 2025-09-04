Bước chuyển trong tư duy bảo vệ môi trường

Kinh tế- xã hội- môi trường được xác định là 3 trụ cột của phát triển bền vững. Điều này đòi hỏi tư duy về công tác quản lý môi trường theo hướng chủ động bảo vệ, quản lý và khai thác tài nguyên bền vững, chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động, dẫn dắt phát triển xanh.
Việt Nam đang đối mặt với áp lực kép: vừa duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh, vừa đảm bảo phát triển bền vững. Các chỉ tiêu quốc gia về trung hòa carbon vào năm 2050 và phát triển kinh tế tuần hoàn đang thúc đẩy ngành nông nghiệp và môi trường thay đổi căn bản tư duy phát triển.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, ngành nông nghiệp và môi trường sẽ chịu tác động sâu sắc từ biến động chính trị, kinh tế, khí hậu và công nghệ. Các yêu cầu về phát thải thấp, sản xuất bền vững và truy xuất nguồn gốc đang trở thành những "luật chơi mới", tiêu chuẩn bắt buộc trên thị trường quốc tế. Việt Nam cần chủ động nắm bắt cơ hội từ những thách thức này để phát triển bền vững.
Thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường đã có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng môi trường đã được cải thiện. Hệ thống chính sách và pháp luật môi trường tiếp tục được hoàn thiện, với nhiều quy định tiến bộ nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xanh.
Việt Nam đã cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, thông qua việc giảm phát thải khí nhà kính và chuyển đổi năng lượng. Ngành nông nghiệp và môi trường đóng vai trò nòng cốt trong việc xây dựng khung pháp lý và tiêu chí cho phát triển bền vững. Việc sáp nhập hai ngành nông nghiệp và môi trường được coi là một quyết định chiến lược.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh rằng ngành nông nghiệp và môi trường cần chủ động dẫn dắt phát triển bền vững, từ tư duy “bảo vệ môi trường” sang “kinh tế môi trường”. Chuyển đổi xanh, kinh tế carbon thấp,
kinh tế tuần hoàn phải do ngành nông nghiệp và môi trường dẫn dắt.
Chính phủ đã triển khai nhiều nhóm giải pháp đồng bộ, đạt kết quả tích cực trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm phát thải. Việt Nam đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để vận hành thử nghiệm thị trường carbon từ cuối năm 2025, tiến tới vận hành chính thức vào năm 2029. Các chỉ tiêu môi trường trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2025-2030 cũng đã được xác định, với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính ít nhất 15,8% và tỷ lệ xử lý nước thải đạt khoảng 65-70%.
Việc chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, bền vững không chỉ là một yêu cầu cấp thiết mà còn là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: