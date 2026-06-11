Dầu vẫn âm thầm lách khỏi eo biển Hormuz dù bị phong tỏa

Một câu hỏi lớn đang bao trùm kinh tế toàn cầu là vì sao thị
trường dầu mỏ vẫn tương đối yên ả dù thế giới đang đối mặt một trong những cú sốc
nguồn cung nghiêm trọng nhất lịch sử?
Sau 3 tháng chiến tranh Iran, eo biển Hormuz - tuyến hàng hải
huyết mạch của thị trường năng lượng toàn cầu - gần như tê liệt. Đây từng được
xem là kịch bản ác mộng mà rất ít người nghĩ có thể xảy ra trước khi xung đột Mỹ-Iran
bùng phát hồi cuối tháng 2.
NHỮNG CHUYẾN TÀU “MA”
Theo ngân hàng JPMorgan, lưu lượng tàu có thể quan
sát được qua eo biển này hiện chỉ còn khoảng 15% so với trước chiến tranh. Dù vậy, giá dầu vẫn chưa tăng vọt lên những mức nguy
hiểm như nhiều nhà chuyên gia từng lo ngại - ít nhất là đến thời điểm hiện tại.
Một giả thuyết được đưa ra là một lượng dầu thô lớn vẫn đang lọt qua vòng phong
tỏa nghiêm ngặt tại eo biển Hormuz, giúp hệ thống năng lượng toàn cầu phần nào
hấp thụ cú sốc nguồn cung lịch sử.
Theo một số chuyên gia, những tàu chở dầu tham gia vào các
“dòng chảy bí mật” này có thể đang né phong tỏa bằng cách tắt thiết bị phát tín
hiệu định vị để tránh bị phát hiện.
Số liệu từ JPMorgan cho thấy các “dòng chảy bí mật” qua eo biển Hormuz đạt khoảng 2,1 triệu thùng/ngày trong 2 tuần cuối tháng 5. Đây là "những chuyến tàu ma", tàu chở dầu được cho là đã đi qua eo biển Hormuz trong tình trạng tắt thiết bị phát tín hiệu định vị để tránh bị theo dõi.
Con số trên chỉ bằng một phần nhỏ so với mức 15,6 triệu thùng/ngày từng đi qua eo biển Hormuz trước
chiến tranh, nhưng vẫn là lượng dầu đáng chú ý trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu
bị siết chặt.
“Dù eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa và lưu lượng thương mại
qua đây giảm mạnh, một lượng lớn dầu thô và sản phẩm dầu mỏ dường như vẫn đang
đi qua tuyến hàng hải này”, bà Natasha Kaneva, Giám đốc chiến lược hàng hóa
toàn cầu của JPMorgan, viết trong một báo cáo gửi khách hàng vào tuần trước.
Đồng quan điểm trên, ông Bob McNally, nhà sáng lập kiêm Chủ
tịch Rapidan Energy Group, cho rằng các dòng chảy bí mật có thể đã giúp trì
hoãn, hoặc ít nhất phần nào làm dịu, cuộc khủng hoảng.
“Chúng tôi giả định lưu lượng dầu qua Hormuz chỉ còn bằng
0-10% so với trước chiến tranh. Nhưng nếu tính cả lượng dầu lọt qua phong tỏa,
con số này có thể cao hơn một chút. Lượng dầu đó không đủ để ngăn tồn kho dầu sụt
giảm mạnh nhưng cũng giúp giảm bớt phần nào sức ép”, ông McNally nhận xét với
kênh CNN.
Ông Jan Stuart, nhà kinh tế năng lượng toàn cầu kiêm chiến
lược gia tại ngân hàng đầu tư Piper Sandler, ước tính khoảng 2,9 triệu thùng dầu
thô đã rời eo biển Hormuz mỗi ngày trong tháng 5. Con số này bao gồm khoảng 2,1
triệu thùng/ngày được vận chuyển trên các tàu có thể đã trả phí cho Iran. Phần
còn lại, khoảng 900.000 thùng/ngày, đến từ những chuyến tàu“ma”.
