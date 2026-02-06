Chứng khoán nội tăng kỷ lục, nhà đầu tư Hàn Quốc vẫn mua mạnh cổ phiếu Mỹ

Năm 2025, nhà đầu tư cá nhân Hàn Quốc đã mua ròng 32,4 tỷ USD cổ phiếu Mỹ - cao gấp hơn 3 lần so với năm 2024 và là mức lớn nhất từ trước đến nay...

Dù thị trường chứng khoán Hàn Quốc đang trải qua đợt tăng giá mạnh hiếm thấy, nhà chức trách nước này vẫn lo ngại dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân tiếp tục chảy ra nước ngoài, nhất là khi nhóm này mua vào cổ phiếu Mỹ với quy mô kỷ lục.

Chính phủ Hàn Quốc dự kiến triển khai một chương trình ưu đãi thuế thông qua loại tài khoản đầu tư đặc biệt, nhằm khuyến khích nhà đầu tư cá nhân bán cổ phiếu ở nước ngoài và tái phân bổ vốn về thị trường trong nước. Chương trình có thể bắt đầu đi vào hoạt động ngay trong tháng này.

Cụ thể, nếu nhà đầu tư cá nhân bán danh mục cổ phiếu ở nước ngoài và tái đầu tư vào thị trường nội địa trong hơn 1 năm, khoản lãi vốn phát sinh từ số tiền này - tối đa 50 triệu won (34.156 USD) - sẽ được miễn thuế.

Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc cho biết chương trình này nhằm hạn chế dòng USD chảy ra nước ngoài và thúc đẩy “phục hồi thị trường vốn trong nước”.

Theo dữ liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Hàn Quốc (KSD), trong năm ngoái nhà đầu tư cá nhân Hàn Quốc đã mua ròng 32,4 tỷ USD cổ phiếu Mỹ - cao gấp hơn 3 lần so với năm 2024 và là mức lớn nhất từ trước đến nay. Riêng tháng trước, giá trị mua ròng đạt 5 tỷ USD, mức cao nhất trong một tháng kể từ khi dữ liệu này bắt đầu được theo dõi vào năm 2011.

Ngoài việc mua các cổ phiếu công nghệ Mỹ như Nvidia và Apple, nhà đầu tư cá nhân - đặc biệt là người trẻ - còn có xu hướng đầu tư vào các quỹ ETF đòn bẩy và quỹ ETF nghịch đảo - tức sản phẩm được thiết kế để khuếch đại gấp 2-3 lần mức tăng hoặc giảm trong ngày so với cổ phiếu hoặc chỉ số cơ sở.

Tại một họp báo vào tháng 11 năm ngoái, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) Rhee Chang-yong bày tỏ lo ngại về làn sóng đầu tư rủi ro cao.

“Khi tôi hỏi một số người trẻ vì sao làm vậy, họ trả lời ‘vì như vậy có vẻ rất ngầu’. Điều này khiến tôi bất ngờ", ông chia sẻ.

Tuy nhiên, theo ông Hwang Sei-woon, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Thị trường Vốn Hàn Quốc (KCMI), xu hướng đầu tư ra nước ngoài của người trẻ chủ yếu vì chứng khoán Mỹ mang lại mức sinh lời dài hạn hấp dẫn hơn. Trong giai đoạn 2016-2025, khi chỉ số KOSPI của chứng khoán Hàn Quốc tăng bình quân khoảng 8%/năm, chỉ số S&P 500 của chứng khoán Mỹ tăng khoảng 13%/năm.

Dù thị trường chứng khoán Hàn Quốc tăng hơn 70% trong năm ngoái, nhiều nhà đầu tư vẫn tin cổ phiếu Mỹ có thể mang lại mức sinh lời cao ổn định hơn nhờ làn sóng tăng trưởng của nhóm công nghệ.

Xu hướng đầu tư vào thị trường Mỹ cũng xuất hiện tại Nhật Bản. Tuy nhiên, theo ông Atsushi Takeda, nhà kinh tế trưởng tại Viện Nghiên cứu Itochu (IRI), động lực cho xu hướng này ở Hàn Quốc còn đến từ tâm lý bi quan trong nước khi thế hệ trung niên và lớn tuổi mất niềm tin vào đồng won, còn người trẻ lo ngại về triển vọng dài hạn của nền kinh tế.

Điều này một phần bắt nguồn từ việc đồng won lao dốc trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á thập niên 1990. Khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 cũng khiến đồng tiền này mất giá.

Các doanh nghiệp Hàn Quốc hiện vẫn chưa đưa một lượng lớn ngoại tệ kiếm được ở nước ngoài quay trở lại trong nước. Đồng won tiếp tục yếu so với USD, giao dịch quanh mức 1.450 won đổi 1 USD. Xu hướng tăng đầu tư vào cổ phiếu Mỹ cũng tạo thêm áp lực giảm giá lên đồng won.

Tại Hàn Quốc, giá bất động sản tăng nhanh khiến người trẻ khó mua nhà. Những người cảm thấy lo lắng cho cuộc sống sau nghỉ hưu cũng chuyển sang đầu tư cổ phiếu.

Số liệu từ KSD cho thấy dư nợ cho vay ký quỹ phục vụ đầu tư cổ phiếu gần đây tại Hàn Quốc đã lên 30 nghìn tỷ won - mức cao kỷ lục. Tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội từ đà tăng của thị trường khiến hoạt động giao dịch ký quỹ ngày càng sôi động.

Sau khi đạt hạn mức cho vay, công ty chứng khoán KB Securities và công ty chứng khoán Korea Investment Securities gần đây đã tạm dừng cấp mới các khoản vay cầm cố chứng khoán.