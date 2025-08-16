Chấp thuận Sun Group đầu tư dự án casino Vân Đồn 2 tỷ USD

Ngày 15/8/2025, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định chấp thuận Công ty cổ phần Mặt trời Vân Đồn – Tập đoàn Sun Group là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại Khu kinh tế Vân Đồn (casino Vân Đồn) với diện tích sử dụng đất hơn 244ha, tổng mức đầu tư hơn 51.636 tỷ đồng (tương đương 2,056 tỷ USD).

KHU PHỨC HỢP DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG GIẢI TRÍ CÓ THƯỞNG

Theo quyết định chấp thuận nhà đầu tư, vốn đầu tư của dự án là hơn 51.636 tỷ đồng (tương đương 2,056 tỷ USD. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là hơn 7.745 tỷ đồng (tương đương 308,425 triệu USD), chiếm tỷ lệ 15% vốn đầu tư dự án. Vốn vay, vốn huy động là hơn 43.890 tỷ đồng (tương đương 1.747,74 triệu USD), chiế 85% vốn đầu tư dự án.

Vốn đầu tư của dự án có thể được nhà đầu tư đề xuất thay đổi tuỳ thuộc thực tế triển khai dự án và tỷ giá USD với Đồng Việt Nam theo từng thời điểm nhưng phải đảm bảo nguyên tắc tổng vốn đầu tư tối thiểu là 2 tỷ USD. Công ty cổ phần Mặt trời Vân Đồn phải hoàn trả mọi chi phí hợp lý, hợp lệ của các nhà đầu tư trước đây đã đầu tư trong phạm vi dự án (nếu có).

Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn theo tiến độ đầu tư xây dựng, tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành là 9 năm kể từ ngày nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án. Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm kể từ thời điểm Công ty cổ phần Mặt trời Vân Đồn được chấp thuận là nhà đầu tư.

Trước đó, ngày 27/6/2025, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí có thưởng cao cấp, tổ chức sự kiện đẳng cấp quốc tế, điểm đến hấp dẫn của thế giới với các hoạt động chính như kinh doanh casino, kinh doanh bất động sản, dịch vụ du lịch, khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, resort, tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng, hội nghị, hội thảo, các cơ sở thể dục thể thao, vui chơi giải trí và chăm sóc sức khoẻ chất lượng cao.

Dự án có vốn đầu tư tối thiểu 2 tỷ USD, quy mô sử dụng đất hơn 244ha tại xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn (nay là đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh). Trong đó, phần diện tích đất thực hiện đầu tư xây dựng là hơn 182ha. Phần diện tích đất rừng tự nhiên hơn 62ha (gồm hơn 38ha rừng phòng hộ và hơn 23ha rừng sản xuất) trong dự án được giữ nguyên hiện trạng, không thuộc phần diện tích được giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án.

CASINO VÂN ĐỒN SẼ THÍ ĐIỂM CHO NGƯỜI VIỆT VÀO CHƠI

Công ty cổ phần Mặt trời Vân Đồn cho biết một trong những điểm nhấn đáng chú ý của dự án là hoạt động casino cao cấp, cho phép thí điểm cho người Việt Nam tham gia, nhưng phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí nghiêm ngặt theo quy định hiện hành. Bên cạnh đó, các hoạt động du lịch - nghỉ dưỡng - dịch vụ cũng được tích hợp để tạo thành một hệ sinh thái khép kín, hướng tới đối tượng khách quốc tế và tầng lớp trung lưu, thượng lưu trong nước.

Siêu tổ hợp này cũng sẽ là nơi quy tụ các show diễn nghệ thuật quốc tế quy mô lớn, những điểm chơi giải trí sôi động cả ngày lẫn đêm, với kỳ vọng đưa Vân Đồn trở thành điểm đến có sức hút tương tự như Macau (Trung Quốc) hay Las Vegas (Mỹ), một biểu tượng du lịch nghỉ dưỡng - giải trí casino đẳng cấp tại Quảng Ninh, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Khu kinh tế Vân Đồn cũng như nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch và giải trí quốc tế.

“Sun Group cam kết tập trung nguồn lực, áp dụng những tiêu chuẩn cao nhất về quy hoạch, thiết kế và vận hành để để kiến tạo nên một quần thể du lịch – giải trí casino xứng tầm với những tiềm năng vốn đã được lịch sử công nhận của đặc khu Vân Đồn cũng như vị thế đặc biệt của vùng di sản Quảng Ninh”, ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Sun Group Vùng miền Bắc, cho biết.

Trước đó, Tập đoàn Sun Group đã đầu tư các dự án hạ tầng giao thông quan trọng như Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (cảng chuyên biệt đầu tiên dành cho tàu biển quốc tế), các tuyến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, Vân Đồn - Móng Cái. Bên cạnh đó là các tổ hợp vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng đẳng cấp như Sun World Ha Long, Yoko Onsen Quang Hanh hay Oakwood Halong, góp phần thay đổi diện mạo du lịch Quảng Ninh.

Và với việc Sun Group trở thành nhà đầu tư chính thức của Tổ hợp dịch vụ du lịch phức hợp casino Vân Đồn, trong tương lai gần, đất mỏ sẽ sở hữu một điểm đến tầm cỡ khu vực và thế giới, góp phần từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm phát triển năng động, toàn diện, trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.