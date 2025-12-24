Giá khởi điểm 18.239 đồng/cổ phiếu, phiên đấu giá cổ phiếu MSB của VNPT thất bại

VNPT đã công bố bán đấu giá toàn bộ hơn 188,7 triệu cổ phiếu MSB, tương đương 6,05% vốn điều lệ của ngân hàng này. Lô cổ phần được chào bán với giá khởi điểm 18.239 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị ước tính khoảng 3.441 tỷ đồng.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NỘi (HNX) vừa cho biết không tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (mã MSB) do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) sở hữu.

Theo kế hoạch, HNX sẽ tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu vào ngày 26/12/2025.

Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15h30 ngày 19/12/2025) không có nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần của công ty. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 1412/QĐ-SGDHN ngày 28/11/2025 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, phiên đấu giá cổ phần của công ty không đủ điều kiện để tổ chức.

Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo không tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu vào ngày 26/12 tới.

Được biết, VNPT đã công bố bán đấu giá toàn bộ hơn 188,7 triệu cổ phiếu MSB, tương đương 6,05% vốn điều lệ của MSB với giá khởi điểm 18.239 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị ước tính khoảng 3.441 tỷ đồng.

Tuy nhiên trên thị trường, chốt phiên giao dịch ngày 23/12, giá cổ phiếu MSB giảm 2,33% xuống 12.600 đồng/cổ phiếu. Như vậy, mức giá khởi điểm trên thì giá đấu giá của VNPT đặt ra cao hơn thị giá tới gần 45%.

Kết thúc quý 3/2025, MSB ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 1.274,18 tỷ đồng, tăng 30,22% so với cùng kỳ (978,5 tỷ); Lũy kế 9 tháng đạt 3.777,27 tỷ đồng, giảm 3,21% so với cùng kỳ (3.902,4 tỷ đồng).

Mới đây, Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam (VMSC) đăng ký bán 2.861.146 cổ phiếu, chiếm 0,09%/tổng số cổ phần đang lưu hành tại MSB.

Mục đích của việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam nhằm thực hiện chủ trương thu hồi vốn đã đầu tư theo Quyết định số 132/QĐ-BGTVT ngày 06/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) về phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc giai đoạn đến hết năm 2025.

Phương thức giao dịch là giao dịch khớp lệnh tại HOSE, từ ngày 19/12/2025 đến ngày 16/01/2026.