Chênh lệch giá mua – bán USD tự do thu hẹp còn 30 đồng
Kỳ Phong
11/06/2026, 11:50
Chênh lệch giá mua – bán USD trên thị trường tự do đã thu hẹp từ mức 40 - 60 đồng/USD trong tháng 5 xuống còn khoảng 20 - 30 đồng/USD và duy trì ổn định từ đầu tháng 6 đến nay. So với mặt bằng tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại ngày 11/6, tỷ giá tự do tiếp tục cao hơn ở chiều mua nhưng thấp hơn nhẹ ở chiều bán…
Ngày
11/6, tỷ giá trung tâm USD/VND do Ngân hàng Nhà
nước công bố ở mức 25.153 VND, không thay đổi
so với hôm qua và tăng 15 đồng so với ngày 1/6/2026.
Theo đó, tỷ giá trần áp dụng trong ngày ở mức 26.410 VND, giữ nguyên so với
ngày 10/6 và tăng gần 16 đồng so với đầu tháng.
Cùng ngày, tỷ giá mua USD tại các ngân
hàng thương mại phổ biến dao động quanh mức 26.100 - 26.160
VND; tỷ giá bán từ 26.407 - 26.410 VND.
Ở
chiều mua, mức giá cao nhất ghi nhận tại HSBC và VIB, lần lượt26.165
và 26.160 - 26.170
VND (VIB
mua chuyển khoản), trong khi mức thấp nhất thuộc về TPBank với 26.040 VND mua
tiền mặt.
Ở
chiều bán, phần lớn ngân hàng niêm yết mức phổ biến 26.410 VND, sát mức trần
giao dịch do Ngân hàng Nhà nước quy định; một số ngân hàng niêm yết thấp hơn
như Indovina ở mức 26.400 VND, MBV 26.407 VND, VietinBank 26.408 VND và HSBC
26.409 VND.
Chênh
lệch mua – bán USD tại các ngân hàng phổ biến trong khoảng 240 - 310
VND, tùy theo hình thức giao dịch tiền mặt hoặc chuyển khoản. Trong đó, mức
chênh lệch thấp nhất khoảng 244 đồng ghi nhận tại HSBC, còn mức chênh lệch cao
nhất khoảng 370 đồng ghi nhận tại TPBank đối với giao dịch tiền mặt.
Hôm nay, tỷ giá USD trên thị trường tự do được giao dịch ở mức
26.370 VND chiều mua vào và 26.400 VND chiều bán, không thay đổi so với ngày
10/6/2026.
So
với ngày 01/6/2026, tỷ giá tự do giảm 30 đồng ở cả chiều mua (từ 26.400 xuống
26.370 VND/USD) và chiều bán (từ 26.450 xuống 26.400 VND/USD). Chênh lệch
giá mua – bán USD trên thị trường tự do duy trì ở mức 30 đồng/USD trong ngày
11/6, tương đương mức của ngày 10/6 và không thay đổi so với ngày 01/6, cho thấy
biên độ giao dịch ổn định trong giai đoạn đầu tháng 6.
So
với tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại ngày 11/6, giá mua USD trên thị
trường tự do cao hơn phổ biến khoảng 210 - 330 đồng (so với giá mua USD tại ngân hàng khoảng
26.040 - 26.160
VND). Ở chiều bán, tỷ giá tự do ở mức 26.400 VND, thấp hơn khoảng 7 - 10
đồng/USD so với giá bán phổ biến của ngân hàng thương mại (26.407–26.410 VND).
Trên
bình diện quốc tế, diễn biến của đồng USD tiếp tục chịu tác động từ các dữ liệu
kinh tế Mỹ, đặc biệt là lạm phát và kỳ vọng điều hành lãi suất của Cục Dự trữ
Liên bang Mỹ (FED).
Lạm
phát tại Mỹ tiếp tục tăng lên mức 4,2% trong tháng 5, cao nhất trong ba năm, chủ
yếu do chi phí năng lượng gia tăng sau các gián đoạn nguồn cung liên quan đến
căng thẳng tại eo biển Hormuz. Dù vậy, tốc độ tăng giá theo tháng đã chậm lại
so với tháng 4, phản ánh đà tăng của giá năng lượng có dấu hiệu hạ nhiệt.
Theo
Bộ Lao động Mỹ, nhóm năng lượng đóng góp hơn 60% mức tăng của chỉ số giá tiêu
dùng (CPI) trong tháng, song áp lực giá vẫn hiện hữu khi chi phí năng lượng có
độ trễ lan tỏa sang các lĩnh vực khác, trong bối cảnh nhu cầu đầu tư liên quan
đến trí tuệ nhân tạo tiếp tục gây áp lực lên chuỗi cung ứng.
Lạm
phát tháng 5 tiếp tục vượt tốc độ tăng lương năm thứ hai liên tiếp, cho thấy sức
mua của hộ gia đình chịu sức ép khi chi phí nhà ở, thực phẩm và nhiên liệu duy
trì ở mức cao. Diễn biến này làm gia tăng thận trọng đối với chính sách tiền tệ
của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trước cuộc họp sắp tới dưới sự điều hành của
tân Chủ tịch Kevin Warsh. Thị trường hiện nghiêng về khả năng FED duy trì mặt bằng
lãi suất ở mức cao lâu hơn, trong khi thời điểm sớm nhất cho một đợt tăng lãi
suất đang được dự báo vào khoảng tháng 10/2026.
Vì sao nhập siêu kéo dài chưa tạo sức ép lớn lên tỷ giá?
18:13, 02/06/2026
Tỷ giá đối mặt ba sức ép
07:27, 20/05/2026
Giá USD tự do giảm gần 3% trong tháng 4, tỷ giá ngân hàng đi ngang sát trần
Tạp chí Kinh tế Việt Nam ghi dấu ấn tại Giải Báo chí về Bảo hiểm năm 2025
Trong số hơn 1.050 tác phẩm tham dự Giải Báo chí về Bảo hiểm năm 2025, Tạp chí Kinh tế Việt Nam (VnEconomy)/Vietnam Economic Times (VET) đã ghi dấu ấn với tác phẩm “Chiến lược bảo hiểm Việt Nam – những trụ cột mới trong tầm nhìn 2030” và “Addressing Exposure” đoạt Giải Khuyến khích, tiếp tục khẳng định thế mạnh ở các tuyến bài chuyên sâu về kinh tế, chính sách và thị trường bảo hiểm...
Tổng thống Trump vẫn tự tin dù lạm phát ở Mỹ nóng nhất 3 năm
Lạm phát ở Mỹ tăng tốc trong tháng 5 do giá năng lượng leo thang, đặt ra sức ép đòi hỏi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất...
Giá vàng “bốc hơi” từng giờ vì tin tức từ Trung Đông và lạm phát Mỹ
Giá vàng thế giới giảm chóng mặt trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (10/6) và đầu giờ sáng nay (11/6), khi Mỹ bắt đầu tấn công một loạt mục tiêu ở Iran và dữ liệu lạm phát cao nhất 3 năm của Mỹ khiến nhà đầu tư lo ngại về triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn...
BIDV tiên phong kiến tạo mô hình chi nhánh thế hệ mới phục vụ doanh nghiệp FDI
Cùng với làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam tiếp tục là “điểm đến” sáng giá của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
Citi: Giá vàng có thể giảm về 3.500 USD/oz
Sau khi lập kỷ lục ở mức gần 5.600 USD/oz vào cuối tháng 1 năm nay, giá vàng hiện đã giảm về vùng 4.150 USD/oz. Ngân hàng Citi dự báo giá vàng thậm chí có thể giảm sâu hơn nữa...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: