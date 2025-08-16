Thứ Hai, 18/08/2025

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

icon

Các trang khác

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics
Quizz
Interactive

Liên hệ

Tòa soạn
Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Tài chính

Chứng khoán

Kinh tế số

Hạ tầng

Bất động sản

Thị trường

Thế giới

Doanh nghiệp

Ấn phẩm

Multimedia

Đầu tư

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Dân sinh

Menu
Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Thị trường đất Đông Sơn “nóng” theo quy hoạch ga đường sắt tốc độ cao

Nguyễn Thuấn

16/08/2025, 16:54

Sự xuất hiện thông tin về quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đoạn qua Thanh Hóa, đặc biệt là vị trí dự kiến xây dựng nhà ga hành khách, đã khiến thị trường bất động sản tại nhiều xã, phường trở nên sôi động. Giá đất ở và cả đất nông nghiệp tăng nhanh, thậm chí có nơi gần gấp đôi chỉ trong vòng hơn một năm.

Giao dịch bất động sản gần đây tại phường Đông Sơn khá sôi động sau thông tin chuẩn bị giải phóng mặt bằng thi công đường sắt tốc độ cao Bắc Nam.
Giao dịch bất động sản gần đây tại phường Đông Sơn khá sôi động sau thông tin chuẩn bị giải phóng mặt bằng thi công đường sắt tốc độ cao Bắc Nam.

Thời điểm đầu tháng 8 vừa qua, ông Lê Thanh Hải, trú tại phường Quảng Phú, đã hoàn tất thủ tục mua một lô đất diện tích 100m2 ngay mặt đường Đại lộ Đông Tây, thuộc mặt bằng tái định cư 8315, phường Đông Sơn, với giá 5,5 tỷ đồng. Lô đất này được ông Hải mua thông qua một đơn vị môi giới, với mục đích mở quán ăn sáng cho con gái vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành nấu ăn.

Tuy nhiên, điều khiến ông Hải bất ngờ là mức giá hiện tại đã tăng quá nhanh so với trước. “Tôi tìm hiểu thì biết chỉ hơn một năm trước, lô đất này được rao bán khoảng 3 tỷ đồng. Như vậy, giờ gần như tăng gần gấp đôi”, ông Hải chia sẻ. Theo ông, ngoài lợi thế mặt đường lớn, thì yếu tố gần vị trí dự kiến xây dựng nhà ga đường sắt tốc độ cao là nguyên nhân khiến giá đất tăng nhanh.

Không chỉ đất ở các khu tái định cư, đất nông nghiệp gần khu vực quy hoạch nhà ga cũng bắt đầu được săn đón. Anh Lê Minh Thắng, 55 tuổi, trú tại phường Đông Tiến, cho biết khu ruộng 3 sào của gia đình anh thời gian gần đây liên tục có người đến hỏi mua. “Có người trả tới 300 triệu đồng một sào, tức khoảng 500m2. Nhưng tôi vẫn chưa có ý định bán, bởi quen với nghề nông, bán đi rồi cũng không biết lấy gì làm ruộng nữa”, anh Thắng nói.

Anh Thắng cho rằng việc giá đất nông nghiệp tăng chỉ là phản ứng ban đầu của thị trường trước thông tin quy hoạch, người dân cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định.

Theo anh Lê Thanh Quý, nhân viên kinh doanh một công ty bất động sản trên địa bàn, hiện tượng giá đất “nóng” theo các dự án hạ tầng lớn không phải mới. “Chỉ cần có thông tin về quy hoạch hay phê duyệt dự án, giá đất sẽ biến động ngay. Thường tăng mạnh nhất là các lô có diện tích lớn, pháp lý rõ ràng, nằm sát ranh giới quy hoạch hoặc liền kề dự án. Nhà đầu tư cá nhân, nhất là nhóm ‘lướt sóng’, thường gom nhanh rồi bán lại khi giá lên, điều này dễ đẩy thị trường vào tình trạng mất kiểm soát”, anh Quý phân tích.

Thực tế cho thấy tại phường Đông Sơn, nơi được nhắc đến như một vị trí đặt nhà ga hành khách, số lượng giao dịch đã tăng đáng kể. Đất nền, đất ở, thậm chí đất nông nghiệp đều có xu hướng tăng giá.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Trưởng phòng Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Thanh Hóa, khẳng định giá bất động sản toàn tỉnh hiện nhìn chung vẫn ổn định, chưa có biến động lớn trên diện rộng. Tuy nhiên, ở những xã, phường liên quan đến tuyến đường sắt tốc độ cao, thị trường bắt đầu sôi động hơn.

“Hiện tượng tăng giá chủ yếu xuất phát từ giao dịch nhỏ lẻ giữa người dân với nhau, thông qua môi giới. Chưa có sự tham gia đáng kể của các doanh nghiệp quy mô lớn hay dự án quy hoạch bài bản, chính thức”, ông Tuấn cho biết.

Theo ông Tuấn, đà tăng giá hiện nay mang tính cục bộ và phần lớn do kỳ vọng vào các dự án tương lai. Ông Tuấn khuyến cáo người dân cần thận trọng, tìm hiểu rõ thông tin pháp lý trước khi giao dịch để tránh rơi vào bẫy đầu cơ hoặc mua phải đất chưa rõ nguồn gốc.

Đại diện Sở Xây dựng Thanh Hóa nhấn mạnh mọi giao dịch bất động sản phải tuân thủ quy định pháp luật về đất đai, xây dựng, đầu tư. Các cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động giao dịch, đồng thời xử lý nghiêm vi phạm để đảm bảo thị trường minh bạch, lành mạnh.

Trong thời gian tới, Sở sẽ theo dõi sát diễn biến, đặc biệt tại khu vực liên quan đến tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam. Các chỉ đạo, hướng dẫn quản lý nhà ở, đất đai sẽ được ban hành kịp thời, phù hợp với định hướng phát triển đô thị, góp phần ổn định thị trường và thúc đẩy phát triển bền vững.

Theo quy hoạch, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đoạn qua Thanh Hóa dài khoảng 95,33km, bắt đầu từ Km113 800 đến Km209 130. Tổng diện tích đất bị ảnh hưởng bởi dự án là gần 573ha, trong đó đất ở chiếm hơn 91ha, còn lại là đất nông nghiệp và các loại đất khác. Tuyến đi qua địa bàn 18 xã, phường, gồm Quang Trung, Bỉm Sơn, Hàm Rồng, Đông Tiến, Đông Sơn, Đông Quang, Trúc Lâm và 11 xã khác như Hoạt Giang, Triệu Lộc, Hoằng Giang, Công Chính, Trường Lâm…

Thông tin về dự án hạ tầng trọng điểm này đang tạo nên làn sóng quan tâm lớn trên thị trường. Song, các chuyên gia và cơ quan quản lý cùng chung quan điểm: người dân nên tỉnh táo trước các cơn “sốt đất” cục bộ, tránh chạy theo tâm lý đám đông để bảo toàn tài sản và đảm bảo sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản địa phương.

Từ khóa:

bất động sản khu quy hoạch nhà ga đường sắt tốc độ cao Thanh Hoá thị trường bất động sản Thanh Hoá Vneconomy

Đọc thêm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025 phát hành ngày 18/08/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Thủ tướng: “Khó mấy cũng phải làm để hoàn thành mục tiêu 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025”

Thủ tướng: “Khó mấy cũng phải làm để hoàn thành mục tiêu 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025”

Kết luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 7 tháng đầu năm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh xây dựng nhà ở xã hội là chủ trương lớn, giàu tính nhân văn của Đảng và Nhà nước, khó khăn đến đâu cũng phải kiên quyết thực hiện, quyết tâm hoàn thành mục tiêu 100.000 căn trong năm 2025…

Chấp thuận Sun Group đầu tư dự án casino Vân Đồn 2 tỷ USD

Chấp thuận Sun Group đầu tư dự án casino Vân Đồn 2 tỷ USD

Công ty cổ phần Mặt trời Vân Đồn (Tập đoàn Sun Group) vừa được chấp thuận là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp casino Vân Đồn 2 tỷ USD…

Thị trường đất Đông Sơn “nóng” theo quy hoạch ga đường sắt tốc độ cao

Thị trường đất Đông Sơn “nóng” theo quy hoạch ga đường sắt tốc độ cao

Sự xuất hiện thông tin về quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đoạn qua Thanh Hóa, đặc biệt là vị trí dự kiến xây dựng nhà ga hành khách, đã khiến thị trường bất động sản tại nhiều xã, phường trở nên sôi động. Giá đất ở và cả đất nông nghiệp tăng nhanh, thậm chí có nơi gần gấp đôi chỉ trong vòng hơn một năm.

Hà Nội rà soát quỹ đất để lắp đặt trạm sạc

Hà Nội rà soát quỹ đất để lắp đặt trạm sạc

Các xã, phường trên địa bàn Thành phố Hà Nội được yêu cầu rà soát quỹ đất để lắp đặt trạm sạc cho phương tiện năng lượng sạch. Vị trí ưu tiên là đất công hoặc nơi có sẵn hạ tầng, dễ đấu nối điện, gần khu dân cư và trục đường lớn, đồng thời, bảo đảm an toàn và có thể kết hợp dịch vụ công cộng…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Multimedia

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”

Multimedia

[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”

Ấn phẩm

Vietnam Economic Times 406
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 20
image

Đón đọc

Tạp chí Kinh tế Việt Nam

số 22-2025

Thứ 2, 02/06/2025

Đặt mua ngay

Đọc nhiều nhất

1

Quảng trường Hàm Rồng (Thanh Hóa) thành đường đua quốc gia

Tiêu & Dùng

2

Nguyên nhân khiến hàng chục nghìn viên chức xin nghỉ việc

Dân sinh

3

Sức ép nặng dần, VN-Index mất sạch điểm tăng, cầu bắt đáy đang chống đỡ

Chứng khoán

4

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: