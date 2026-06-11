Giá vàng “bốc hơi” từng giờ vì tin tức từ Trung Đông và lạm phát Mỹ

Giá vàng thế giới giảm chóng mặt trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (10/6) và đầu giờ sáng nay (11/6), khi Mỹ bắt đầu tấn công một loạt mục tiêu ở Iran và dữ liệu lạm phát cao nhất 3 năm của Mỹ khiến nhà đầu tư lo ngại về triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn...

Mốc 4.000 USD/oz của giá vàng đang bị đe dọa thấy rõ, trong khi quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust tiếp tục bán mạnh.

Lúc đóng cửa phiên ngày thứ Tư tại thị trường New York, giá vàng giao ngay còn 4.073 USD/oz, giảm 189 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương giảm 4,43% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay còn 63,55 USD/oz, giảm 1,9 USD/oz, tương đương giảm 2,94%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 8/2026 giảm 3,6%, đóng cửa ở mức 4.133,3 USD/oz.

Ở vùng giá hiện tại, vàng thế giới đang rẻ nhất kể từ cuối tháng 11/2025, đồng nghĩa đã để mất hết thành quả tăng từ đầu năm đến nay.

Hai nguyên nhân trực tiếp dẫn tới cú giảm chóng mặt của giá vàng trong phiên này là căng thẳng nóng lên giữa Mỹ và Iran, cùng báo cáo lạm phát mạnh của Mỹ.

Ngày thứ Tư, Tổng thống Donald Trump nói rằng việc đàm phán để đi đến một thỏa thuận với Iran mất quá nhiều thời gian và giờ là lúc Iran “phải trả giá”. Sau đó, ông nói Mỹ sẽ tấn công Iran “rất mạnh” nếu hai bên không đạt được một thỏa thuận hòa bình nào.

Vào cuối giờ chiều cùng ngày theo giờ Mỹ, Bộ Chỉ huy Trung ương quân đội Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng của nước này đã bắt đầu “mở thêm các cuộc tấn công mang tính phòng thủ nhằm vào nhiều mục tiêu ở Iran” theo chỉ đạo của ông Trump. Bài đăng của CENTCOM trên mạng xã hội X nói rằng đợt tấn công này “nhằm đáp trả sự gây hấn vô căn cứ và tiếp diễn của Iran”.

Về phía Iran, truyền thông nhà nước của nước này nói rằng Iran đã dùng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào tàu bè của Mỹ ở eo biển Hormuz. Trước đó cùng ngày, Iran đã sử dụng các vũ khí như vậy tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Jordan, Kuwait và Bahrain.

Cuộc chiến tranh và tình trạng bế tắc ở eo biển Hormuz kéo dài đẩy giá dầu tăng, làm gia tăng áp lực lạm phát trên toàn cầu và dẫn tới triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn - một môi trường không có lợi cho một tài sản không có lãi suất như vàng.

Giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 1,8%, đóng cửa ở mức 93,1 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 2,1%, chốt ở mức 90,03 USD/thùng.

Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 của Mỹ được Bộ Lao động nước này công bố vào ngày thứ Tư cho thấy rõ áp lực lạm phát gia tăng ở nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo báo cáo, CPI tăng 0,5% trong tháng 5 so với tháng 4 và tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước. Các mức tăng này đều phù hợp với dự báo mà các nhà phân tích đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones, và tốc độ lạm phát hàng năm là cao nhất kể từ tháng 4/2023.

Dù vàng được coi là một “hầm trú ẩn” truyền thống trước lạm phát cao và bất ổn địa chính trị, nhưng trong môi trường có cả hai yếu tố này hiện tại, vàng hoàn toàn không phát huy được vai trò đó. Thay vào đó, vàng đang đương đầu áp lực giảm từ khả năng các ngân hàng trung ương, nhất là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất để chống lạm phát.

Sức ép mất giá đối với vàng trở nên đặc biệt mạnh kể từ hôm 5/6, khi Mỹ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 5 tốt hơn nhiều so với dự báo - một điểm dữ liệu củng cố khả năng Fed tăng lãi suất trong năm nay.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 67% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Trong một báo cáo công bố vào đầu tuần này, ngân hàng Citi dự báo giá vàng có thể giảm xuống mức 3.500 USD/oz nếu eo biển Hormuz ở trong tình trạng đóng cửa cho đến cuối mùa hè.

Tuy nhiên, giới phân tích vẫn giữ cái nhìn lạc quan về triển vọng tăng giá của vàng trong dài hạn. “Dù giá vàng có điều chỉnh và lạm phát có tăng, hoạt động mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương và sự gia tăng của cung tiền pháp định sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng”, chiến lược gia Paul Wong của công ty Sprott Asset Management nhận định trong một báo cáo.

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Ngày thứ Năm, Cục Thống kê lao động Mỹ (BLS) sẽ công bố một báo cáo lạm phát nữa là chỉ số giá nhà sản xuất (PPI), một điểm dữ liệu quan trọng khác để làm căn cứ đánh giá về triển vọng lãi suất Fed.

Đồng USD tăng giá nhẹ trong phiên ngày thứ Tư, với chỉ số Dollar Index đóng cửa ở mức 99,95 điểm.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng thêm 2,9 tấn vàng trong phiên này, giảm khối lượng nắm giữ về mức 1.013,6 tấn vàng. Trong hai phiên vừa qua, quỹ đã xả 6,3 tấn vàng.

Đầu giờ phiên châu Á sáng nay (11/6), giá vàng và giá bạc tiếp tục giảm mạnh.

Lúc gần 7h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay sụt khoảng 26 USD/oz so với chốt phiên Mỹ, tương đương giảm khoảng 0,6%, giao dịch gần mức 4.047 USD/oz.

Giá bạc giao ngay giảm 1,9%, còn 62,4 USD/oz - theo Kitco.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 128,8 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 5,5 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm, website Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 26.100 đồng (mua vào) và 26.410 đồng (bán ra), tăng 2 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.