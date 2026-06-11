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Trung Quốc: Lạm phát bán buôn cao nhất trong gần 4 năm qua

Điệp Vũ

11/06/2026, 11:20

Chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) của Trung Quốc tăng mạnh nhất trong gần 4 năm qua, phản ánh tác động của giá năng lượng tăng do xung đột quân sự ở Vùng Vịnh...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Theo số liệu được Tổng cục Thống kê Trung Quốc (NBS) công bố ngày 10/6, PPI của nước này tăng 3,9% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm trước, mạnh nhất kể từ tháng 7/2022 và đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp.

Nếu so với tháng 4, chỉ số PPI của Trung Quốc tăng 0,5% trong tháng 5.

Sau khi liên tục suy giảm trong mấy năm qua, chỉ số này đã trở lại trạng thái tăng vào tháng 3 năm nay, ngay sau khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran bùng nổ dẫn tới gián đoạn dòng chảy dầu thô và khí đốt qua eo biển Hormuz.

Ông Lynn Song, nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc tại ngân hàng ING, nhận định với tờ báo Financial Times: "Cuộc chiến tại Iran rõ ràng đã đẩy nhanh quá trình trở lại lạm phát PPI dương của Trung Quốc, vốn được dự đoán sẽ diễn ra một cách ôn hòa hơn”. Ông Song chỉ ra rằng giá nhà sản xuất trong các ngành khai thác dầu và khí đốt của Trung Quốc đã tăng 36% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm ngoái.

Những ngày gần đây, Mỹ và Israel đã tiến hành các cuộc tấn công mới vào Iran, khiến triển vọng đạt được một thỏa thuận để kết thúc chiến tranh và đưa eo biển Hormuz mở cửa trở lại càng thêm phần mờ mịt.

Ông Abhijit Surya, nhà kinh tế cấp cao khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại công ty nghiên cứu kinh tế Capital Economics, nhận định dữ liệu PPI tháng 5 của Trung Quốc cho thấy "các hiệu ứng lan tỏa từ cú sốc nguồn cung Trung Đông vẫn tiếp tục được cảm nhận", nhưng ông cũng lưu ý rằng lạm phát giá tiêu dùng ở nước này đang "có dấu hiệu giảm dần".

Cũng theo báo cáo từ NBS, chỉ số giá tiêu dùng (PPI) của Trung Quốc tăng 1,2% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm trước, giữ nguyên tốc độ như tháng trước đó.

Tuy nhiên, nếu so với tháng trước, CPI tháng 5 đã giảm 0,1%, cho thấy tình trạng ảm đạm của nhu cầu đang gây áp lực lớn lên nền kinh tế Trung Quốc. Nhu cầu trong nước èo uột là một thách thức lớn đối với các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc, khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đối mặt với tình trạng suy thoái kéo dài trên thị trường bất động sản và mức độ cạnh tranh nội địa gay gắt.

Trong thời gian qua, Trung Quốc đã dựa nhiều vào thương mại để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, bù đắp lại áp lực đối với tăng trưởng do niềm tin của người tiêu dùng và hộ gia đình suy yếu và cuộc khủng hoảng địa ốc dai dẳng.

Dữ liệu mới công bố hôm 9/6 cho thấy kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc đã tăng 19,4% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu sang Mỹ tăng mạnh bất chấp hàng rào thuế quan của Tổng thống Donald Trump đối với hàng hóa Trung Quốc.

Ông Song cũng lưu ý rằng giá nguyên liệu thô ở Trung Quốc đã tăng 9,2% trong tháng 5, và ông cho rằng "tốc độ tăng giá của nhóm này có khả năng sẽ tăng lên mức hai con số".

"Một sự gia tăng như vậy có thể sẽ lan sang giá cả của các nhóm hàng hóa khác trong những tháng tới, và nhiều nhà sản xuất hoạt động với biên lợi nhuận mỏng sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đẩy chi phí về phía người tiêu dùng”, ông nói.

Trung Quốc đã đặt mục tiêu chính thức cho lạm phát giá tiêu dùng năm 2026 là 2%. Cùng với đó là mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) từ 4,5-5%, mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ.

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Từ khóa:

kinh tế trung quốc lạm phát PPI thế giới Trung Quốc

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