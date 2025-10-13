Cá nhân không được làm đại lý bảo hiểm cho nhiều doanh nghiệp cùng loại hình

Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi, bổ sung) phiên bản mới nhất tập trung vào việc siết chặt điều kiện hành nghề, quản lý đại lý bảo hiểm và nâng cao tiêu chuẩn nhân sự ở các vị trí quản lý, kiểm soát nội bộ, kiểm toán và chuyên gia tính toán trong doanh nghiệp bảo hiểm…

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm (phiên bản 5) đưa ra quy định chặt chẽ về đại lý bảo hiểm.

Cụ thể, Dự thảo bổ sung quy định cá nhân đang làm đại lý bảo hiểm cho một doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ không được đồng thời làm đại lý cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ khác. Tương tự, cá nhân làm đại lý bảo hiểm cho một doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hoặc chi nhánh nước ngoài cũng không được làm đại lý cho doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hoặc chi nhánh khác. Quy định này cũng áp dụng với các tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô.

Các chứng chỉ được cấp trước ngày Luật mới có hiệu lực vẫn được sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026. Sau thời gian này, cá nhân phải thực hiện chuyển đổi sang chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo quy định mới, dưới sự hướng dẫn chi tiết của Bộ Tài chính.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm sẽ được trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp tháng 11 - 12/2025 và có hiệu lực từ 1/1/2026.

Dự thảo bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được kinh doanh các sản phẩm thuộc loại hình bảo hiểm sức khỏe có thời hạn từ một 1 trở xuống.

Về thời hạn chính thức hoạt động, các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm và chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam phải chính thức hoạt động trong vòng mười hai tháng kể từ ngày được cấp giấy phép, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Trong trường hợp có lý do bất khả kháng, doanh nghiệp phải báo cáo Bộ Tài chính bằng văn bản chậm nhất 15 ngày trước khi hết hạn, và thời gian gia hạn tối đa là 12 tháng.

Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm gửi thông báo cho Bộ Tài chính trong vòng 15 ngày kể từ ngày xảy ra các thay đổi như thay đổi điều lệ hoạt động hoặc quy chế tổ chức, mở hoặc chấm dứt hoặc thay đổi tên, địa điểm của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Về tiêu chuẩn của người quản lý, dự thảo yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên phải có ít nhất 5 năm làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng hoặc ba năm giữ vị trí quản lý, kiểm soát trong tổ chức cùng lĩnh vực. Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên phải có ít nhất 3 năm trực tiếp làm việc trong các lĩnh vực trên.

Ngoài ra, người quản lý tại doanh nghiệp bảo hiểm phải có bằng đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm. Trường hợp không có bằng đại học chuyên ngành bảo hiểm, cá nhân đó phải có bằng đại học về chuyên ngành khác kèm theo chứng chỉ hoặc môn học về bảo hiểm được cấp bởi cơ sở đào tạo hợp pháp.

Liên quan đến công tác kiểm toán và giám sát, các chức danh như chuyên gia tính toán, trưởng bộ phận quản trị rủi ro, trưởng bộ phận kiểm soát tuân thủ và kế toán trưởng không được kiêm nhiệm bất kỳ chức danh quản lý nào khác trong cùng tổ chức (trừ trường hợp đặc thù như trưởng bộ phận định phí bảo hiểm hoặc kế toán trưởng kiêm trưởng bộ phận tài chính kế toán). Những cá nhân này cũng không được đồng thời làm việc tại nhiều doanh nghiệp bảo hiểm khác nhau hoạt động tại Việt Nam.