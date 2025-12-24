Vietnam Airlines bổ nhiệm thêm Phó Tổng giám đốc

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP - Vietnam Airlines (mã HVN-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.

Theo đó, HĐQT HVN đã quyết định phê duyệt bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Trung (1980) - Trưởng Ban Kế hoạch phát triển giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Thương mại của Tổng công ty. Thời hạn bổ nhiệm là 4 năm, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Ngoài công tác tại Tổng công ty, ông hiện còn đảm nhiệm vai trò Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Hàng không Pacific Airlines (Pacific Airlines JSC).

Tính đến thời điểm hiện tại, ông Nguyễn Quang Trung đang trực tiếp nắm giữ 5.977 cổ phiếu HVN.

Hiện, Ban lãnh đạo của HVN gồm: ông Lê Hồng Hà - Tổng Giám đốc: Các phó Tổng giám đốc gồm: ông Nguyễn Chiến Thắng; ông Tô Ngọc Giang; ông Đinh Văn Tuấn; ông Nguyễn Thế Bảo; ông Lê Đức Cảnh và ông Đặng Anh Tuấn.

Cùng ngày HVN công bố ủy quyền có thời hạn làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP đối với ông Đinh Việt Tùng - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP với số cổ phần làm đại diện là 1.466.527.123 cổ phần - tương đương 47,13% vốn điều lệ tại HVN.

Mới đây, BSC đưa ra khuyến nghị "theo dõi" đối với cổ phiếu HVN với giá mục tiêu 32.200 đồng/cổ phiếu (+14% so với giá ngày 11/12/2025, giảm -17% so với giá mục tiêu cũ) dựa trên điều chỉnh năm định giá cơ sở từ 2025 sang 2026 nhằm phản ánh chính xác hơn triển vọng của doanh nghiệp trong bối cảnh kết quả kinh doanh tích cực của 2025 đã được phản ánh phần nào vào giá khi HVN đã ghi nhận tăng gần gấp 2 lần tại vùng đỉnh.

BSC điều chỉnh mức EV/EBITDA mục tiêu từ 7 lần xuống 6 lần do kết quả kinh doanh quý 3/2025 thấp hơn so với kỳ vọng của BSC khi biên lợi nhuận gộp thu hẹp, đồng thời phản ánh tăng trưởng chậm lại trong 2026 trước ảnh hưởng xu hướng cạnh tranh tăng tại thị trường nội địa.

Năm 2025, BSC dự báo HVN sẽ ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế-cổ đông thiểu số lần lượt đạt 115,905 tỷ đồng (+10% so với cùng kỳ năm trước) và 8,172 tỷ đồng (+19% so với cùng kỳ năm trước), thay đổi lần lượt -3%/-3% so với dự phóng cũ, tương đương EPS FW 2025 = 2.624 đồng/CP, PE FW 2025 = 11 lần. Mức thay đổi đến từ điều chỉnh -1.7% biên lợi nhuận gộp do hiệu suất sử dụng ghế -1% so với dự phóng cũ chi phí tài chính -42% so với dự phóng cũ do chi phí lỗ tỷ giá thấp hơn kỳ vọng.

Năm 2026, BSC dự báo HVN sẽ ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế-cổ đông thiểu số lần lượt đạt 127,662 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước) và 9,085 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, tương đương EPS FW 2026 = 2.917 đồng/cổ phiếu, PE FW 2026 = 10 lần.

Tuy nhiên rủi ro đối với HVN là hệ số sử dụng ghế thấp hơn và giá dầu cao hơn so với kỳ vọng của BSC.