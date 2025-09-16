Các địa phương lên kế hoạch cho mùa du lịch Thu - Đông

Tính mùa vụ lâu nay vẫn là thách thức trong hoạt động của du lịch Việt Nam, nhất là ở các tỉnh Bắc Trung Bộ, nơi phụ thuộc nhiều vào phát triển du lịch biển. Trong khi đó, mùa Thu – Đông lại là cao điểm đón khách du lịch quốc tế…

Mùa cao điểm du lịch quốc tế tại Việt Nam từ tháng 9 đến tháng 4, nhưng mùa Thu - Đông lại là mùa thấp điểm với du lịch biển nội địa, do yếu tố thời tiết cũng như thói quen. Trong khi đó, bên cạnh những bãi biển đẹp, các địa phương khu vực Bắc Trung Bộ còn sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia cùng hệ thống di tích lịch sử văn hóa giàu giá trị.

Thời gian qua, thế mạnh tổng hòa về tài nguyên tự nhiên và nhân văn của khu vực Bắc Trung Bộ vẫn chưa được khai thác hợp lý, dẫn đến hoạt động du lịch có biểu hiện phân hóa rõ về mùa vụ. Để nâng cao sức cạnh tranh du lịch vùng, thu hút khách đến khu vực này quanh năm, việc khắc phục chênh lệch giữa mùa cao điểm - thấp điểm là đòi hỏi cấp thiết.

QUẢNG NINH: DU LỊCH TÀU BIỂN VÀ SỰ KIỆN THỂ THAO

Hướng đến xây dựng thương hiệu điểm đến 4 mùa, du lịch Quảng Ninh đang tích cực phát triển các sản phẩm du lịch Thu - Đông, thu hút du khách những tháng cuối năm. Trong đó, các doanh nghiệp du lịch đã tích cực vào cuộc để gia tăng trải nghiệm cho du khách.

Quảng Ninh đang tích cực phát triển các sản phẩm du lịch Thu - Đông.

Chẳng hạn như những màn trình diễn pháo hoa do Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long tổ chức vào các tối thứ 3, 5, 7 hàng tuần. Du khách chiêm ngưỡng những màn pháo hoa ở các đường ven biển khu vực Hòn Gai và Bãi Cháy hoặc lựa chọn xem pháo hoa trên du thuyền, mang đến trải nghiệm thưởng ngoạn Vịnh Hạ Long về đêm hoàn toàn mới mẻ.

Mùa Thu - Đông năm nay, Quảng Ninh cũng chờ đón sự trở lại mạnh mẽ của khách tàu biển quốc tế. Từ tháng 10/2025 đến tháng 4/2026, Quảng Ninh dự kiến đón khoảng 100.000 lượt khách tàu biển, mở đầu cho kế hoạch xây dựng loại hình du lịch tàu biển hoạt động quanh năm. Để chào đón dòng khách này, 54 địa phương trong tỉnh đã đăng ký tổng cộng 148 sự kiện trong những tháng cuối năm.

Nổi bật là sự kiện Mùa thu vàng Uông Bí 2025 với các chương trình nghệ thuật và hoạt động trải nghiệm thiên nhiên; Lễ hội Trăng rằm và trình diễn ánh sáng bên Vịnh Di sản tại Hạ Long... Liên hoan Ẩm thực Hạ Long - Quảng Ninh 2025 quy tụ nhiều đầu bếp, món ăn truyền thống và hiện đại. Hội chợ OCOP Đông Bắc - Quảng Ninh 2025 góp phần quảng bá sản phẩm đặc sản vùng miền… Cùng với đó là show diễn thực cảnh “Đi tìm dấu ngọc”.

Sự kiện mở màn cho du lịch thể theo Thu - Đông là Giải Ultra Trail Yên Tử 2025.

Du lịch thể thao cũng đang nổi lên như một “đòn bẩy” giàu tiềm năng trong bức tranh du lịch Thu – Đông tại Quảng Ninh. Sự kiện mở màn cho mùa này là Giải Ultra Trail Yên Tử ngày 5 và 6/9/2025 vừa qua, quy tụ 1.068 vận động viên trong và ngoài nước. Tiếp đà đó, từ nay tới cuối năm, tỉnh sẽ tổ chức hàng chục sự kiện, giải đấu hấp dẫn.

Tiêu biểu là Giải vô địch đấu kiếm U23 Quốc gia 2025, Giải Khiêu vũ thể thao Quảng Ninh mở rộng, giao lưu bóng đá nữ quốc tế, lễ hội diều - dù lượn “Vịnh Rồng cất cánh”... hay Halong Bay Heritage Marathon 2025 diễn ra vào tháng 11. Giải dự kiến thu hút hàng vạn vận động viên và du khách, trong đó có khoảng 1.500 khách Hàn Quốc là vận động viên, doanh nhân đang sinh sống tại Việt Nam.

NGHỆ AN: DU LỊCH KHÁM PHÁ VÀ DU LỊCH CANH NÔNG

Khi thời tiết dần chuyển sang Thu, các công ty lữ hành cho biết hiện có nhiều du khách đã tìm hiểu về du lịch khám phá, trải nghiệm bản sắc văn hóa, tâm linh... để lên kế hoạch mua tour.

