Thứ Năm, 11/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Tổng thống Trump vẫn tự tin dù lạm phát ở Mỹ nóng nhất 3 năm

Điệp Vũ

11/06/2026, 09:20

Lạm phát ở Mỹ tăng tốc trong tháng 5 do giá năng lượng leo thang, đặt ra sức ép đòi hỏi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump cho thấy ông không lo lắng gì về tình trạng nóng lên của giá cả.

Báo cáo từ Cục Thống kê lao động (BLS) thuộc Bộ Lao động Mỹ ngày 10/6 cho thấy CPI tăng 0,5% trong tháng 5 so với tháng trước và tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước. Cả hai mức tăng này đều phù hợp với dự báo mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones, nhưng mức tăng tháng thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với số liệu của tháng 4.

Đây là lần đầu tiên lạm phát giá tiêu dùng ở Mỹ vượt 4% trong 3 năm trở lại đây. Mức tăng 4,2% là cao nhất kể từ tháng 4/2023 và vượt xa mức tăng 3,8% ghi nhận trong tháng 4.

Nếu loại bỏ giá thực phẩm và năng lượng - hai nhóm hàng hóa thường xuyên biến động - CPI lõi tháng 5 tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng cả năm phù hợp với dự báo nhưng mức tăng theo tháng thấp hơn so với con số dự báo là tăng 0,3%, đồng thời thấp hơn mức tăng 0,4% của tháng 4.

“Người Mỹ đang cảm thấy áp lực tài chính từ việc lạm phát tăng lên mức cao nhất 3 năm. Giá cả nhiều hàng hóa và dịch vụ thiết yếu đang tăng, từ giá xăng, thực phẩm, điện và thuốc men, tất cả đều là vấn đề khi lạm phát tăng. Chấm dứt cuộc chiến tranh ở Iran sẽ giúp giải tỏa áp lực lạm phát”, nhà kinh tế trưởng Heather Long của công ty Navy Federal Credit Union nhận xét.

Số liệu lạm phát mới nhất được công bố vào một thời điểm nhạy cảm đối với thị trường tài chính và các nhà hoạch định chính sách tiền tệ, khi giới chức Fed đang tranh luận về việc có nên tăng lãi suất. Fed được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp kết thúc vào ngày 17/6, nhưng nhà đầu tư đang chờ xem liệu các quan chức Fed sẽ đánh giá như thế nào về lạm phát.

Trong bối cảnh cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran có những diễn biến căng thẳng mới, giới phân tích lo ngại rằng giá dầu có thể tăng mạnh trong thời gian tới, khiến lạm phát lan rộng tới những bộ phận nhạy cảm với giá năng lượng trong nền kinh tế Mỹ.

Báo cáo của BLS cho thấy phần lớn sự tăng tốc của lạm phát ở Mỹ trong tháng 5 đến từ mức tăng 3,9% của giá năng lượng so với tháng trước và 23,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá hàng hóa cơ bản lõi đã giảm 0,1% so với tháng trước, cho thấy áp lực lạm phát từ thuế quan về cơ bản không còn.

“Các quan chức kinh tế ở Washington sẽ ra sức nói với người Mỹ rằng đây không phải là một cuộc khủng hoảng sinh hoạt phí. Mọi chuyện vẫn sẽ ổn và rủi ro lạm phát đối với hàng hóa tiêu dùng cốt lõi thực chất đang suy yếu”, nhà kinh tế trưởng Chris Rupkey của công ty Fwdbonds nhận định với hãng tin CNBC.

Giá thực phẩm chỉ tăng 0,2% và chi phí nhà ở, một yếu tố quan trọng trong chính sách của Fed, tăng 0,3%, bằng một nửa mức tăng của tháng 4. Chi phí nhà ở - nhóm chiếm hơn một phần ba trọng số CPI- tăng 3,4% cùng kỳ năm ngoái.

Ở những lĩnh vực khác, dịch vụ vận tải giảm 0,6%, một dấu hiệu tiềm năng cho thấy chi phí năng lượng cao có vẻ chưa ảnh hưởng đến các lĩnh vực khác. Tương tự, dịch vụ trừ dịch vụ năng lượng - cũng là một chỉ báo về việc liệu giá xăng dầu cao có ảnh hưởng trên diện rộng đến người tiêu dùng hay không - tăng 0,3% sau khi tăng 0,5% trong tháng 4.

Giá xe ô tô mới giảm 0,3% và giá xe đã qua sử dụng tăng nhẹ 0,1%. Tuy nhiên, giá vé máy bay tăng 2,7%, một dấu hiệu rõ ràng hơn về việc chi phí năng lượng tăng được đẩy người tiêu dùng.

Sau báo cáo, thị trường tương lai cho thấy nhiều khả năng Fed sẽ duy trì mức lãi suất hiện tại 3,5-3,75% trong phần lớn năm nay. Các nhà giao dịch dự báo Fed có thể sẽ tăng lãi suất vào tháng 12.

