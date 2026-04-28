Các địa phương cần hướng dẫn để thực hiện 355 nhiệm vụ được phân quyền

Nhật Dương

28/04/2026, 11:43

Qua rà soát đối với 949 nhiệm vụ đã được phân cấp, phân quyền, có 584 nhiệm vụ bảo đảm tính khả thi để thực hiện; 355 nhiệm vụ cần ban hành văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản hướng dẫn thực hiện...

Ảnh minh họa.

Bộ Nội vụ cho biết thực hiện Kết luận số 192-KL/TW; Kết luận số 195-KL/TW, Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đã có công văn số 137/CV-BCĐ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện đánh giá tính khả thi đối với các nhiệm vụ đã phân cấp, phân quyền từ Trung ương cho địa phương.

Trên cơ sở tổng hợp phản ánh, kiến nghị của các địa phương và đánh giá từ các Bộ, ngành, Bộ Nội vụ đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, qua rà soát đối với 949 nhiệm vụ đã được phân cấp, phân quyền tại các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trong thời gian từ 1/6/2025 đến 31/8/2025, có 584 nhiệm vụ bảo đảm tính khả thi để thực hiện; 355 nhiệm vụ cần ban hành văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản hướng dẫn thực hiện; 10 nhiệm vụ cần điều chỉnh thẩm quyền giữa trung ương với địa phương hoặc giữa các cấp của chính quyền địa phương.

Trên cơ sở báo cáo của Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đã ban hành công văn số 174/CV-BCĐ chỉ đạo các Bộ, ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và ban hành theo thẩm quyền, hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh nhiệm vụ, thẩm quyền. Đồng thời, ban hành văn bản hướng dẫn địa phương đối với các nhiệm vụ, thẩm quyền được đánh giá chưa bảo đảm tính khả thi.

Theo kết quả báo cáo giải quyết kiến nghị của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, tính đến ngày 22/4/2026, cơ bản đã hoàn thành việc xử lý đối với 10 nhiệm vụ cần điều chỉnh thẩm quyền giữa trung ương với địa phương, hoặc giữa các cấp của chính quyền địa phương và 355 nhiệm vụ cần ban hành văn bản để hướng dẫn thực hiện.

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trên cơ sở danh mục 10 nhiệm vụ đã được điều chỉnh thẩm quyền giữa Trung ương với địa phương, hoặc giữa các cấp của chính quyền địa phương và 355 nhiệm vụ đã được các Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện, đánh giá lại về tính khả thi của các nhiệm vụ phân cấp, phân quyền.

Trong đó, nêu rõ ý kiến đối với từng nội dung như: Đã bảo đảm tính khả thi; vướng mắc, khó khăn, đề xuất (chỉ nêu những vướng mắc, khó khăn khác so với đánh giá cũ, hoặc sau khi nhiệm vụ, thẩm quyền đã được điều chỉnh, hoặc các Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành văn bản hướng dẫn nhưng chưa xử lý triệt để, phát sinh các vướng mắc, khó khăn mới (nếu có)).

Ngoài 365 nhiệm vụ phân cấp, phân quyền nêu trên, Bộ Nội vụ cũng đề nghị các địa phương đánh giá lại tính khả thi của các nhiệm vụ đã được phân cấp, phân quyền tại các văn bản quy phạm pháp luật.

Trường hợp các nhiệm vụ phân cấp, phân quyền đã được đánh giá là khả thi trước đây, nay thực hiện có khó khăn, vướng mắc, cần nêu rõ lí do tại sao trước đây đánh giá khả thi nhưng hiện nay lại gặp khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng đề nghị thực hiện rà soát và tiếp tục đề xuất các Bộ, cơ quan ngang Bộ phân cấp, phân quyền các nhiệm vụ, quyền hạn cho chính quyền địa phương (nếu có), để thực hiện phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”; tạo quyền chủ động trong việc tổ chức thực hiện và quản lý cho địa phương.

Ý kiến của địa phương gửi về Bộ Nội vụ (đồng thời gửi đến các Bộ, quản lý ngành lĩnh vực có khó khăn, vướng mắc) trước ngày 8/5/2025 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Hà Nội phân cấp quản lý lao động nước ngoài tại khu công nghiệp

Các Nghị định phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền chỉ có hiệu lực pháp luật đến ngày 1/3/2027

Quy định phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám, chữa bệnh

Các bị can đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân có khả năng tìm kiếm, đặt cọc mua suất nhà, đất với giá ưu đãi để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của các nhà đầu tư...

Công an TP.HCM triệt phá đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả, mang nhãn hiệu Emo's chứa chất cấm Sibutramine — hoạt chất có khả năng ức chế cảm giác thèm ăn nhưng tiềm ẩn nhiều tác dụng phụ nguy hiểm như ảnh hưởng tim mạch, gây đau tim, rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp...

Trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, du lịch Huế ghi nhận lượng khách tăng mạnh với gần 395.000 lượt, mang về doanh thu ước đạt 958 tỷ đồng. Điểm nhấn là các sản phẩm du lịch đêm tại Đại Nội Huế đã tạo sức hút lớn, góp phần nâng tầm trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Kiến trúc và xây dựng dẫn đầu tốc độ tăng trưởng tuyển dụng trong quý 1/2026, trong khi các ngành như công nghệ thông tin/viễn thông, tiếp thị/quảng cáo/truyền thông ghi nhận mức giảm…

Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng cần thường xuyên kiểm tra, cập nhật thông tin cá nhân, đặc biệt là thông tin tài khoản ngân hàng và các thông tin liên hệ. Việc này nhằm đảm bảo được nhận chế độ được liên tục, an toàn và đúng quy định...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

