Cổ phiếu dẫn dắt hụt hơi, VN-Index lại mất mốc 1800 điểm
Kim Phong
11/06/2026, 11:58
Xung đột Trung Đông bùng phát trở lại khiến chứng khoán toàn cầu bị bán tháo, giá dầu tăng đã tác động đáng kể đến tâm lý giao dịch sáng nay. Trong nước, khối lượng bắt đáy giá thấp bắt đầu về tài khoản cũng góp phần gia tăng sức ép.
VN-Index giảm nhẹ 0,37% tương đương -6,72 điểm là không nhiều,
thậm chí mức giảm sâu nhất 0,84% (-15,07 điểm) cũng không quá mạnh. Chốt phiên
sáng chỉ số rơi xuống mức 1796,99 điểm, một lần nữa để mất ngưỡng tâm lý 1800 điểm.
Thị trường còn phiên chiều để thể hiện nỗ lực trụ vững trên mốc này.
Điểm nhấn của phiên không phải là độ rộng hay mức độ giảm giá
mà là thanh khoản. Những rắc rối từ bên ngoài không dẫn đến các đợt bán tháo lớn,
nhưng ảnh hưởng đáng kể tới tâm lý, biểu hiện là giao dịch rất chậm. Tổng giá
trị khớp lệnh sàn HoSE rơi xuống mức thấp kỷ lục mới với gần 4.009 tỷ đồng,
trong đó rổ VN30 chỉ khớp hơn 2.078 tỷ. Đây là tín hiệu rõ nhất của hành động tự
hạn chế rủi ro bằng chiến lược quan sát, bao gồm cả các nhà đầu tư lớn.
Toàn sàn HoSE hiện mới có 8 cổ phiếu đạt thanh khoản trên trăm
tỷ đồng. Một so sánh dễ thấy nhất, hôm qua riêng giao dịch của ACB đã trên
1.000 tỷ và phiên sáng cũng khoảng 622 tỷ. Sáng nay ACB giao dịch chưa tới 200
tỷ đồng. Không chỉ vậy, trong 8 cổ phiếu có dòng tiền tốt nhất này thì chỉ 2 mã
xanh là ACB tăng 0,19% và NVL tăng 0,38%.
Dòng tiền quá yếu khiến thị trường quay lại trạng thái mong
manh dựa trên yếu tố “tiết cung”. Chiều nay lượng hàng bắt đáy hôm 9/6 – phiên tạo
đáy thấp nhất nhịp hiện tại - sẽ được giao dịch. Tuy thanh khoản mấy ngày gần đây
không lớn, hàm ý sức ép ngắn hạn cũng không cao, nhưng vấn đề chính vẫn là không
có sức mua. Sự thận trọng khiến người cầm tiền sẽ chỉ chọn vùng giá thấp khi đối
diện với áp lực ngắn hạn này.
VN-Index chốt phiên sáng giảm nhẹ do sức ép từ các cổ phiếu
trụ chưa lớn. VIC giảm 0,82%, VHM giảm 1,16%, VCB giảm 0,32%, BID giảm 0,72%,
CTG giảm 0,3%, TCB giảm 0,16%, VPB giảm 0,38%, MBB giảm 0,2%. Cổ phiếu lớn duy
nhất xanh là GAS, đang tăng 0,85%. Nhóm dầu khí là yếu tố nâng đỡ chính nhưng
giá dầu thế giới cũng không hỗ trợ được nhiều. Ngoài GAS, BSR đang tăng 1,43%.
Cổ phiếu này đã bị ép mạnh -1,22% so với giá cao nhất đầu ngày. GAS cũng không
tốt hơn, đã trượt giảm tới 1,54% so với đỉnh.
Độ rộng rổ VN30 đang ghi nhận 10 mã tăng/18 mã giảm, không đến
nỗi quá tệ nhưng là kém hơn nhiều thời điểm đầu phiên khi có tới 15 mã tăng và 10
mã giảm. VN30-Index đang giảm 0,4% trên nền thanh khoản cực thấp 2.078 tỷ đồng.
Đây là mức giao dịch cực kỳ kém của nhóm blue-chips trong điều kiện thị trường
bình thường. Việc các nhà đầu tư lớn cũng đứng ngoài quan sát là biểu hiện rõ
nhất về sự thận trọng tổng thể.
Mặc dù vậy, nhìn từ góc độ tích cực, sự hỗn loạn từ thị trường
quốc tế đêm qua và một số thị trường châu Á sáng nay không dẫn đến đợt bán mạnh
nào trên thị trường trong nước. Thêm nữa độ rộng chỉ số tuy chỉ có 112 mã tăng
và 171 mã giảm, nhưng chỉ có 69 cổ phiếu giảm sâu quá 1% và chỉ 15 mã trong số
này xuất hiện thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. Biên độ giảm giá hẹp giúp ngưỡng
thanh khoản thấp có nét tích cực vì bên bán cũng khá “chắc tay”. Những mã giảm đáng
chú ý hơn số còn lại là VHM giảm 1,16% khớp 109,4 tỷ; VJC giảm 1,21% khớp 75,5
tỷ, GEX giảm 1,76% với 75 tỷ, CII giảm 1,14% với 59,3 tỷ, GEE giảm 1,95% với
55,5 tỷ.
Ở phía tăng dĩ nhiên cũng tương tự, dòng tiền yếu khó có thể
đẩy giá cao được. Trong 112 mã xanh có 14 mã tăng trên 1% với giao dịch từ 10 tỷ
đồng trở lên. SAB, BSR, GVR là 3 blue-chips duy nhất. Nhóm midcap xuất hiện khá
nhiều với PC1 tăng 1,27%, MSB tăng 1,03%, HSL tăng 6,85%, DPM tăng 1,04%, PVD tăng
1%, PVT tăng 1,01%...
Nhà đầu tư nước ngoài cũng đứng ngoài phiên này, tổng giá trị
mua vào trên HoSE mới chỉ đạt 316,6 tỷ, mức giải ngân kém chưa từng thấy. Vị thế
ròng vẫn đạt -301,5 tỷ đồng. Cổ phiếu bị bán lớn nhất là NVL cũng chỉ -35,2 tỷ.
Phía mua ròng lớn nhất là VNM cũng chỉ 20,8 tỷ.
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