Ông Lương Duy Doanh, Giám đốc Công ty Fivestar Travel, cho biết các thành viên CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội hiện liên tục kết nối với các công ty lữ hành và khu, điểm du lịch ở Nghệ An để trao đổi kế hoạch xây dựng tour du lịch mùa Thu – Đông.

Theo ông Doanh, nhiều du khách tại Hà Nội hiện mong muốn khám phá, trải nghiệm văn hóa đặc sắc, cũng như khám phá những cung đường kỳ vĩ. Với dòng khách này thì đỉnh Puxailaileng (xã Na Ngoi), thung lũng Mường Lống, quần thể thác 7 tầng (xã Tiền Phong) hay thượng nguồn sông Giăng (xã Môn Sơn)… thực sự là những điểm đến thích hợp.

Vườn quốc gia Pù Mát đẹp như tranh trong mùa Thu - Đông.

Miền Tây Nghệ An cũng là nơi có thể khai thác, phát triển các sản phẩm du lịch canh nông hấp dẫn. Công ty Du lịch Vietravel chi nhánh Nghệ An cho biết du khách từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam dịp cuối năm rất thích các điểm sinh thái địa phương như: Đảo chè xã Hoa Quân, Farmstay Đại Huệ, Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (xã Hùng Châu), Vườn quốc gia Pù Mát (xã Con Cuông và Môn Sơn), Khu sinh thái Hòn Mát (xã Nghĩa Lộc)...

Theo bà Cao Thị Thanh, Giám đốc Vietravel chi nhánh Nghệ An, để chuẩn bị phục vụ khách trong mùa Thu - Đông, đơn vị đã xây dựng các tour du lịch Về nguồn và khám phá vẻ đẹp xứ Nghệ. Trong đó, kết nối các “địa chỉ đỏ” như Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Khu Di tích quốc gia Truông Bồn với các điểm du lịch sinh thái nổi bật trên địa bàn.

THANH HÓA: DU LỊCH SINH THÁI, CHỮA LÀNH

Khép lại một mùa du lịch hè đầy sôi động, tiếp đà tăng trưởng tích cực, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh đã ngay lập tức chuẩn bị cho mùa du lịch Thu - Đông 2025.

Theo đó, một trong những điểm đến đang được đưa vào hầu hết các tour du lịch cuối năm nay là Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông. Với khí hậu mát mẻ, ruộng bậc thang chín vàng và nét sinh hoạt truyền thống của đồng bào Thái, Pù Luông là cái tên sáng giá được nhiều doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài tỉnh chọn làm trung tâm khai thác tour nghỉ dưỡng, trekking, du lịch chữa lành.

Pù Luông được nhiều doanh nghiệp lữ hành chọn làm trung tâm khai thác tour Thu - Đông.

Tương tự vào mùa thu, Khu danh thắng Kim Sơn (xã Biện Thượng) cũng được đông đảo du khách lựa chọn để đến tham quan, trải nghiệm. Đây là mùa hoa súng nở rộ đẹp nhất trong năm, bởi vậy trải nghiệm ngồi thuyền trên dòng suối Ấu ngắm hoa súng được ưa chuộng. Tại đây còn có ngôi chùa Linh Ứng đẹp tựa như bức tranh thủy mặc.

Cùng với đó, Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa - những bãi biển từng được mặc định là “chỉ đông khách mùa hè” - giờ đây đang nỗ lực xây dựng hình ảnh mới: điểm đến nghỉ dưỡng, MICE và tổ chức sự kiện bốn mùa. Các tập đoàn, công ty lớn như SunGroup, FLC, Flamingo, Văn Phú Invest... hiện đang đầu tư mạnh vào những tiện ích như spa, sân golf, tổ hợp giải trí, ẩm thực, phòng hội nghị...

Với các điểm du lịch như Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Khu du lịch bản Mạ, bản Bút..., các doanh nghiệp du lịch hiện cũng chủ động khai thác chùm tour hấp dẫn. Điển hình như Thành Nhà Hồ - suối cá Cẩm Lương - Lam Kinh; Lam Kinh - suối cá Cẩm Lương - Pù Luông; Lam Kinh - Thành Nhà Hồ - Khu di tích danh thắng Kim Sơn...

Ngoài du lịch biển, Thanh Hóa nhiều tiềm năng phát triển du lịch nghỉ dưỡng, trekking, chữa lành.

Để tiếp sức cho doanh nghiệp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã xây dựng các chương trình xúc tiến du lịch dịp cuối năm, tổ chức các famtrip, presstrip, đặc biệt là kích cầu bằng các gói ưu đãi dịch vụ hấp dẫn.

Các sự kiện như “Hội chợ thương mại và du lịch miền Tây Thanh Hóa 2025”, “Liên hoan văn nghệ dân gian và tuyên truyền cổ động”, “Giải Marathon băng rừng Pù Luông”, hay “Lễ hội Lam Kinh”... cũng sẽ được tổ chức, góp phần thu hút du khách đến với Thanh Hóa trong những tháng cuối năm.