Hà Nội rà soát quỹ đất để lắp đặt trạm sạc

Các xã, phường trên địa bàn Thành phố Hà Nội được yêu cầu rà soát quỹ đất để lắp đặt trạm sạc cho phương tiện năng lượng sạch. Vị trí ưu tiên là đất công hoặc nơi có sẵn hạ tầng, dễ đấu nối điện, gần khu dân cư và trục đường lớn, đồng thời, bảo đảm an toàn và có thể kết hợp dịch vụ công cộng…

Sở Xây dựng Hà Nội vừa gửi văn bản tới các xã, phường trên địa bàn đề nghị phối hợp rà soát, thu thập số liệu và tổng hợp quỹ đất phù hợp để lắp đặt trạm sạc cho phương tiện sử dụng năng lượng sạch.

Đồng thời, yêu cầu khảo sát, thu thập, cung cấp số liệu ô tô, xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch, năng lượng điện hiện đang có trên địa bàn, phục vụ xây dựng kế hoạch chuyển đổi phương tiện; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp của chính quyền địa phương trong việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt nhằm ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân trong việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg.

Theo đơn vị, đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách nên các phường, xã tập cần trung thực hiện.

Về nguyên tắc khi lựa chọn vị trí lắp đặt trạm sạc, Sở Xây dựng lưu ý ưu tiên tận dụng đất công, đất trống hoặc vị trí có sẵn hạ tầng như: bãi giữ xe công cộng, trụ sở, nhà văn hóa, UBND phường/xã, sân vận động, trung tâm thương mại, nhà chờ xe buýt, công viên… khu vực đã có nguồn điện hoặc dễ kéo điện, mặt bằng ổn định, không vướng tranh chấp.

Ngoài ra, cũng phải đáp ứng nhu cầu thực tế, gần khu dân cư, chung cư, trường học, chợ, tuyến xe buýt hoặc các trục đường lớn; nơi có lưu lượng di chuyển cao bằng phương tiện điện. Mặt khác, bảo đảm an toàn và thuận tiện, có lối ra vào an toàn, không cản trở giao thông, có thể kết hợp dịch vụ trông giữ phương tiện hoặc các tiện ích công cộng khác.

Được biết, trên cơ sở Chỉ thị số 20/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Hà Nội thực hiện giải pháp để các tổ chức, cá nhân chuyển đổi phương tiện.

Cụ thể, lộ trình đến ngày 1/7/2026 không có xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch lưu thông trong Vành đai 1. Từ ngày 1/1/2028 không có xe mô tô, xe gắn máy, hạn chế xe ô tô cá nhân sử dụng nhiên liệu hóa thạch lưu thông trong đường Vành đai 1, Vành đai 2; từ năm 2030, tiếp tục mở rộng thực hiện trong đường Vành đai 3.