Cá nhân tiếp tục "xuống tiền" mạnh, mua ròng 2.200 tỷ
Thu Minh
09/04/2026, 22:08
Nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng 2.205,4 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 514,1 tỷ đồng.
Thị trường gặp áp lực chốt lời sau phiên giao dịch bùng nổ lập kỷ lục điểm số tăng của hôm qua. VN-Index đóng cửa phiên giao dịch hôm nay giảm gần 20 điểm lùi về vùng giá 1.736,68 với độ rộng xấu đi, 191 mã giảm trên 124 mã tăng.
Tuy vậy, mức giảm chủ yếu bị ảnh hưởng tâm lý bởi một vài cổ phiếu lớn như VIC giảm 2,74% kéo lùi gần 7 điểm của thị trường chung. Và không có bán tháo ồ ạt khi nhìn vào thành khoản với giá trị khớp lệnh thấp. b sàn đạt 27.000 tỷ đồng.
Lực chốt lời vẫn cho thấy dòng tiền ưu tiên đầu cơ lướt sóng ngắn hạn trong bối cảnh rủi ro xung đột địa chính trị bên ngoài vẫn còn và nâng hạng lên thị trường mới nổi chỉ là thông tin "vui vẻ" hỗ trợ thị trường không đáng kể. Tiền đang ưu tiên vào cổ phiếu đầu cơ, cổ phiếu bất động sản và ngân hàng ở nhóm nhỏ và vừa.
Các mã tiêu biểu giữ được sắc xanh hôm nay ở hai nhóm này gồm TCB, TCX, LPB, SHB, STB, BCM, NVL KBC, KDH, DXS. Và một vài cổ phiếu khác với câu chuyện riêng như HPG gắn với tăng giá thép, PNJ gắn với kết quả kinh doanh tích cực.
Còn lại cả thị trường chìm trong màu đỏ. Các ngân hàng nhà nước và tư nhân vốn hóa lớn nhất đều bay màu hơn 1% như VCB, BID, CTG, VPB, ACB, HDB. Chứng khoán sau phiên bùng nổ với tin nâng hạng hôm nay gặp áp lực chốt lời bán ra như VPX, SSI, HCM, VCK, VND, VCI. Dầu khí năng lượng tiếp tục bị bán tháo giảm sâu. FPT hôm qua được phiên hiếm hoi kịch trần hôm nay cũng quay đầu giảm hơn 1%. Tiêu dùng bán lẻ giảm mạnh hơn ở VPL, MWG.
Khối ngoại hôm nay xả ròng đột biến giá trị ròng 2.472,7 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 778,2 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Tài nguyên Cơ bản, Bất động sản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, TCB, TCX, NVL, GEL, VIX, DXG, MBB, PNJ, VIC.
Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Dầu khí. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VHM, BID, VCB, SSI, BSR, PVD, MCH, VNM, VPB.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 13/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: STB, VCG, TCB, CII, HDB, VHM, VNM, SSI, KDH, HCM.
Phía bán ròng khớp lệnh, họ bán ròng 5/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Tài nguyên Cơ bản, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top bán rồng có: HPG, SHB, GEL, GEX, TCX, PNJ, NVL, VIC, DXG.
Tự doanh mua ròng 68,9 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 37,2 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 4/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Bất động sản, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm TCB, NVL, HPG, VHM, KBC, VCI, BID, HSG, IJC, PLX.
Top bán ròng là nhóm Bán lẻ. Top cổ phiếu được bán ròng gồm STB, MWG, FPT, MBB, ACB, VCG, E1VFVN30, VIC, VRE, SHB.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 219,9 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 1.329,5 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 14/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Bất động sản Top bán ròng Có HPG, TCB, VCG, NVL, VIX, STB, HDB, CHI, DGC, HCM.
Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng có SHB, BID, GEX, VSC, GEL, VCB, VIB, PVD, BSR, VPB.
Giá trị giao dịch thỏa thuận: 5.629,1 tỷ đồng, tăng 14,4%, chiếm 18,3% tổng giá trị giao dịch. Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu VPL với 36,741 triệu cổ phiếu, tương đương 3.227,3 tỷ được Nước ngoài bán cho Cá nhân & Tổ chức trong nước.
Bên cạnh đó cổ phiếu TDM với 4,6 triệu cổ phiếu, tương đương 266,8 tỷ đồng được Tổ chức trong nước mua từ Cá nhân trong nước.
Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Thép, Xây dựng và Vật liệu, Thiết bị điện, Hóa chất, Nuôi trồng nông & hải sản trong khi giảm ở Ngân hàng, Chứng khoán, Thực phẩm, Công nghệ thông tin, Bán lẻ, Dầu khí, Tiện ích.
Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.
Sự bấp bênh của lệnh ngừng bắn và thông tin eo biển Hormuz lại bị đóng sáng nay đã khuyến khích hoạt động chốt lời ngắn hạn xuất hiện. Phiên tăng đột biến hôm qua đem lại "món quà" lớn cho các vị thế đặt cược dũng cảm trước "giờ G" và hiện thực hóa lợi nhuận T+ không có gì là sai.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
