Giá vàng giảm mạnh sau số liệu việc làm Mỹ và tin Iran

Những yếu tố bất lợi đối với giá vàng trong ngắn hạn được thể hiện rõ ngay khi thị trường vừa mở cửa phiên sáng nay...

Giá vàng thế giới khởi động phiên giao dịch sáng nay (6/4) tại thị trường châu Á giảm mạnh khi nhà đầu tư cho rằng sự vững vàng của thị trường lao động Mỹ và nguy cơ xung đột kéo dài giữa Mỹ - Iran sẽ gây bất lợi cho kim loại quý.

Tuy hoàn tất tuần vừa rồi với mức tăng hơn 4%, giá vàng đã vấp phải kháng cự mạnh ở vùng 4.800 USD/oz. Giới phân tích nhận định thị trường vẫn đang chịu sự tác động trái chiều của một bên là nhu cầu phòng ngừa rủi ro địa chính trị và một bên là nỗi lo lạm phát và lãi suất tăng theo giá dầu.

Hiện giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London và giá dầu WTI tại New York đồng loạt tăng khoảng 2%, đạt mức tương ứng hơn 111 USD/thùng và hơn 113 USD/thùng. Đồng USD cũng đi lên, với chỉ số Dollar Index tăng gần 0,2%, đạt hơn 100,2 điểm.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào cuối tuần, Tổng thống Mỹ Donald Trump ra “tối hậu thư” yêu cầu Iran mở cửa eo biển Hormuz muộn nhất trong ngày thứ Ba, nếu không Mỹ sẽ tấn công vào cơ sở hạ tầng bao gồm các nhà máy điện và cầu đường của Iran.

Trước đó, trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp vào hôm thứ Tư tuần vừa rồi, ông Trump cho biết chiến tranh sẽ kéo dài “2-3 tuần nữa” và trong khoảng thời gian đó, Mỹ có thể tấn công Iran “đặc biệt mạnh” để khiến nước này “quay trở lại thời kỳ đồ đá”.

“Thị trường cá cược Polymarket đang phản ánh khả năng 65% chiến tranh sẽ kéo dài tới cuối tháng 6. Việc đóng cửa eo biển Hormuz cho tới lúc đó sẽ là một thảm họa thực sự đối với nền kinh tế toàn cầu”, trưởng phân tích Alex Kuptsikevich của công ty FxPro nhận định với trang Kitco News.

Nhà phân tích này nhấn mạnh rằng sự bất định này sẽ tiếp tục đặt ra trở ngại đối với giá vàng.

“Xung đột ở Trung Đông đang gây áp lực giảm lên giá vàng do kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương sẽ phải tăng lãi suất để ứng phó với tình trạng tăng lạm phát vì giá dầu tăng cao", ông Kuptsikevich nói. Chuyên gia này cũng cho rằng, việc tăng lãi suất như vậy không hẳn là hợp lý, bởi giá xăng dầu cao là một cú sốc đối với người tiêu dùng, đối với nền kinh tế, đòi hỏi chính sách tiền tệ phải được nới lỏng thay vì thắt chặt.

"Tuy nhiên, chúng ta phải chờ xem liệu các ngân hàng trung ương đồng tình với quan điểm này hay không vì hiện tại, họ vẫn đang tập trung vào nhiệm vụ chống lạm phát”, ông Kuptsikevich tiếp tục nói và dự báo trong trung hạn, giá vàng có thể giảm về ngưỡng 4.200 USD/oz mà không làm đứt gãy xu hướng tăng trong dài hạn.

“Tuy nhiên, nếu giá vàng giảm dưới ngưỡng này, đó sẽ là tín hiệu đảo ngược xu hướng tăng đã kéo dài 3 năm qua. Nếu giá vàng phục hồi được từ ngưỡng 4.200 USD/oz, đó sẽ là tín hiệu rằng xu hướng tăng chưa kết thúc”, ông nhấn mạnh.

Lúc 6h30 sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm gần 63 USD/oz so với mức chốt tuần trước tại New York, tương đương giảm gần 2,4%, giao dịch ở mức hơn 4.615 USD/oz.

Giá bạc giảm gần 1,8%, giao dịch ở mức 71,85 USD/oz.

Nhà phân tích Nick Cawley của công ty Solomon Global nhận định yếu tố quyết định đối với giá vàng trong thời gian tới vẫn là cuộc chiến tranh Iran.

“Lạm phát vẫn là mối lo trong ngắn tới trung hạn và không thể xem nhẹ. Các ngân hàng trung ương sẽ bắt đầu thắt chặt chính sách trong những tuần tới. Nhưng chừng nào thị trường còn xem đây là một vấn đề ngắn hạn, với niềm tin rằng lãi suất sẽ bắt đầu giảm từ cuối năm nay trở đi, áp lực đối với giá vàng sẽ không lớn”, ông Cawley nhận định, cho rằng mức 5.000 USD/oz là một mốc tâm lý quan trọng thay vì một ngưỡng cản kỹ thuật thực sự.

“Nếu bứt phá được qua mốc đó trong mấy tuần tới, giá vàng có khả năng lập lại kỷ lục hồi cuối tháng 1”, ông nói.

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Trong khi đó, nhà phân tích cấp cao Lukman Otunuga của công ty FXTM cho biết ông sẽ theo dõi ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật đầu tiên ở 4.600 USD/oz.

“Nhìn trên biểu đồ, nếu giá vàng đóng cửa dưới 4.600 USD/oz có thể dẫn tới một nhịp giảm về 4.450 USD/oz. Nếu mốc 4.600 USD/oz duy trì vững, giá vàng có thể tăng lên 4.800 USD/oz”, ông nói, cho rằng vai trò kênh đầu tư an toàn của vàng sẽ đến lúc được phát huy mạnh mẽ, lấn át áp lực giảm từ lãi suất cao hơn lâu hơn.

Báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ công bố vào hôm thứ Sáu vừa rồi cho thấy khu vực phi nông nghiệp của nước này có thêm 178.000 công việc trong tháng 3, đảo ngược sự sụt giảm 133.000 công việc trong tháng 2 và vượt xa dự báo mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones là có 59.000 việc làm mới.

Thị trường cho rằng đây là một dấu hiệu cho thấy sự vững vàng của thị trường lao động và củng cố khả năng Fed không hạ lãi suất trong năm nay.

Tuần này, ngoài tin tức về chiến tranh Mỹ - Iran, nhà đầu tư sẽ tiếp tục dành mối quan tâm cho các số liệu và báo cáo kinh tế quan trọng của Mỹ, gồm biên bản cuộc họp tháng 3 của Fed dự kiến được công bố vào ngày thứ Tư, tiếp đó là báo cáo tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 4/2025 cập nhật lần cuối và chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) công bố vào ngày thứ Năm, và báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào ngày thứ Sáu.