BVBank: Giải pháp tài chính nâng tầm trải nghiệm du lịch

Trong bối cảnh nhu cầu du lịch dịp lễ 30/4 - 1/5 được dự báo tăng mạnh, việc chuẩn bị công cụ tài chính phù hợp đang trở thành xu hướng giúp người dùng tối ưu chi phí và kiểm soát chi tiêu hiệu quả. Các giải pháp từ BVBank, bao gồm thẻ thanh toán ưu đãi và nền tảng ngân hàng số Digimi, được thiết kế nhằm hỗ trợ khách hàng chủ động quản lý ngân sách và tận hưởng hành trình trọn vẹn hơn…

DU LỊCH HIỆN ĐẠI GẮN VỚI CHUỖI TRẢI NGHIỆM TÀI CHÍNH LIÊN TỤC

Khác với trước đây, một chuyến du lịch hiện đại không chỉ dừng lại ở việc đặt vé máy bay hay khách sạn. Hành trình của người dùng ngày nay bao gồm nhiều “điểm chạm tài chính” liên tục, từ lên kế hoạch đặt dịch vụ, chi tiêu tại điểm đến, đến xử lý các nhu cầu phát sinh trong suốt chuyến đi.

Theo các chuyên gia, chi phí của một chuyến đi có thể chênh lệch đáng kể tùy thuộc vào thời điểm đặt dịch vụ và khả năng tận dụng ưu đãi thanh toán. Việc đặt sớm không chỉ giúp tối ưu ngân sách mà còn tạo sự chủ động trong kế hoạch tài chính tổng thể.

Mỗi chuyến đi không chỉ là kỳ nghỉ, mà còn là trải nghiệm tài chính thông minh, chủ động và hiện đại hơn với nền tảng ngân hàng số Digimi và thẻ BVBank.

Trong xu hướng này, thẻ tín dụng BVBank mang lại lợi thế rõ rệt khi giúp khách hàng tận dụng các chương trình ưu đãi trên các nền tảng du lịch quốc tế. Cụ thể, khi đặt vé máy bay trên Trip.com, người dùng có thể nhận mức giảm giá lên đến 30%, tối đa 1 triệu đồng. Bên cạnh đó, việc đặt phòng khách sạn trên Agoda mang lại mức giảm 10% mỗi ngày và lên đến 15% (tối đa 700.000 đồng) vào thứ Sáu.

Không chỉ dừng lại ở ưu đãi trực tiếp, các chương trình hoàn tiền, tích điểm hoặc quay số trúng thưởng khi mở thẻ cũng góp phần gia tăng giá trị tài chính cho người dùng ngay từ giai đoạn chuẩn bị hành trình.

Chị Minh Anh (32 tuổi, nhân viên marketing tại TP.HCM) chia sẻ: “Trước đây mình thường đặt dịch vụ sát ngày và chi phí đội lên khá nhiều. Từ khi sử dụng thẻ BVBank để đặt vé sớm và tận dụng ưu đãi, mình tiết kiệm được khoản đáng kể cho mỗi chuyến đi, đồng thời cũng chủ động hơn về ngân sách.”

Khi hành trình bắt đầu, các khoản chi tiêu nhỏ thường phát sinh liên tục, từ ăn uống, di chuyển đến mua sắm và tham quan. Nếu không có công cụ quản lý phù hợp, tổng chi phí có thể vượt xa kế hoạch ban đầu.

Các dòng thẻ BVBank hiện cung cấp nhiều ưu đãi chi tiêu hàng ngày, bao gồm hoàn tiền (cashback) lên đến 20% cho các giao dịch mua sắm, ăn uống hoặc dịch vụ. Tính năng trả góp chi tiêu giúp người dùng phân bổ chi phí hợp lý hơn, đặc biệt trong những chuyến đi dài ngày hoặc có nhiều trải nghiệm cao cấp.

Đi cùng với những ưu đãi của thẻ tín dụng, ngân hàng số Digimi của BVBank cho phép người dùng thực hiện các giao dịch tài chính như chuyển khoản, thanh toán dịch vụ hoặc quản lý ngân sách ngay trên điện thoại. Điều này giúp quá trình chuẩn bị chuyến đi trở nên liền mạch hơn, giảm thiểu rủi ro và tiết kiệm thời gian.

Anh Hoàng Long (28 tuổi, freelancer tại Hà Nội) cho biết việc thanh toán bằng thẻ tín dụng BVBank và ngân hàng số Digimi giúp anh giảm đáng kể áp lực tài chính khi du lịch: “Từ khi dùng thẻ BVBank và Digimi, mình gần như không cần mang nhiều tiền mặt. Mọi giao dịch đều hiển thị ngay trên ứng dụng nên rất dễ kiểm soát chi tiêu và không bị vượt ngân sách.”

Trong trường hợp phát sinh chi phí ngoài kế hoạch, các giải pháp tài chính như trả góp trực tuyến hoặc vay tín chấp nhanh trên Digimi giúp người dùng duy trì dòng tiền ổn định mà không làm gián đoạn trải nghiệm. Đây được xem là lợi thế đáng kể trong bối cảnh chi phí du lịch ngày càng tăng.

Không chỉ hỗ trợ thanh toán, Digimi còn đóng vai trò như một công cụ quản lý tài chính toàn diện. Các tính năng theo dõi chi tiêu theo thời gian thực, phân loại giao dịch và kiểm tra lịch sử chi tiêu giúp người dùng chủ động điều chỉnh ngân sách trong suốt hành trình.

Chị Thu Trang (35 tuổi, chủ cửa hàng online tại Đà Nẵng) cho biết việc quản lý chi tiêu sau chuyến đi giúp cô cải thiện thói quen tài chính: “Sau mỗi chuyến đi, mình thường xem lại toàn bộ giao dịch trên Digimi để rút kinh nghiệm. Nhờ vậy, những lần sau mình chủ động hơn và không bị vượt ngân sách.”

CHI TIÊU TRONG HÀNH TRÌNH: LINH HOẠT VÀ TỐI ƯU TRẢI NGHIỆM

Việc kết hợp giữa thẻ thanh toán và ngân hàng số không chỉ mang lại tiện ích ngắn hạn mà còn giúp hình thành thói quen quản lý tài chính thông minh trong dài hạn.

Thực tế cho thấy, sự khác biệt giữa một chuyến đi căng thẳng và một hành trình trọn vẹn đôi khi chỉ nằm ở mức độ chuẩn bị. Việc chủ động sở hữu thẻ thanh toán phù hợp và sử dụng ngân hàng số để quản lý chi tiêu không chỉ giúp tối ưu chi phí mà còn nâng cao chất lượng trải nghiệm.

Trong bối cảnh nhu cầu du lịch phục hồi mạnh mẽ, việc kết hợp giữa thẻ BVBank và nền tảng ngân hàng số Digimi được xem là giải pháp tài chính hiệu quả, giúp người dùng kiểm soát ngân sách, tận dụng ưu đãi và chủ động trước mọi tình huống phát sinh.

Các chuyên gia khuyến nghị người dùng nên chuẩn bị công cụ tài chính từ sớm, bao gồm mở tài khoản ngân hàng số, lựa chọn dòng thẻ phù hợp với nhu cầu chi tiêu và tận dụng các chương trình ưu đãi để tối ưu chi phí du lịch.

Chỉ cần chuẩn bị trước một bước - từ mở tài khoản Digimi đến sở hữu thẻ BVBank - mỗi chuyến đi không chỉ là kỳ nghỉ, mà còn trở thành trải nghiệm tài chính thông minh, chủ động và hiện đại hơn.