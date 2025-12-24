Giá khởi điểm 18.239 đồng/cổ phiếu, phiên đấu giá cổ phiếu MSB của VNPT thất bại

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 24/12/2025
Hà Anh
24/12/2025, 07:41
VNPT đã công bố bán đấu giá toàn bộ hơn 188,7 triệu cổ phiếu MSB, tương đương 6,05% vốn điều lệ của ngân hàng này. Lô cổ phần được chào bán với giá khởi điểm 18.239 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị ước tính khoảng 3.441 tỷ đồng.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NỘi (HNX) vừa cho biết không tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (mã MSB) do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) sở hữu.
Theo kế hoạch, HNX sẽ tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu vào ngày 26/12/2025.
Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15h30 ngày 19/12/2025) không có nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần của công ty. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 1412/QĐ-SGDHN ngày 28/11/2025 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, phiên đấu giá cổ phần của công ty không đủ điều kiện để tổ chức.
Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo không tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu vào ngày 26/12 tới.
Được biết, VNPT đã công bố bán đấu giá toàn bộ hơn 188,7 triệu cổ phiếu MSB, tương đương 6,05% vốn điều lệ của MSB với giá khởi điểm 18.239 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị ước tính khoảng 3.441 tỷ đồng.
Tuy nhiên trên thị trường, chốt phiên giao dịch ngày 23/12, giá cổ phiếu MSB giảm 2,33% xuống 12.600 đồng/cổ phiếu. Như vậy, mức giá khởi điểm trên thì giá đấu giá của VNPT đặt ra cao hơn thị giá tới gần 45%.
Kết thúc quý 3/2025, MSB ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 1.274,18 tỷ đồng, tăng 30,22% so với cùng kỳ (978,5 tỷ); Lũy kế 9 tháng đạt 3.777,27 tỷ đồng, giảm 3,21% so với cùng kỳ (3.902,4 tỷ đồng).
Mới đây, Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam (VMSC) đăng ký bán 2.861.146 cổ phiếu, chiếm 0,09%/tổng số cổ phần đang lưu hành tại MSB.
Mục đích của việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam nhằm thực hiện chủ trương thu hồi vốn đã đầu tư theo Quyết định số 132/QĐ-BGTVT ngày 06/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) về phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc giai đoạn đến hết năm 2025.
Phương thức giao dịch là giao dịch khớp lệnh tại HOSE, từ ngày 19/12/2025 đến ngày 16/01/2026.
HĐQT HVN đã quyết định phê duyệt bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Trung (1980) - Trưởng Ban Kế hoạch phát triển giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Thương mại của Tổng công ty.
Nhóm quỹ Dragon Capital đã nâng tỷ lệ sở hữu từ 4,9311% lên mức 5,02% và chính thức quay trở lại là cổ đông lớn của Thế giới di động kể từ ngày 19/12.
Sacombank thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy làm Quyền tổng giám đốc, ngay sau khi ông thôi nhiệm Chủ tịch LPBank…
Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong tháng của các doanh nghiệp liên quan đến hệ sinh thái TNR Holdings đạt gần 7,2 nghìn tỷ đồng, cho thấy dần sự trở lại của nhóm doanh nghiệp này trên thị trường.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: