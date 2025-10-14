Giá vàng nhảy gần 100 USD/oz trong một phiên, SPDR Gold Trust mua thêm gần 2 tấn

Theo giới phân tích, các chỉ số kỹ thuật cho thấy thị trường vàng và bạc đều đang ở trong trạng thái mua quá nhiều (overbought)...

Giá vàng thế giới giữ đà tăng mạnh, thiết lập mốc 4.100 USD/oz lần đầu tiên trong lịch sử trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (13/10) do lo ngại về thương chiến leo thang và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục hạ lãi suất. Trong một dấu hiệu cho thấy nhu cầu vàng vẫn lớn bất chấp mức giá cao chưa từng thấy, “cá mập” SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng.

Lúc 6h sáng nay (14/10) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 3,9 USD/oz so với mức chốt phiên đêm qua tại Mỹ, tương đương tăng 0,09%, giao dịch ở mức 4.115,4 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 130,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua và tăng 3 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.117 đồng (mua vào) và 26.367 đồng (bán ra), giá mua tăng 3 đồng nhưng giá bán giảm 17 đồng so với đầu giờ sáng hôm qua.

Đóng cửa phiên đầu tuần tại New York, giá vàng giao ngay đạt 4.111,5 USD/oz, tăng 93,1 USD/oz so với giá chốt của tuần trước, tương đương tăng 2,2%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa COMEX, giá vàng giao tháng 12 tăng 3,3%, đóng cửa ở mức 4.133 USD/oz.

Nhu cầu phòng ngừa rủi ro của giới đầu tư toàn cầu tăng cao sau khi vào hôm thứ Sáu vừa rồi, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế quan 100% lên hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1/11 để trả đũa việc Trung Quốc siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm. Sau tuyên bố này của ông Trump, phía Bắc Kinh đáp trả “không ngại” thương chiến với Mỹ.

Bên cạnh đó, khả năng Fed tiếp tục hạ lãi suất trong hai cuộc họp cuối cùng của năm 2025 cũng hỗ trợ mạnh cho giá vàng - một tài sản không mang lãi suất. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường đang đặt cược khả năng 97% Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp vào cuối tháng 10 này và khả năng 100% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

“Giá vàng có khả năng dễ dàng duy trì đà tăng hiện nay. Đến cuối năm 2026, giá vàng có thể vượt mốc 5.000 USD/oz”, trưởng chiến lược Phillip Streible của công ty Blue Line Futures nhận định với hãng tin Reuters.

Cũng theo ông Streible, nhu cầu mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương, lực hút vốn mạnh và đều của các quỹ ETF vàng, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, và triển vọng lãi suất giảm ở Mỹ đang tạo ra một môi trường hoàn hảo về mặt cấu trúc cho sự tăng giá của kim loại quý.

Giá bạc cũng lập kỷ lục mới trên ngưỡng 52 USD/oz trong phiên ngày thứ Hai. Giá bạc giao ngay tăng hơn 3,6%, đóng cửa ở mức 52,5 USD/oz. Kim loại cũng đang được hỗ trợ bởi những yếu tố tương tự như giá vàng, cộng thêm tình trạng khan hiếm nguồn cung bạc trên toàn cầu.

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Theo giới phân tích, các chỉ số kỹ thuật cho thấy thị trường vàng và bạc đều đang ở trong trạng thái mua quá nhiều (overbought). Trong đó, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đang ở mức 80 điểm đối với vàng và 83 điểm đối với bạc.

Đáng chú ý, giá kim loại quý tăng trong khi đồng USD hồi phục mạnh thời gian gần đây. Chỉ số Dollar Index tăng gần 0,3% trong phiên ngày thứ Hai, đóng cửa ở mức 99,25 điểm.

Áp lực mất giá đã đè nặng lên đồng yên Nhật và đồng euro do những sự kiện chính trị gần đây ở Nhật Bản và Pháp đã tạo đà cho bạc xanh phục hồi. Trong 5 phiên vừa qua, USD tăng gần 0,7%, nâng tổng mức tăng trong vòng 1 tháng lên hơn 2,7% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Các nhà phân tích của hai ngân hàng lớn Bank of America và Societe Generale hiện đều dự báo giá vàng đạt mức 5.000 USD/oz trong năm 2026. Ngân hàng Standard Chartered dự báo giá vàng sẽ đạt mức bình quân 4.488 USD/oz trong năm tới.

“Xu hướng tăng của giá vàng có nhiều yếu tố đảm bảo, nhưng một đợt điều chỉnh trong ngắn hạn sẽ là lành mạnh cho xu hướng tăng trong dài hạn”, trưởng phân tích Suki Cooper của Standard Chartered nhận định.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới mua ròng 1,7 tấn vàng trong phiên đầu tuần, nâng khối lượng nắm giữ lên gần 1.018,9 tấn vàng. Tuần trước, quỹ mua ròng 2,3 tấn vàng.