Nghệ An có thêm điểm du lịch nông nghiệp dược liệu

Mô hình điểm du lịch Dược liệu Pù Mát không chỉ mang lại giá trị kinh tế, mà còn góp phần gìn giữ hệ sinh thái rừng, bảo tồn nguồn gen quý hiếm và lan tỏa bản sắc văn hóa cộng đồng..

Ngày 10/9, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 2902/QĐ-UBND công nhận “Điểm tham quan, trải nghiệm du lịch nông nghiệp Dược liệu Pù Mát” tại thôn Quyết Tiến, xã Con Cuông. Đây được xem là bước đi quan trọng trong việc gắn phát triển du lịch với khai thác tiềm năng dược liệu và bảo tồn đa dạng sinh học nơi miền Tây Nghệ An.

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan để quản lý, khai thác và phát triển điểm du lịch. Trong đó, yêu cầu đặc biệt nhấn mạnh đến việc giữ gìn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn cho du khách và phát huy vai trò cộng đồng địa phương. Đồng thời, điểm đến sẽ được xây dựng quy chế, nội quy quản lý theo đúng quy định của Luật Du lịch; biên soạn nội dung thuyết minh, sản xuất ấn phẩm quảng bá, giới thiệu để lan tỏa giá trị đặc trưng.

Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ thực hiện giám sát, hướng dẫn, đôn đốc nhằm đảm bảo các tiêu chí điểm du lịch đã được thẩm định; phối hợp chặt chẽ với các ngành Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công an, cũng như các đơn vị có liên quan để triển khai đồng bộ.

Điểm tham quan, trải nghiệm du lịch nông nghiệp Dược liệu Pù Mát mở ra cho du khách cơ hội khám phá vùng trồng cây dược liệu tại Vườn quốc gia Pù Mát. Tại đây, du khách được tận mắt tìm hiểu quy trình trồng và chăm sóc nhiều loài cây quý, đặc biệt là cà gai leo – loại dược liệu được coi là “vàng xanh” trong hỗ trợ điều trị bệnh gan.

Không chỉ dừng ở trải nghiệm nông nghiệp, du khách còn có thể kết hợp tham quan những thắng cảnh nổi tiếng của Vườn quốc gia Pù Mát như thác Khe Kèm, sông Giăng, hay khám phá đời sống văn hóa đặc sắc tại các bản làng người Thái, tiêu biểu như bản Xiềng, bản Nưa. Ở đó, họ được hòa mình vào không gian văn hóa địa phương, thưởng thức ẩm thực truyền thống, trải nghiệm nghề dệt thổ cẩm – một trong những nét đẹp còn được gìn giữ nguyên vẹn.

Điểm nhấn của mô hình chính là sự gắn kết giữa du lịch và nghiên cứu khoa học. Ban Quản lý Vườn quốc gia Pù Mát – đơn vị có chức năng nghiên cứu, bảo tồn – đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn, di thực, khảo nghiệm và sản xuất giống dược liệu.

Điều này mở ra cơ hội hợp tác với doanh nghiệp, các trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ để hỗ trợ bà con địa phương phát triển sinh kế bền vững. Đây cũng là hướng đi phù hợp với xu hướng du lịch sức khỏe đang ngày càng trở nên phổ biến.