Dân sinh

Hà Nội phân cấp quản lý lao động nước ngoài tại khu công nghiệp

Nhật Dương

09/03/2026, 15:29

Hà Nội phân cấp cho Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính và nhiệm vụ quản lý nhà nước về người lao động nước ngoài trên địa bàn...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Quyết định số 27/2026/QĐ-UBND, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội phân cấp cho Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố thực hiện thủ tục hành chính và nhiệm vụ quản lý nhà nước liên quan đến người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam trên địa bàn các khu công nghiệp TP. Hà Nội.

Việc phân cấp căn cứ theo Nghị định số 219/2025/NĐ-CP ngày của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Theo đó, Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp TP. Hà Nội được giao thực hiện thẩm quyền quy định tại Điều 4 Nghị định số 219/2025/NĐ- CP đối với người lao động nước ngoài làm việc cho người sử dụng lao động có trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, hoặc địa điểm kinh doanh đặt trong các khu công nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội.

Bao gồm: Thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính gồm cấp, cấp lại, gia hạn giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Thực hiện thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Trường hợp người sử dụng lao động có trụ sở chính đặt tại Hà Nội và ở trong khu công nghiệp, hoặc người sử dụng lao động không có trụ sở chính nhưng có chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đặt tại Hà Nội, và ở trong khu công nghiệp, thì việc thực hiện các thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép lao động và Giấy xác nhận không thuộc diện cấp Giấy phép lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp TP. Hà Nội cũng nhận thông báo của người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 4, 5 Điều 9 và khoản 5 Điều 22 Nghị định số 219/2025/NĐ-CP đối với người lao động nước ngoài làm việc cho người sử dụng lao động có trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đặt trong các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp có trách nhiệm định kỳ trước ngày 15/12 hằng năm, hoặc đột xuất tổng hợp báo cáo gửi Sở Nội vụ về tình hình người lao động nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp.

Đồng thời, thực hiện kiểm tra và xử lý vi phạm về việc tuyển dụng, quản lý người lao động nước ngoài trong các khu công nghiệp theo quy định pháp luật.

Việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tích hợp, chia sẻ dữ liệu cũng được nhấn mạnh, nhằm phục vụ quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật, bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố đồng bộ, hiệu quả.

Các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân xã, phường được giao phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp trong công tác quản lý người lao động nước ngoài trên địa bàn các khu công nghiệp nhằm đảm bảo quản lý hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Từ khóa:

giấy phép lao động Nghị định 219/2025/NĐ-CP

Chủ đề:

Nhân lực - Việc làm

