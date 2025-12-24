Thứ Tư, 24/12/2025

Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Giá khởi điểm 18.239 đồng/cổ phiếu, phiên đấu giá cổ phiếu MSB của VNPT thất bại

Hà Anh

24/12/2025, 07:41

VNPT đã công bố bán đấu giá toàn bộ hơn 188,7 triệu cổ phiếu MSB, tương đương 6,05% vốn điều lệ của ngân hàng này. Lô cổ phần được chào bán với giá khởi điểm 18.239 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị ước tính khoảng 3.441 tỷ đồng.

Sơ đồ giá cổ phiếu PSB trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu PSB trên TradingView.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NỘi (HNX) vừa cho biết không tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (mã MSB) do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) sở hữu.

Theo kế hoạch, HNX sẽ tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu vào ngày 26/12/2025.

Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15h30 ngày 19/12/2025) không có nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần của công ty. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 1412/QĐ-SGDHN ngày 28/11/2025 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, phiên đấu giá cổ phần của công ty không đủ điều kiện để tổ chức.

Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo không tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu vào ngày 26/12 tới.

Được biết, VNPT đã công bố bán đấu giá toàn bộ hơn 188,7 triệu cổ phiếu MSB, tương đương 6,05% vốn điều lệ của MSB với giá khởi điểm 18.239 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị ước tính khoảng 3.441 tỷ đồng.

VnEconomy

Tuy nhiên trên thị trường, chốt phiên giao dịch ngày 23/12, giá cổ phiếu MSB giảm 2,33% xuống 12.600 đồng/cổ phiếu. Như vậy, mức giá khởi điểm trên thì giá đấu giá của VNPT đặt ra cao hơn thị giá tới gần 45%.

Kết thúc quý 3/2025, MSB ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 1.274,18 tỷ đồng, tăng 30,22% so với cùng kỳ (978,5 tỷ); Lũy kế 9 tháng đạt 3.777,27 tỷ đồng, giảm 3,21% so với cùng kỳ (3.902,4 tỷ đồng).

Mới đây, Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam (VMSC) đăng ký bán 2.861.146 cổ phiếu, chiếm 0,09%/tổng số cổ phần đang lưu hành tại MSB.

Mục đích của việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam nhằm thực hiện chủ trương thu hồi vốn đã đầu tư theo Quyết định số 132/QĐ-BGTVT ngày 06/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) về phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc giai đoạn đến hết năm 2025.

Phương thức giao dịch là giao dịch khớp lệnh tại HOSE, từ ngày 19/12/2025 đến ngày 16/01/2026.

chứng khoán HNX MSB VNPT

Vietnam Airlines bổ nhiệm thêm Phó Tổng giám đốc

HĐQT HVN đã quyết định phê duyệt bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Trung (1980) - Trưởng Ban Kế hoạch phát triển giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Thương mại của Tổng công ty.

Quỹ ngoại Dragon Capital quay lại làm cổ lớn tại MWG

Nhóm quỹ Dragon Capital đã nâng tỷ lệ sở hữu từ 4,9311% lên mức 5,02% và chính thức quay trở lại là cổ đông lớn của Thế giới di động kể từ ngày 19/12.

Ông Nguyễn Đức Thụy làm Quyền Tổng Giám đốc Sacombank

Ông Nguyễn Đức Thụy làm Quyền Tổng Giám đốc Sacombank

Sacombank thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy làm Quyền tổng giám đốc, ngay sau khi ông thôi nhiệm Chủ tịch LPBank…

Nhóm TNR Holding lại cấp tập phát hành trái phiếu huy động 7.200 tỷ

Nhóm TNR Holding lại cấp tập phát hành trái phiếu huy động 7.200 tỷ

Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong tháng của các doanh nghiệp liên quan đến hệ sinh thái TNR Holdings đạt gần 7,2 nghìn tỷ đồng, cho thấy dần sự trở lại của nhóm doanh nghiệp này trên thị trường.

Victory Holding bán hết cổ phiếu tại DXS, nhưng lại làm cổ đông lớn tại DXG

Theo dữ liệu giao dịch phiên 18/12, có 46.479.895 cổ phiếu được giao dịch theo phương thức thỏa thuận có trị giá 451.319.780.450 đồng, tương ứng 9.710 đồng/cổ phiếu và cao hơn giá kết phiên 7% (9.080 đồng/cổ phiếu).

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

So sánh lương hưu ở các nước châu Âu

Thế giới

So sánh lương hưu ở các nước châu Âu

