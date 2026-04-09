Blog chứng khoán: Cổ phiếu mạnh chịu rung lắc tốt

Sự bấp bênh của lệnh ngừng bắn và thông tin eo biển Hormuz lại bị đóng sáng nay đã khuyến khích hoạt động chốt lời ngắn hạn xuất hiện. Phiên tăng đột biến hôm qua đem lại “món quà” lớn cho các vị thế đặt cược dũng cảm trước “giờ G” và hiện thực hóa lợi nhuận T+ không có gì là sai.

Thống kê đến T+3 hôm nay có khoảng 42,7% rổ VNAllshare đạt lợi nhuận vượt 3%. Kể cả với T+2,5 thì cũng tới xấp xỉ 40% đạt ngưỡng lợi nhuận này. Nếu mua khéo, bán khéo thì lợi nhuận nhiều cổ phiếu còn tốt hơn nữa. Với các vị thế lướt sóng, đây là giao dịch rất thành công.

Diễn biến điều chỉnh hôm nay là có thể đoán trước, nhất là mới sáng sớm đã có tin xung đột tái diễn. Thị trường đỏ ngay từ sớm và nhìn vào độ rộng, hoạt động chốt lời xuất hiện phổ biến. Kể cả khi chiều nay tình hình có cải thiện chút ít thì tỷ lệ tăng/giảm với cổ phiếu trên HSX cũng là 0,65/1. VNI mất nhiều điểm do ảnh hưởng mạnh từ trụ như VIC giảm 2,74%, VCB giảm 1,33%, BID giảm 2,05%, CTG giảm 1,41%, VPB giảm 1,81%, GAS giảm 1,88%...

Tín hiệu tích cực là dòng tiền có sự phân hóa khá: Những cổ phiếu thu hút dòng tiền bắt đáy tích cực hoặc bán ít thì đều dao động nhỏ hoặc có biên độ phục hồi giá rộng. Khá nhiều cổ phiếu thậm chí điều chỉnh rất nhanh hoặc chỉ lùi giá nhẹ ở vùng xanh rồi tăng mạnh tiếp. Biến động hôm nay chỉ tính là một đợt rung lắc thông thường khi hoạt động bán ngắn hạn lấn át. Đặc biệt nếu nhà đầu tư sở hữu các cổ phiếu mạnh thì trải nghiệm rung lắc hôm nay không có gì ấn tượng. NVL, VCG, GEX, DXG, HHV, KBC, NKG… trải qua nhịp rung với thanh khoản rất cao. Đó là chưa kể nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ khác cũng vẫn duy trì được sức mạnh tốt cho đến cuối ngày.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ có vẻ chịu rung lắc tốt hơn blue-chips và cũng nhận được dòng tiền vào khá. Rổ VN30 hôm nay chỉ chiếm hơn 46% giao dịch sàn HSX, thấp kỷ lục từ đầu tháng 10 năm ngoái dù chỉ riêng HPG và SHB đã chiếm tới 25,3% rổ.

Hiện sự chú ý vẫn đang dồn vào khả năng duy trì cam kết ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz. Việc vẫn xuất hiện xung đột sau khi ngừng bắn là bình thường, điều quan trọng là những vụ việc lẻ tẻ không phá vỡ cam kết. Giá dầu thế giới không phản ứng mạnh với tin sáng nay và các vụ không kích thực sự tạm dừng. Triển vọng an ổn trong 2 tuần vẫn “sáng” hơn là đổ vỡ.

Áp lực bán hôm nay thực ra không mạnh, tuy hơn trăm cổ phiếu giảm quá 1% nhưng thanh khoản tổng thể không cao. Tổng giao dịch của nhóm này chiếm khoảng một phần ba thanh khoản sàn HSX và sàn này cũng giảm hơn 24% so với hôm qua. Biên độ giá điều chỉnh khá là do cầu lùi xuống sâu hơn là cung mạnh. Toàn sàn HSX có 53 cổ phiếu thanh khoản vượt ngưỡng 100 tỷ đồng thì gần một nửa (24 mã) điều chỉnh hơn 1% và thanh khoản cũng chỉ khoảng 29% cả nhóm. Như vậy sự phân hóa vẫn diễn ra ở nhóm thu hút dòng tiền lớn nhất.

Sau đợt chốt lời T+ “có lợi” nhất, thị trường sẽ dần ổn định lại. Sự bứt phá riêng rẽ của khá nhiều cổ phiếu hôm nay cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn đang tìm kiếm cơ hội. Nếu không có thông tin tiêu cực sốc nào mới thì xu hướng tăng ngắn hạn vẫn đảm bảo. Mặc dù là đầu cơ ngắn hạn thì cũng không nhất thiết phải lướt T+, vì triển vọng phục hồi trong 2 tuần tới vẫn cao hơn.

Thị trường phái sinh hôm nay tiếp tục chấp nhận chênh lệch rất rộng, ở nhịp điều chỉnh buổi sáng trung bình tới hơn 10 điểm và ở nhịp khởi động tăng buổi chiều tới trên 13 điểm. Chênh lệch này khiến giao dịch rất khó. Ví dụ nhịp VN30 thủng 1922.xx lúc sau 10h30, kỳ vọng chỉ số tiến xuống mốc kế tiếp quanh 1906.xx là khoảng mở biên rất rộng nhưng quán tính không có (chỉ tới quanh 1914) và F1 cũng điều chỉnh rất ít. Buổi chiều nhịp đi lên Long cũng bị thiệt. Duy nhất ăn được khúc ép trụ nhanh cuối ngày nhờ tín hiệu co basis khá sớm và VIC xuất hiện lệnh xả lớn, đúng lúc VN30 quay đầu thủng 1931.xx.

VN30 đóng cửa tại 1915.01. Cản gần nhất ngày mai là 1922; 1931; 1939; 1949; 1961; 1972; 1982; 1996; 2015. Hỗ trợ 1906; 1892; 1882; 1865; 1859.