“Những chuyến tàu ‘ma’ đã phần nào phát huy tác dụng. Cuộc khủng hoảng đã được giảm nhẹ tốt hơn nhiều
so với những gì tôi từng nghĩ”, ông Stuart nói với CNN.
TRUNG QUỐC GIẢM NHẬP KHẨU DẦU
Ngày thứ Tư (10/6), giá hợp đồng tương lai dầu Brent giao dịch
trên 94 USD/thùng. Giá dầu đã hạ nhiệt so với giai đoạn ngay sau khi xung đột
Iran bùng phát, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với vùng 70 USD/thùng trước chiến
tranh. So với đỉnh gần đây là 114 USD/thùng, giá dầu Brent hiện vẫn thấp hơn
đáng kể.
Tuy nhiên, các dòng dầu đi ngầm không phải yếu tố quan trọng
nhất giúp giá dầu tránh tăng vọt. Theo ngân hàng đầu tư Piper Sandler, mỗi ngày
có khoảng 4,5 triệu thùng dầu thô rời Vịnh Ba Tư qua các tuyến vận chuyển không
đi qua eo biển Hormuz. Phần lớn lượng dầu này được đưa qua đường ống East-West,
tuyến đường ống nối các mỏ dầu của Saudi Arabia với cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ.
Yếu tố quan trọng hơn là Trung Quốc đã giảm mạnh nhập khẩu dầu
thô và chuyển sang sử dụng lượng dầu dự trữ khổng lồ trong nước. Nhu cầu dầu từ
Trung Quốc - một trong những nước tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới - giảm
xuống đã góp phần làm dịu sức ép nguồn cung trên thị trường dầu mỏ.
Bà Kaneva của JPMorgan cho rằng việc giá dầu không tăng vọt
như lo ngại còn do một số yếu tố khác. Trong đó có nhu cầu dầu thực tế giảm mạnh
hơn so với các nhận định phổ biến trên thị trường, trong khi lượng tồn kho có
thể lớn hơn các số liệu chính thức được báo cáo.
“Kết hợp lại, các yếu tố trên cho thấy việc giá dầu chỉ
quanh 100 USD/thùng không nên được hiểu là nguồn cung chỉ bị ảnh hưởng nhẹ.
Thay vào đó, mức giá này phản ánh việc thị trường đã tìm được nhiều cách xoay xở
để hấp thụ cú sốc, dù các biện pháp đó rất tốn kém”, bà Kaneva chỉ ra.
Tuy nhiên, một số chuyên gia kỳ cựu trong ngành dầu mỏ lo ngại
thị trường đang đánh giá thấp tác động thực tế của cuộc khủng hoảng, sau khi
các biện pháp ứng phó tạm thời giúp giá dầu chưa tăng vọt như dự báo.
Tồn kho dầu thương mại đã giảm mạnh kể từ khi chiến tranh
Iran bắt đầu. Trong khi đó, Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) của Mỹ cũng đang
nhanh chóng tiến về mức thấp nhất kể từ đầu thập niên 1980.
“Tình hình sẽ còn xấu đi”, ông Stuart của Piper Sandler nói.
Ông Stuart dự báo giá dầu Brent sẽ ở mức bình quân 130
USD/thùng trong tháng 7 và tháng 8. Nếu dự báo này thành hiện thực, giá xăng tại
Mỹ có thể tăng lên trên 5 USD một gallon, tương đương khoảng 3,8 lít, trong mùa
hè này, so với khoảng 4,2 USD/gallon hiện nay.
“Giá dầu có thể phải tăng nhanh hơn nữa để thúc đẩy các đợt
xả kho dự trữ dầu khẩn cấp tiếp theo, đồng thời khiến người tiêu dùng giảm sử dụng
nhiên liệu. Cần phải thuyết phục người tiêu dùng giảm nhu cầu và việc này sẽ dễ hơn nhiều khi giá ở mức cao”, ông Stuart chỉ ra.