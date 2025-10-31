Thứ Sáu, 31/10/2025

Các bộ ngành, địa phương đã đăng ký khoảng 16.000 tỷ vốn ngân sách để thực hiện Nghị quyết 57

Ngô Huyền

31/10/2025, 14:38

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương về đăng ký vốn để triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, các bộ, ngành và địa phương đã đăng ký khoảng 16.000 tỷ đồng để thực hiện nhiệm vụ...

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương chủ trì Họp báo thường kỳ tháng 10 của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 31/10 - Ảnh: Minh Sơn.
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương chủ trì Họp báo thường kỳ tháng 10 của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 31/10 - Ảnh: Minh Sơn.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương thông tin tình hình triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tại họp báo thường kỳ tháng 10 của Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 31/10.

Thứ trưởng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc tháo gỡ vướng mắc thể chế, thời gian qua Bộ Khoa học và Công nghệ đã tập trung ưu tiên hoàn thiện hành lang pháp lý, rà soát và điều chỉnh các quy định còn ràng buộc, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các nhiệm vụ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

“Chỉ chưa đầy một năm, Bộ đã xây dựng tới 10 dự án luật và khoảng 30 nghị định", Thứ trưởng Phương nhấn mạnh, cho thấy tinh thần quyết liệt của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc tạo dựng hành lang pháp lý thuận lợi để thúc đẩy mục tiêu đổi mới sáng tạo. 

Thứ trưởng cũng đặc biệt lưu ý hiện nay, cách thức làm luật rất khác, theo đó, các văn bản luật và nghị định được ban hành với tinh thần "triển khai ngay", không cần phải chờ thông tư hướng dẫn, giúp đưa pháp luật đi vào cuộc sống nhanh chóng hơn.

Ban Chỉ đạo Trung ương hiện đang triển khai Nghị quyết 57 một cách quyết liệt, không chỉ dừng ở giao nhiệm vụ mà còn phân bổ nguồn lực để hỗ trợ các bộ ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ. 

Thứ trưởng thông tin: “Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo các đơn vị đăng ký vốn để triển khai Nghị quyết 57. Riêng năm nay, ngân sách bổ sung thêm 25.000 tỷ đồng, trong đó các bộ, ngành và địa phương đã đăng ký khoảng 16.000 tỷ để thực hiện". 

Song song, các bộ ngành và địa phương hiện cũng đang xử lý khối lượng công việc rất lớn để hoàn thành các mục tiêu được đề ra tại Nghị quyết. 

Báo cáo về hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Họp báo, ông Hà Minh Hiệp, Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, cho biết ngay trong tháng 10, Bộ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai bốn công nghệ chiến lược.

"Đối với các công nghệ còn lại, Bộ đặt mục tiêu hoàn thành trong tháng 12 năm nay", ông Hiệp nói. 

Đáng chú ý, vừa qua, Bộ cũng đã ban hành Kiến trúc tổng thể quốc gia số, làm nền tảng để các bộ, ngành và địa phương xây dựng kiến trúc số của riêng mình, đảm bảo tính thống nhất, tránh đầu tư chồng chéo và dàn trải.

Ông Hà Minh Hiệp, Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ. 
Ông Hà Minh Hiệp, Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Ông Hiệp cho biết thêm, đến nay Bộ đã ban hành 84 nền tảng số quốc gia, trong đó 20 nền tảng đã được các bộ, ngành và địa phương đưa vào vận hành. 

Một trong những kết quả nổi bật là Cổng sáng kiến khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã được hoàn thiện và chính thức đi vào hoạt động.

“Các sáng kiến được tiếp nhận qua Cổng không chỉ được công nhận mà còn có cơ hội nhận hỗ trợ từ Quỹ NAFOSTED”, ông Hiệp nhấn mạnh.

Tháng 11 tới đây, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện 5 dự án Luật trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 10, gồm: Luật Chuyển đổi số, Luật Công nghệ cao (sửa đổi), Luật sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ, Luật sửa đổi Luật Chuyển giao công nghệ và Luật Trí tuệ nhân tạo.

Đồng thời, Bộ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng các Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành những Luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9. 

Hoàn thiện các dự thảo Nghị định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa; phát triển công nghiệp công nghệ số và khu công nghệ số tập trung; quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ Halal; cùng các quy định sửa đổi điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo.

Song song, Bộ cũng triển khai các đề án trọng điểm như: Đề án đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Đề án thống kê, đánh giá tỷ trọng đóng góp của công nghệ sinh học; Chiến lược phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2035, tầm nhìn 2050; và Đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực năng lượng nguyên tử.

Bộ Khoa học và Công nghệ chuyển đổi số quốc gia công nghệ chiến lược Cổng sáng kiến khoa học đề án sở hữu trí tuệ kiến trúc tổng thể quốc gia số kinh tế số Luật Công nghệ cao Nghị quyết 57-NQ/TW Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương

