Thị trường đất Đông Sơn “nóng” theo quy hoạch ga đường sắt tốc độ cao

Sự xuất hiện thông tin về quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đoạn qua Thanh Hóa, đặc biệt là vị trí dự kiến xây dựng nhà ga hành khách, đã khiến thị trường bất động sản tại nhiều xã, phường trở nên sôi động. Giá đất ở và cả đất nông nghiệp tăng nhanh, thậm chí có nơi gần gấp đôi chỉ trong vòng hơn một năm.

Thời điểm đầu tháng 8 vừa qua, ông Lê Thanh Hải, trú tại phường Quảng Phú, đã hoàn tất thủ tục mua một lô đất diện tích 100m2 ngay mặt đường Đại lộ Đông Tây, thuộc mặt bằng tái định cư 8315, phường Đông Sơn, với giá 5,5 tỷ đồng. Lô đất này được ông Hải mua thông qua một đơn vị môi giới, với mục đích mở quán ăn sáng cho con gái vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành nấu ăn.

Tuy nhiên, điều khiến ông Hải bất ngờ là mức giá hiện tại đã tăng quá nhanh so với trước. “Tôi tìm hiểu thì biết chỉ hơn một năm trước, lô đất này được rao bán khoảng 3 tỷ đồng. Như vậy, giờ gần như tăng gần gấp đôi”, ông Hải chia sẻ. Theo ông, ngoài lợi thế mặt đường lớn, thì yếu tố gần vị trí dự kiến xây dựng nhà ga đường sắt tốc độ cao là nguyên nhân khiến giá đất tăng nhanh.

Không chỉ đất ở các khu tái định cư, đất nông nghiệp gần khu vực quy hoạch nhà ga cũng bắt đầu được săn đón. Anh Lê Minh Thắng, 55 tuổi, trú tại phường Đông Tiến, cho biết khu ruộng 3 sào của gia đình anh thời gian gần đây liên tục có người đến hỏi mua. “Có người trả tới 300 triệu đồng một sào, tức khoảng 500m2. Nhưng tôi vẫn chưa có ý định bán, bởi quen với nghề nông, bán đi rồi cũng không biết lấy gì làm ruộng nữa”, anh Thắng nói.

Anh Thắng cho rằng việc giá đất nông nghiệp tăng chỉ là phản ứng ban đầu của thị trường trước thông tin quy hoạch, người dân cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định.

Theo anh Lê Thanh Quý, nhân viên kinh doanh một công ty bất động sản trên địa bàn, hiện tượng giá đất “nóng” theo các dự án hạ tầng lớn không phải mới. “Chỉ cần có thông tin về quy hoạch hay phê duyệt dự án, giá đất sẽ biến động ngay. Thường tăng mạnh nhất là các lô có diện tích lớn, pháp lý rõ ràng, nằm sát ranh giới quy hoạch hoặc liền kề dự án. Nhà đầu tư cá nhân, nhất là nhóm ‘lướt sóng’, thường gom nhanh rồi bán lại khi giá lên, điều này dễ đẩy thị trường vào tình trạng mất kiểm soát”, anh Quý phân tích.

Thực tế cho thấy tại phường Đông Sơn, nơi được nhắc đến như một vị trí đặt nhà ga hành khách, số lượng giao dịch đã tăng đáng kể. Đất nền, đất ở, thậm chí đất nông nghiệp đều có xu hướng tăng giá.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Trưởng phòng Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Thanh Hóa, khẳng định giá bất động sản toàn tỉnh hiện nhìn chung vẫn ổn định, chưa có biến động lớn trên diện rộng. Tuy nhiên, ở những xã, phường liên quan đến tuyến đường sắt tốc độ cao, thị trường bắt đầu sôi động hơn.

“Hiện tượng tăng giá chủ yếu xuất phát từ giao dịch nhỏ lẻ giữa người dân với nhau, thông qua môi giới. Chưa có sự tham gia đáng kể của các doanh nghiệp quy mô lớn hay dự án quy hoạch bài bản, chính thức”, ông Tuấn cho biết.

Theo ông Tuấn, đà tăng giá hiện nay mang tính cục bộ và phần lớn do kỳ vọng vào các dự án tương lai. Ông Tuấn khuyến cáo người dân cần thận trọng, tìm hiểu rõ thông tin pháp lý trước khi giao dịch để tránh rơi vào bẫy đầu cơ hoặc mua phải đất chưa rõ nguồn gốc.

Đại diện Sở Xây dựng Thanh Hóa nhấn mạnh mọi giao dịch bất động sản phải tuân thủ quy định pháp luật về đất đai, xây dựng, đầu tư. Các cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động giao dịch, đồng thời xử lý nghiêm vi phạm để đảm bảo thị trường minh bạch, lành mạnh.

Trong thời gian tới, Sở sẽ theo dõi sát diễn biến, đặc biệt tại khu vực liên quan đến tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam. Các chỉ đạo, hướng dẫn quản lý nhà ở, đất đai sẽ được ban hành kịp thời, phù hợp với định hướng phát triển đô thị, góp phần ổn định thị trường và thúc đẩy phát triển bền vững.

Theo quy hoạch, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đoạn qua Thanh Hóa dài khoảng 95,33km, bắt đầu từ Km113 800 đến Km209 130. Tổng diện tích đất bị ảnh hưởng bởi dự án là gần 573ha, trong đó đất ở chiếm hơn 91ha, còn lại là đất nông nghiệp và các loại đất khác. Tuyến đi qua địa bàn 18 xã, phường, gồm Quang Trung, Bỉm Sơn, Hàm Rồng, Đông Tiến, Đông Sơn, Đông Quang, Trúc Lâm và 11 xã khác như Hoạt Giang, Triệu Lộc, Hoằng Giang, Công Chính, Trường Lâm…

Thông tin về dự án hạ tầng trọng điểm này đang tạo nên làn sóng quan tâm lớn trên thị trường. Song, các chuyên gia và cơ quan quản lý cùng chung quan điểm: người dân nên tỉnh táo trước các cơn “sốt đất” cục bộ, tránh chạy theo tâm lý đám đông để bảo toàn tài sản và đảm bảo sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản địa phương.