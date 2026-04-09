Một công ty chứng khoán hạ dự báo cả năm VN-Index đạt 1.950 điểm do lãi suất và lợi nhuận chậm lại

Với những diễn biến mới tại khu vực Trung Đông vốn có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến bối cảnh vĩ mô quốc tế cũng như Việt Nam, trong cập nhật triển vọng thị trường lần gần nhất, Chứng khoán KBSV hạ dự báo tăng trưởng EPS toàn thị trường cho năm 2026 về mức 11% so với cùng kỳ, thấp hơn mức 15,7% trong báo cáo gần nhất.
Mức điều chỉnh này phản ánh quan điểm thận trọng hơn đối với vấn đề mới phát sinh trong quý 1 là căng thẳng tại Trung Đông kéo theo áp lực lạm phát, tỷ giá và lãi suất. Dù vậy, đây vẫn là mức tăng trưởng tương đối cao, phù hợp với các chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Chính phủ.
Môi trường vĩ mô quốc tế nhiều rủi ro với 2 biến số quan trọng là xung đột Iran và chính sách tiền tệ của FED.
Ngay trong quý đầu tiên năm 2026, thị trường đầu tư toàn cầu đã trải qua những biến số khó lường, bắt đầu từ việc Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ thuế quan IEEPA, Tổng Thống Donald Trump đề cập lại vấn đề Transshipment với các đối tác thương mại và đặc biệt là cú sốc năng lượng do xung đột Mỹ - Israel - Iran, khiến nguồn cung năng lượng toàn cầu bị gián đoạn ở mức nghiêm trọng nhất trong lịch sử.
Trong kịch bản cơ sở, KBSV kỳ vọng căng thẳng địa chính trị sẽ hạ nhiệt vào cuối quý 2/2026, cùng với đó là xu hướng điều chỉnh trở lại của giá dầu, giúp giảm bớt các tác động tiêu cực lên tăng trưởng kinh tế và thị trường tài chính toàn cầu trong nửa cuối năm.
Dù vậy, giá dầu trong trung hạn sẽ khó quay trở lại mức nền thấp trước xung đột khi nguồn cung toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đây là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến lạm phát, cũng như dư địa cắt giảm lãi suất của FED trong năm nay.
Để thực hiện hoá mục tiêu tăng trưởng GDP 10% trong năm nay, chính sách tài khoá sẽ là điểm tựa chính, kết hợp với các động lực tăng trưởng truyền thống tiếp tục duy trì và phát huy. Ở chiều ngược lại, công tác điều hành chính sách tiền tệ đang đối mặt với áp lực trong việc ổn định kinh tế vĩ mô cũng như bù đắp sự thiếu hụt thanh khoản của hệ thống ngân hàng.
Trong kịch bản cơ sở, kỳ vọng vấn đề xung đột ở Iran sẽ dần hạ nhiệt từ nửa sau quý 2, dẫn đến sự giải tỏa về các áp lực lạm phát, tỷ giá, từ đó hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước có không gian áp dụng các biện pháp nới lỏng tiền tệ để hạ nhiệt mặt bằng lãi suất.
Theo đó, mặt bằng lãi suất huy động bình quân được dự báo tiếp tục tăng 0,5%-1% từ cuối quý 1, duy trì ở mức cao trong quý 2 và bắt đầu có xu hướng điều chỉnh rõ rệt từ đầu quý 3.
PE của chỉ số VN-Index hiện đang ở mức 15.02 (theo Bloomberg), thấp hơn không đáng kể so với mức bình quân 5 năm gần nhất ở 16,1. Dù vậy, diễn biến tăng đột biến ở nhóm cổ phiếu Vingroup trong năm 2025 khiến mức P/E này không phản ánh toàn diện mức định giá của phần đông các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.
Riêng 3 cổ phiếu VIC, VHM, VRE đã đóng góp xấp xỉ 360 điểm cho mức tăng của chỉ số VN-Index trong năm 2025, và P/E của VIC hiện đang giao dịch ở mức 93 lần.
Ước tính mức P/E của thị trường với giả định P/E nhóm cổ phiếu Vingroup giữ nguyên từ đầu năm 2025 hay nói cách khác, biến động giá ở nhóm cổ phiếu này tăng tương đồng với thay đổi ở kết quả kinh doanh, chỉ số này hiện đang ở mức 12,43 lần, cách không xa mức đáy của năm 2022 (ở 11,01 lần), đáy thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam chịu tác động mạnh nhất bởi vấn đề thuế quan trong năm 2025 (ở 11.7 lần), và đáy Covid vào tháng 3/2020 (ở 11.3 lần)
Đối với triển vọng thị trường trong năm 2026, với đánh giá áp lực tăng lãi suất mạnh hơn so với dự báo đầu năm, trong khi tăng trưởng lợi nhuận các doanh nghiệp niêm yết chậm lại, điều chỉnh vùng điểm hợp lý của chỉ số VN-Index xuống 1950 điểm (tăng 15% so với mức điểm hiện tại và thấp hơn mức 2040 đưa ra vào thời điểm đầu năm).
Về mặt định giá, động thái bán tháo của nhà đầu tư trong tháng 3 có phần phản ánh thái quá với những lo ngại về biến động ở mặt bằng lãi suất và xung đột ở khu vực Trung Đông. Mức P/E điều chỉnh hiện ở 12,4, tiệm cận đáy 2022 và 2025 trong khi tiềm năng tăng trưởng kinh tế cũng như tăng trưởng lợi nhuận các doanh nghiệp niêm yết vẫn được duy trì, mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn trung dài hạn, mặc dù rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao.
Với kỳ vọng xung đột sẽ hạ nhiệt trong nửa sau quý 2, và lãi suất sau giai đoạn neo cao trong quý 2 sẽ giảm dần từ đầu quý 3, KBSV kỳ vọng 1 nhịp hồi phục đáng kể của thị trường trong nửa sau 2026, kéo mức P/E điều chỉnh lên 13.x trong kịch bản cơ sở.