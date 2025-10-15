Tiêu chí lựa chọn sáng kiến đột phá cho kế hoạch triển khai Nghị quyết 57

Quy trình được triển khai tập trung trên Cổng Sáng kiến Khoa học và Công nghệ, bảo đảm liên thông dữ liệu qua giao diện lập trình ứng dụng (API) với các hệ thống thông tin liên quan.

Đối tượng áp dụng gồm: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học; các tổ chức xã hội, cá nhân trong và ngoài nước có đề xuất sáng kiến đột phá theo Kế hoạch số 01-KH/BCĐTW.

Một sáng kiến đột phá được xem xét phải đáp ứng các yêu cầu về tính mới và sáng tạo, thể hiện yếu tố khác biệt, vượt trội so với các giải pháp hiện có; tính đột phá, có khả năng giải quyết các điểm nghẽn lớn về thể chế, công nghệ, nguồn lực hoặc mô hình phát triển; tính khả thi, bảo đảm triển khai được về công nghệ và nguồn lực, có lộ trình cụ thể; tác động và lan tỏa, có khả năng tạo ảnh hưởng tích cực, sâu rộng, đóng góp vào các chỉ tiêu của Kế hoạch hành động chiến lược; và khả năng huy động nguồn lực, thể hiện năng lực thu hút mạnh mẽ các nguồn lực xã hội.

QUY TRÌNH XÉT CHỌN SÁNG KIẾN

Quy trình xét chọn sáng kiến đột phá được triển khai trên môi trường trực tuyến, gồm 4 bước thực hiện sau:

Bước 1, đề xuất Sáng kiến. Mọi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề xuất trực tuyến thông qua Cổng Sáng kiến Khoa học và Công nghệ.

Bước 2, sàng lọc và trình Ban Chỉ đạo. Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và đánh giá sơ bộ theo tiêu chí quy định. Với hồ sơ hợp lệ, Bộ thành lập Hội đồng đánh giá trong vòng 3–5 ngày làm việc, tổ chức họp hoặc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng cùng các bộ, ngành, địa phương liên quan. Toàn bộ quá trình xin ý kiến, tổng hợp và sàng lọc được hoàn thành trong tối đa 14 ngày làm việc. Những sáng kiến đạt yêu cầu được Bộ tổng hợp, lập tờ trình gửi Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét, quyết định; các sáng kiến không đạt hoặc hồ sơ không hợp lệ sẽ bị từ chối và được thông báo qua Cổng Sáng kiến Khoa học và Công nghệ.

Bước 3, thẩm tra và Phê duyệt. Ban Chỉ đạo Trung ương (thông qua Cơ quan thường trực là Văn phòng Trung ương Đảng) chủ trì thẩm tra các sáng kiến được đề xuất do Bộ Khoa học và Công nghệ trình, có sự tham vấn sâu của các Tổng công trình sư 57 và Hội đồng Tư vấn Quốc gia, trước khi ra quyết định cuối cùng và công bố bổ sung vào danh mục. Thời hạn hoàn thành thẩm định tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình.

Bước 4, giao nhiệm vụ và Tổ chức triển khai. Sau khi được phê duyệt, Ban Chỉ đạo Trung ương giao Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan cụ thể hóa sáng kiến thành các chương trình, dự án và tổ chức triển khai tùy thuộc vào quy mô, tính chất. Các cơ quan được giao nhiệm vụ báo cáo định kỳ tiến độ cho Ban Chỉ đạo Trung ương (qua Bộ Khoa học và Công nghệ).

TIÊU CHÍ XÉT CHỌN

Về tiêu chí xét chọn, quy trình gồm hai vòng.

Vòng 1, sàng lọc sơ bộ tại Bộ Khoa học và Công nghệ dựa trên các tiêu chí: tính phù hợp với định hướng chiến lược quốc gia; tính đột phá, thể hiện yếu tố mới và giải pháp quan trọng; tính khả thi có cơ sở khoa học và thực tiễn; và không trùng lặp với các nhiệm vụ đã được phê duyệt.

Vòng 2, thẩm định và công nhận tại Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu sáng kiến đáp ứng đầy đủ tiêu chí vòng 1, đồng thời có tiềm năng tác động lớn và lan tỏa, tính cấp thiết trong việc giải quyết các vấn đề ưu tiên, năng lực triển khai bảo đảm bởi các tổ chức trong nước, cùng khả năng huy động nguồn lực xã hội mạnh mẽ để thu hút đầu tư ngoài ngân sách.