Số lao động bị sa thải ở Mỹ tăng mạnh

Theo số liệu mới công bố, số lao động bị sa thải tại Mỹ trong tháng 1 đã lên mức cao nhất của tháng đầu năm kể từ năm 2009...

Diễn biến này cho thấy thị trường lao động có thể yếu hơn so với đánh giá trước đó của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Dữ liệu từ công ty dịch vụ nghề nghiệp Challenger, Gray & Christmas (CGC) cho thấy số lượng lao động bị sa thải trong tháng trước đã tăng vọt lên 108.435 - mức cao nhất của tháng 1 kể từ khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Trong khi đó, số liệu do Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố cho thấy số lượng vị trí tuyển dụng còn trống trong tháng 12 năm ngoái đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 5 năm. Một báo cáo khác cũng ghi nhận số lượng lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng mạnh vào cuối tháng 1.

Loạt số liệu mới kém tích cực cho thấy thị trường lao động Mỹ có vẻ yếu hơn so với nhận định trước đó của các nhà kinh tế, chỉ một tuần sau khi Chủ tịch Fed Jay Powell nói rằng thị trường đang có dấu hiệu ổn định.

“Sau giai đoạn dữ liệu lao động khá nhất quán cho thấy tín hiệu thị trường có thể sẽ sớm ổn định, loạt số liệu mới lại nghiêng nhiều hơn về khả năng thị trường suy yếu”, ông Marco Casiraghi, nhà kinh tế cấp cao tại Evercore ISI, nhận định với tờ báo Financial Times.

Vào thứ Tư (4/2), dữ liệu do công ty dịch vụ tuyển dụng ADP công bố cho thấy hoạt động tuyển dụng của khu vực tư nhân Mỹ chậm lại trong tháng 1, khi số việc làm mới chỉ đạt 22.000 - thấp hơn nhiều so với dự báo của thị trường.

“Thị trường lao động dường như đang ở trạng thái báo động, khi tiến sát một điểm gãy rõ rệt”, ông Cory Stahle, nhà kinh tế tại nền tảng tuyển dụng Indeed, cảnh báo.

Loạt số liệu kém khả quan trên nhiều khả năng sẽ khiến giới đầu tư dồn sự chú ý vào báo cáo việc làm chính thức của chính phủ, dự kiến công bố vào thứ Tư tuần sau. Báo cáo này bị lùi lịch công bố do đợt đóng cửa một phần của Chính phủ Mỹ trong tuần này.

Dù loạt số liệu gần đây kém tích cực, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ vẫn ở mức thấp nếu so với mặt bằng lịch sử, với 4,4% trong tháng 12. Thị trường vẫn tạo thêm việc làm nhưng chậm lại trong vài tháng gần đây.

Tuần trước Fed quyết định giữ nguyên lãi suất - lần đầu tiên kể từ tháng 7 năm ngoái - với lập luận rằng tăng trưởng kinh tế vẫn vững và thị trường việc làm tương đối ổn định, nên chưa vội điều chỉnh chính sách trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, ông Samuel Tombs, nhà kinh tế trưởng phụ trách thị trường Mỹ tại công ty Pantheon Macroeconomics, cho rằng các dữ liệu mới cho thấy ủy ban thiết lập lãi suất của Fed đã “chuyển trọng tâm từ thị trường lao động sang vấn đề lạm phát quá sớm”.

Sau khi các số liệu việc làm trên được công bố, trong phiên giao dịch ngày 5/2, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm - loại nhạy nhất với kỳ vọng chính sách tiền tệ - giảm 0,09 điểm phần trăm xuống 3,47%, thấp nhất trong một tháng. Diễn biến này phản ánh nhà đầu tư đang tăng mức đặt cược rằng Fed sẽ hạ lãi suất trong năm nay khi thị trường lao động có dấu hiệu yếu đi.

Dù vậy, các nhà kinh tế cho rằng Fed cần thêm bằng chứng rõ ràng và nhất quán hơn về sự suy yếu của thị trường lao động trước khi quay lại chu kỳ hạ lãi suất.

“Fed sẽ có bức tranh rõ hơn vào tuần tới, khi báo cáo việc làm tháng 1 được công bố”, ông Casiraghi tại Evercore nói.

Thị trường lao động Mỹ xuất hiện dấu hiệu yếu đi dù nền kinh tế vẫn tăng trưởng mạnh khi người tiêu dùng vẫn tiếp tục chi tiêu và làn sóng đầu tư xây dựng hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) giúp doanh nghiệp duy trì mức đầu tư cao. Trào lưu AI được dự báo sẽ tác động mạnh đến thị trường lao động khi vừa nâng năng suất, vừa có thể làm giảm nhu cầu tuyển dụng.

Theo báo cáo của Challenger, Gray & Christmas, nếu phân theo ngành, lĩnh vực vận tải ghi nhận hơn 31.000 lao động bị sa thải trong tháng 1, chủ yếu do hãng chuyển phát UPS quyết định cắt 30.000 việc làm sau khi chấm dứt hợp tác với Amazon. Ngành công nghệ có 22.291 lao động bị sa thải, trong đó Amazon chiếm 16.000 khi công ty này tái cấu trúc bộ máy quản lý. AI được nêu là nguyên nhân khiến 7.624 lao động bị sa thải.