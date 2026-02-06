Nhu cầu vàng của Trung Quốc giảm 2 năm liên tiếp

Nhu cầu vàng trang sức của Trung Quốc giảm gần 32%, trong khi nhu cầu vàng miếng và tiền xu vàng tăng hơn 35%...

Tổng nhu cầu vàng của Trung Quốc giảm năm thứ hai liên tiếp trong năm 2025, nhưng tiêu thụ vàng miếng và đồng xu vàng ở nước này lần đầu tiên vượt qua tiêu thụ vàng trang sức - cho thấy nhu cầu “hầm trú ẩn” của nhà đầu tư tăng cao trong khi giá vàng đắt đỏ khiến người tiêu dùng dè dặt hơn khi mua nữ trang kim loại quý.

Dữ liệu do Hiệp hội Vàng Trung Quốc (CGA) công bố mới đây cho thấy tổng tiêu thụ vàng ở nước này giảm 3,57% trong năm 2025, còn 950,096 tấn. Trước đó, nhu cầu vàng của nước này giảm 9,58% trong năm 2024, còn 981,31 tấn.

“Khi người tiêu dùng ngày càng xem vàng là một tài sản đầu tư, nhu cầu vàng miếng và đồng xu vàng của Trung Quốc trong năm 2025 đã lần đầu tiên vượt qua nhu cầu nữ trang vàng, đánh dấu một sự thay đổi mang tính cấu trúc”, một tuyên bố của CGA nhận định.

Nhu cầu vàng trang sức của Trung Quốc giảm 31,61% so với năm 2024, còn 363,836 tấn trong năm 2025, chiếm chỉ 38,29% tổng nhu cầu tiêu thụ vàng cả năm của nước này, từ mức hơn một nửa trong năm trước đó.

Ngược lại, nhu cầu vàng miếng và tiền xu vàng tăng năm thứ hai liên tiếp, đạt 504,235 tấn, tăng 35,14% so với năm 2024 và chiếm hơn một nửa tổng nhu cầu tiêu thụ.

Lượng giảm của nhu cầu vàng trang sức lớn hơn 37 tấn so với lượng tăng của nhu cầu vàng thỏi và tiền xu vàng.

Những biến động này trong nhu cầu vàng của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới tăng 65% trong năm 2025, đánh dấu năm tăng mạnh nhất kể từ năm 1979.

Theo một bài viết của tờ Nhân dân Nhật báo, dù giá vàng không ngừng lập kỷ lục trong năm 2025 và tiếp tục tăng khi bước sang năm 2026, giới trẻ Trung Quốc vẫn miệt mài mua vàng. Các sản phẩm vàng mà giới trẻ Trung Quốc không phải là tiền xu hay vàng miếng mà là những món trang sức vàng có trọng lượng nhỏ.

Một báo cáo về tình hình tiêu thụ nữ trang vàng năm 2025 ở Trung Quốc cho thấy 62% người tiêu dùng nước này trong độ tuổi từ 18-24 hiện sở hữu nữ trang vàng, tăng từ mức 37% cách đây 5 năm. Người trẻ trong độ tuổi từ 18-34 đóng góp hơn 1/3 tổng doanh thu trang sức vàng ở Trung Quốc.

Một người kinh doanh nữ trang cho biết khi mua trang sức vàng, giới trẻ Trung Quốc thường mua những món có trọng lượng từ 1-3 gram và thiết kế tinh giản để vừa phù hợp sử dụng hàng ngày, vừa để sưu tập.

Đối với nhiều người trẻ Trung Quốc, mua vàng đã trở thành một cách tiết kiệm tiền hàng tháng. “Mỗi lần lĩnh lương, tôi lại mua một hạt đậu vàng”, Wang Jin - một lập trình viên ở Thượng Hải - tiết lộ với Nhân dân nhật báo.

Với mức giá vàng hiện nay, một hạt đậu vàng có giá khoảng 1.100 nhân dân tệ (158 USD). So với việc mua một sản phẩm vàng miếng lớn, những sản phẩm vàng nhỏ như vậy có mức giá phù hợp với khả năng tài chính của giới trẻ và đáp ứng nhu cầu tiết kiệm của họ.

Lin Wei, 27 tuổi, cho biết trước đây có thường mua túi xách, nhưng bây giờ, cô thích mua vàng hơn. “Túi xách nhanh lỗi mốt và mất giá, trong khi vàng giữ được giá trị”, cô nói.

Ngoài mua vàng vật chất, giới trẻ Trung Quốc còn tiếp cận với các sản phẩm đầu tư vàng khác, như kế hoạch tiết kiệm vàng trên tài khoản ngân hàng hay chứng chỉ quỹ ETF vàng.