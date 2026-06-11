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Chênh lệch giá mua – bán USD tự do thu hẹp còn 30 đồng

Kỳ Phong

11/06/2026, 11:50

Chênh lệch giá mua – bán USD trên thị trường tự do đã thu hẹp từ mức 40 - 60 đồng/USD trong tháng 5 xuống còn khoảng 20 - 30 đồng/USD và duy trì ổn định từ đầu tháng 6 đến nay. So với mặt bằng tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại ngày 11/6, tỷ giá tự do tiếp tục cao hơn ở chiều mua nhưng thấp hơn nhẹ ở chiều bán…

Đến 11/6/2026, tỷ giá "chợ đen" giảm 1,57% so với đầu năm.
Đến 11/6/2026, tỷ giá "chợ đen" giảm 1,57% so với đầu năm.

Ngày 11/6, tỷ giá trung tâm USD/VND do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.153 VND, không thay đổi so với hôm qua và tăng 15 đồng so với ngày 1/6/2026. Theo đó, tỷ giá trần áp dụng trong ngày ở mức 26.410 VND, giữ nguyên so với ngày 10/6 và tăng gần 16 đồng so với đầu tháng.

Cùng ngày, tỷ giá mua USD tại các ngân hàng thương mại phổ biến dao động quanh mức 26.100 - 26.160 VND; tỷ giá bán từ 26.407 - 26.410 VND.

Ở chiều mua, mức giá cao nhất ghi nhận tại HSBC và VIB, lần lượt 26.165 và 26.160 - 26.170 VND (VIB mua chuyển khoản), trong khi mức thấp nhất thuộc về TPBank với 26.040 VND mua tiền mặt.

Ở chiều bán, phần lớn ngân hàng niêm yết mức phổ biến 26.410 VND, sát mức trần giao dịch do Ngân hàng Nhà nước quy định; một số ngân hàng niêm yết thấp hơn như Indovina ở mức 26.400 VND, MBV 26.407 VND, VietinBank 26.408 VND và HSBC 26.409 VND.

Chênh lệch mua – bán USD tại các ngân hàng phổ biến trong khoảng 240 - 310 VND, tùy theo hình thức giao dịch tiền mặt hoặc chuyển khoản. Trong đó, mức chênh lệch thấp nhất khoảng 244 đồng ghi nhận tại HSBC, còn mức chênh lệch cao nhất khoảng 370 đồng ghi nhận tại TPBank đối với giao dịch tiền mặt.

Tỷ giá ngày 11/6/2026 tại một số ngân hàng thương mại (Đơn vị: VND)
Tỷ giá ngày 11/6/2026 tại một số ngân hàng thương mại (Đơn vị: VND)

Hôm nay, tỷ giá USD trên thị trường tự do được giao dịch ở mức 26.370 VND chiều mua vào và 26.400 VND chiều bán, không thay đổi so với ngày 10/6/2026.

So với ngày 01/6/2026, tỷ giá tự do giảm 30 đồng ở cả chiều mua (từ 26.400 xuống 26.370 VND/USD) và chiều bán  (từ 26.450 xuống 26.400 VND/USD). Chênh lệch giá mua – bán USD trên thị trường tự do duy trì ở mức 30 đồng/USD trong ngày 11/6, tương đương mức của ngày 10/6 và không thay đổi so với ngày 01/6, cho thấy biên độ giao dịch ổn định trong giai đoạn đầu tháng 6.

So với tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại ngày 11/6, giá mua USD trên thị trường tự do cao hơn phổ biến khoảng 210 - 330 đồng (so với giá mua USD tại ngân hàng khoảng 26.040 - 26.160 VND). Ở chiều bán, tỷ giá tự do ở mức 26.400 VND, thấp hơn khoảng 7 - 10 đồng/USD so với giá bán phổ biến của ngân hàng thương mại (26.407–26.410 VND).

Trên bình diện quốc tế, diễn biến của đồng USD tiếp tục chịu tác động từ các dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là lạm phát và kỳ vọng điều hành lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Lạm phát tại Mỹ tiếp tục tăng lên mức 4,2% trong tháng 5, cao nhất trong ba năm, chủ yếu do chi phí năng lượng gia tăng sau các gián đoạn nguồn cung liên quan đến căng thẳng tại eo biển Hormuz. Dù vậy, tốc độ tăng giá theo tháng đã chậm lại so với tháng 4, phản ánh đà tăng của giá năng lượng có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo Bộ Lao động Mỹ, nhóm năng lượng đóng góp hơn 60% mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng, song áp lực giá vẫn hiện hữu khi chi phí năng lượng có độ trễ lan tỏa sang các lĩnh vực khác, trong bối cảnh nhu cầu đầu tư liên quan đến trí tuệ nhân tạo tiếp tục gây áp lực lên chuỗi cung ứng.

Lạm phát tháng 5 tiếp tục vượt tốc độ tăng lương năm thứ hai liên tiếp, cho thấy sức mua của hộ gia đình chịu sức ép khi chi phí nhà ở, thực phẩm và nhiên liệu duy trì ở mức cao. Diễn biến này làm gia tăng thận trọng đối với chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trước cuộc họp sắp tới dưới sự điều hành của tân Chủ tịch Kevin Warsh. Thị trường hiện nghiêng về khả năng FED duy trì mặt bằng lãi suất ở mức cao lâu hơn, trong khi thời điểm sớm nhất cho một đợt tăng lãi suất đang được dự báo vào khoảng tháng 10/2026.

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