Trong một cuộc trao đổi với báo giới tại Nhà Trắng cùng ngày, khi được hỏi liệu ông có cảm thấy lo lắng về báo cáo lạm phát mới nhất, Tổng thống Trump nói: “Tôi thích những con số lạm phát đó”. Ông dự báo lạm phát sẽ “giảm nhanh như một hòn đá rơi” sau khi chiến tranh với Iran kết thúc.

Tuy nhiên, theo CNBC, nhiều nghị sỹ trong Đảng Cộng hòa của ông Trump đang lo ngại rằng giá cả tăng sẽ gây bất lợi cho nỗ lực của đảng này trong việc giữ thế đa số mong manh tại cả Thượng viện và Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

Kinh tế eurozone suy giảm, ECB đứng trước lựa chọn khó khăn về lãi suất

13:59, 09/06/2026

Kinh tế eurozone suy giảm, ECB đứng trước lựa chọn khó khăn về lãi suất

Nhìn lại lạm phát tại Mỹ vào các năm thay chủ tịch Fed

18:13, 02/06/2026

Nhìn lại lạm phát tại Mỹ vào các năm thay chủ tịch Fed

Quan chức Fed: Cú sốc giá dầu và AI sẽ cùng đẩy lạm phát lên cao hơn

19:22, 29/05/2026

Quan chức Fed: Cú sốc giá dầu và AI sẽ cùng đẩy lạm phát lên cao hơn

Từ khóa:

fed kinh tế mỹ lãi suất lạm phá lạm phát Mỹ thế giới Trump

Đọc thêm

Tăng trưởng kinh tế Ấn Độ đối mặt phép thử lớn

Tăng trưởng kinh tế Ấn Độ đối mặt phép thử lớn

Ấn Độ vẫn duy trì được nền tảng chính trị tương đối ổn định sau hơn một thập kỷ dưới sự lãnh đạo của ông Narendra Modi. Tuy nhiên, trong mắt nhà đầu tư toàn cầu, sức hấp dẫn của nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới đang suy giảm.

Chứng khoán Mỹ bán tháo khi xung đột ở Vùng Vịnh leo thang, giá dầu tăng mạnh

Chứng khoán Mỹ bán tháo khi xung đột ở Vùng Vịnh leo thang, giá dầu tăng mạnh

Các chỉ số đồng loạt sụt mạnh sau khi ông Trump nói rằng việc đàm phán để đi đến một thỏa thuận với Iran mất quá nhiều thời gian và giờ là lúc Iran “phải trả giá”...

Giá vàng “bốc hơi” từng giờ vì tin tức từ Trung Đông và lạm phát Mỹ

Giá vàng “bốc hơi” từng giờ vì tin tức từ Trung Đông và lạm phát Mỹ

Giá vàng thế giới giảm chóng mặt trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (10/6) và đầu giờ sáng nay (11/6), khi Mỹ bắt đầu tấn công một loạt mục tiêu ở Iran và dữ liệu lạm phát cao nhất 3 năm của Mỹ khiến nhà đầu tư lo ngại về triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn...

Thuê nhà trả góp nở rộ ở Mỹ

Thuê nhà trả góp nở rộ ở Mỹ

Các công ty công nghệ tài chính (fintech) ở Mỹ đang tìm cách tận dụng cơ hội từ việc ngày càng có nhiều người ở nước này gặp khó khăn trong việc trả tiền thuê nhà hàng tháng...

Lợi nhuận ngành hàng không có thể giảm một nửa vì giá nhiên liệu tăng cao

Lợi nhuận ngành hàng không có thể giảm một nửa vì giá nhiên liệu tăng cao

Ngành hàng không toàn cầu đang đứng trước nguy cơ lợi nhuận giảm mạnh do giá nhiên liệu tăng cao - một hệ quả trực tiếp từ cuộc xung đột tại Iran...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

[Phóng sự ảnh] 222 điểm thi Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] 222 điểm thi Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Gỡ “điểm nghẽn” về dữ liệu và hạ tầng nền tảng, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Video

Gỡ “điểm nghẽn” về dữ liệu và hạ tầng nền tảng, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chứng khoán Mỹ bán tháo khi xung đột ở Vùng Vịnh leo thang, giá dầu tăng mạnh

Thế giới

2

Hà Nội: Nguồn cung căn hộ tăng mạnh, định hình lại hành vi người mua nhà

Bất động sản

3

Vietcap: Điện Máy Xanh trước cơ hội mở rộng các động lực tăng trưởng mới

Chứng khoán

4

Du lịch TP. Hồ Chí Minh tăng tốc cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Du lịch

5

Anthropic công bố mô hình AI thuộc dòng Mythos cho người dùng đại chúng

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy