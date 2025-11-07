Cá nhân mở tài khoản chứng khoán tiếp tục lập kỷ lục một năm

Tháng 10 vừa qua nhà đầu tư trong nước mở mới 310.651 tài khoản chứng khoán trong đó chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân mở mới 310.000 cá nhân tài khoản. Đây là con số cao kỷ lục trong vòng một năm qua.

Số liệu mới nhất từ Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cho thấy, trong tháng 10 vừa qua nhà đầu tư trong nước mở mới 310.651 tài khoản chứng khoán trong đó chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân mở mới 310.000 cá nhân tài khoản. Đây là con số cao kỷ lục trong vòng một năm qua.

Tính đến thời điểm cuối tháng 10, nhà đầu tư trong nước sở hữu 11,3 triệu tài khoản chứng khoán trong đó nhà đầu tư cá nhân chiếm 11,286 triệu tài khoản còn lại là nhà đầu tư tổ chức. Số tài khoản chứng khoán tương đương với khoảng 11,3% dân số, hoàn thành mục tiêu trước thời hạn 11 triệu tài khoản vào năm 2030.

Nhà đầu tư cá nhân mở mới ồ ạt tài khoản chứng khoán trong bối cảnh VN-Index lập kỷ lục lịch sử trong tháng 10 vừa qua. VN-Index vượt ngưỡng 1.700 điểm và duy trì đà tăng lên mức cao nhất trong tháng 10 đạt 1.766 điểm vào ngày 16/10, được hỗ trợ bởi kết quả nâng hạng thị trường và nền tảng kinh tế ổn định.

FTSE công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường Cận biên lên thị trường Mới nổi thứ cấp, có hiệu lực từ tháng 9/2026.

Ngày 26/10, Mỹ và Việt Nam công bố tuyên bố chung về Khuôn khổ Thương mại Đối ứng, theo đó: Việt Nam mở rộng tiếp cận thị trường ưu đãi cho hàng hóa nông công nghiệp của Mỹ, và Mỹ duy trì mức thuế 20% song xem xét giảm dần về 0% đối với một số mặt hàng ưu tiên.

Về vĩ mô, GDP Việt Nam Q3/25 tăng 8,2% so với cùng kỳ mức tăng mạnh nhất của quý 3 kể từ năm 2011, nhờ nền tảng kinh tế vững chắc và tốc độ giải ngân đầu tư công đẩy mạnh.

Nhờ được hỗ trợ bởi hàng loạt yếu tố, trong tháng 10/2025, thanh khoản thị trường tăng 115,0% so với cùng kỳ, nhỉnh hơn mức tăng 111,9% so với cùng kỳ của tháng 9. So với tháng trước, giá trị giao dịch bình quân trên ba sàn tăng 2,0%, lên 38,3 nghìn tỷ đồng.

Nhà đầu tư cá nhân là bên mua đối ứng, giá trị mua ròng 14.532,4 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng 9602,6 tỷ đồng qua khớp lệnh. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 11/18 ngành, chủ yếu là ngành Dịch vụ tài chính. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: SSI, SHB, MBB, VCI, HPG, VIX, CTG, KDH, VHM, VRE.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 7/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Công nghệ Thông tin. Top bán ròng có: FPT, GEX, VPB, HAH, TCH, VIC, GEE, TCB, FRT.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước cũng mua ròng 7628.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 11825 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 4/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Công nghệ Thông tin Top bán ròng có FPT, SHB, VPL, VJC, GMD, TCX, VIX, PNJ, HDG, VCB.