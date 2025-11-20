"Cá voi" Bitcoin âm thầm bắt đáy giữa lúc nhà đầu tư nhỏ lẻ cắt lỗ?

Dữ liệu của Glassnode cho thấy các nhà đầu tư lớn đã bắt đầu tích lũy BTC từ cuối tháng 10, đặc biệt ghi nhận gia tăng số lượng BTC trong nhiều ví cá voi kể từ thứ 6 tuần trước...

Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến diễn biến nghịch lý giữa hai phe: nhà đầu tư nhỏ lẻ thì bán tháo để cắt lỗ, còn các ví lớn, hay còn gọi là “cá voi” (các ví nắm giữ từ 1.000 Bitcoin trở lên), lại lặng lẽ tích lũy.

Diễn biến trái ngược này, theo các nhà phân tích, nhiều khả năng sẽ định hình cục diện thị trường trong những tuần cuối năm.

Hôm thứ hai, Chủ tịch của BitMine Tom Lee và Giám đốc đầu tư của Bitwise Asset Management Matt Hougan đều đã đưa ra nhận định Bitcoin có thể chạm đáy ngay trong tuần này. Thị trường từ đầu tuần này đã thực sự rơi vào vùng "sợ hãi" với chỉ số tâm lý không vượt ngưỡng 20 điểm.

SỐ LƯỢNG VÍ CÁ VOI TĂNG

Nền tảng theo dõi thị trường Santiment cho biết hôm thứ tư rằng các cá voi đang hoạt động mạnh lên giữa lúc thị trường tiền mã hóa chìm trong sắc đỏ.

Tại thời điểm bài viết 12 giờ 38 phút ngày 20/11, Bitcoin (BTC), hiện ở mức trên 92.500 USD, trước đó khoảng 2 giờ 50 phút sáng nay đã giảm tới mốc 88.700 USD. Đây là mức giá thấp nhất trong bảy tháng qua.

Theo số liệu mới nhất của Santiment, ghi nhận hơn 102.000 giao dịch có giá trị trên 100.000 USD của cá voi và thêm 29.000 giao dịch khác trên 1 triệu USD.

“Tuần này nhiều khả năng sẽ trở thành tuần sôi động nhất của cá voi trong năm 2025, khi các động thái của họ dần chuyển từ trạng thái bán tháo sang tích lũy trở lại”, chuyên gia của Santiment đưa ra nhận định.

Dữ liệu của Glassnode cũng cho thấy các nhà đầu tư lớn đã bắt đầu tích lũy từ cuối tháng 10, đặc biệt ghi nhận gia tăng số lượng BTC trong nhiều ví cá voi kể từ thứ 6 tuần trước.

CÁ VOI TRANH THỦ “BẮT ĐÁY”

Ông Bradley Duke, Giám đốc điều hành tại Bitwise Asset Management, trong bài đăng trên X ngày hôm qua, ông nói rằng khi tâm lý sợ hãi bao trùm thị trường, cá voi lại tranh thủ “gom hàng”.

“Khi nỗi sợ và sự hoảng loạn đè nặng lên nhiều nhà đầu tư, số lượng cá voi mua vào BTC lại tăng mạnh. Những người nắm giữ lớn đang giữ cái đầu lạnh và mua vào với mức giá chiết khấu từ những người bán vì hoảng loạn. Hãy vững vàng”, ông Duke nhấn mạnh.

Còn theo Cointelegraph, ông Pav Hundal, nhà phân tích của nền tảng giao dịch Swyftx, tiết lộ rằng tỷ lệ lệnh mua so với bán trên sổ lệnh của Swyftx đang ở mức cao kỷ lục: 10 lệnh mua trên mỗi 1 lệnh bán, trong khi mức trung bình chỉ khoảng 3:1. Điều này nghĩa là nhà đầu tư đang tận dụng đà giảm để mua vào.

Theo ông Hundal, thị trường hiện nay đang diễn biến thiếu hợp lý: “Chúng ta đã chứng kiến sự dịch chuyển bất thường của nhóm nắm giữ ngắn hạn trong vài tuần qua. Nhìn vào dữ liệu, tôi cho rằng đây giống như một đợt rũ bỏ và thiết lập lại”.

Ở góc nhìn khác, ông Tushar Jain, đồng sáng lập và đối tác quản lý của Multicoin Capital, cho rằng có thể tồn tại một nguồn cung bị ép buộc phải bán.

“Cảm giác như có một người đang bị buộc phải xả hàng. Chúng tôi quan sát thấy các lệnh bán diễn ra có quy luật trong những khung giờ nhất định, có thể là hệ quả từ việc thanh lý 10/10. Thật khó hình dung đợt bán ép buộc này có thể kéo dài thêm bao lâu”, chuyên gia này cho hay.

Trên thị trường quyền chọn, tâm lý thận trọng tiếp tục lấn át. Xác suất dự đoán BTC khép lại năm 2025 trên 100.000 USD chỉ khoảng 30%. Đồng thời, khả năng BTC kết thúc năm nay dưới 90.000 USD ở mức 50%. Đồng tiền điện tử lớn thứ hai thế giới Ethereum cũng không khá hơn, với 50% khả năng kết thúc năm dưới ngưỡng giá 2.900 USD.

Dữ liệu từ nền tảng dự báo Polymarket dự đoán Bitcoin chỉ có khoảng 30% khả năng đạt 85.000 USD vào cuối năm. Tuy nhiên, 21Shares đánh giá các yếu tố cơ bản vẫn vững chắc: áp lực bán từ nhóm nắm giữ dài hạn đã giảm, tài sản đang chuyển vào tay các nhà đầu tư “tay cứng”.

Công ty xác định vùng kháng cự mạnh từ 98.000–100.000 USD, trong khi vùng hỗ trợ đầu tiên ở 85.000 USD. Nếu ngưỡng này bị phá, nhu cầu có thể dồn về vùng 75.000–80.000 USD.