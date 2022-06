Các dự án xa trung tâm đang là nguồn cung chính cho thị trường bất động sản

Tại bản tin thông tin tuần về thị trường bất động sản, Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) đã đưa ra nhận định: "Các dự án đại đô thị với diện tích từ 100 ha trở lên được triển khai tại các quận, huyện xa trung tâm đang là nguồn cung chủ yếu cho thị trường bất động sản, đặc biệt là bất động sản căn hộ".

“Đây cũng là chiến lược kinh doanh của các chủ đầu tư trong tình hình quỹ đất tại các khu trung tâm thành phố ngày càng khan hiếm. Với hạ tầng không ngừng được hoàn thiện, nhu cầu sống rộng rãi, thoáng đãng, đang khiến cư dân các thành phố lớn có xu hướng dịch chuyển ra ngoài trung tâm. Tác động của dịch bệnh Covid-19 càng thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu này. Căn hộ đủ rộng rãi, tiện nghi với các dịch vụ hoàn chỉnh không quá xa đang trở thành hình mẫu của một căn nhà điển hình cho các hộ gia đình”, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch VARS cho biết.

Tại TP.HCM, các dự án đại đô thị có diện tích trên 100 ha hầu hết đều nằm ở thành phố Thủ Đức, Nhà Bè hoặc các tỉnh lân cận như Bình Dương, Long An, Đồng Nai… Mặc dù xa trung tâm, nhưng với chất lượng xây dựng tốt, cùng với hạ tầng đồng bộ, các dự án đại đô thị ở đây thường có mức giá khoảng 35 - 40 triệu đồng/m2, các dự án cao cấp còn có mức giá lên tới 70 - 80 triệu đồng/m2. Nổi bật có thể kể đến: Vạn Phúc City, Khu đô thị An Phú - An Khánh, Laimian City, Đông Tăng Long, Vinhomes Grand Park, Zeitgeist Nhà Bè, Aqua City…

Tương tự, tại Hà Nội, các đại đô thị đang được định vị tại các huyện Gia Lâm, Đông Anh… hoặc tỉnh Hưng Yên, Hòa Bình, Vĩnh Phúc… Những dự án này cung cấp ra thị trường hàng chục nghìn căn hộ với mức giá xung quanh 30 - 40 triệu đồng/ m2. Trong đó có thể kể đến: Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Ocean Park 2, Vinhomes Riverside Long Biên, Ecopark (Hưng Yên, tiếp giáp Hà Nội), Gamuda City, Ciputra…

Khác với khái niệm cố hữu về một không gian sống rộng rãi, khoáng đạt, các đại đô thị mới được quy hoạch bằng cách “nén” cư dân trong một không gian đô thị phong phú, nhường diện tích cho các tiện ích khác như trường học, bệnh viện, bể bơi, thậm chí biển nhân tạo, khu vui chơi, đường giao thông...

“Đại đô thị đang tái định hình không gian đô thị tại Việt Nam, nơi các dự án cũ bị hạn chế về diện tích, áp lực lợi nhuận của chủ đầu tư nên thiếu dịch vụ và vận hành thiếu hiệu quả. Nếu hình dung các luồng giao thông là các bình thông nhau, thì việc hình thành các khu đại đô thị là cách tạo thêm những nhánh rẽ mới, giảm áp lực đến các đường ống chính. Sống trong một khu đô thị đông đúc không phải là mơ ước của phần lớn mọi người. Họ hướng ước mơ ra các không gian sống rộng rãi, thoáng mát ở khu vực ngoại thành. Với sự tiện lợi cho đời sống hàng ngày, các khu đại đô thị với đầy đủ các chức năng vẫn là sự lựa chọn của phần lớn gia đình", ông Nguyễn Anh Tú, Phó Tổng thư ký Hội Môi giới bất động sản nhìn nhận.

Cũng theo ông Tú, đa dạng không gian sinh hoạt và các tiện ích dành cho cư dân không chỉ là cách giúp chủ đầu tư thu hút khách hàng - những người có yêu cầu ngày càng cao về không gian sống và làm việc, mà còn giúp dự án có giá bán tốt hơn..”