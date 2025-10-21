Các nhà đầu tư quản lý tài sản 3 nghìn tỷ USD kêu gọi các quốc gia ngừng phá rừng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 22/10/2025
Linh Ngọc
21/10/2025, 15:30
Các nhà đầu tư toàn cầu quản lý hơn 3 nghìn tỷ USD tài sản đã kêu gọi các chính phủ ngăn chặn và đảo ngược tình trạng phá rừng và suy thoái hệ sinh thái vào năm 2030...
Ngày 20/10/2025, các nhà đầu tư toàn cầu quản lý hơn 3 nghìn tỷ USD tài sản đã kêu gọi các chính phủ ngăn chặn và đảo ngược tình trạng phá rừng và suy thoái hệ sinh thái vào năm 2030 trong một tuyên bố được ký kết trước thềm Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu tại Brazil (COP30) vào tháng tới.
Khoảng 30 nhà đầu tư, tổ chức, bao gồm cả ngân hàng tư nhân Thụy Sĩ Pictet Group và nhà đầu tư Bắc Âu DNB Asset Management, cho đến nay đã ký vào Tuyên bố Nhà đầu tư Belém về Rừng mưa nhiệt đới, dự kiến kéo dài đến ngày 1 tháng 11.
Một báo cáo tuần trước cho thấy thế giới đang tụt hậu rất xa so với mục tiêu ngăn chặn nạn phá rừng, với 8,1 triệu ha (20 triệu mẫu Anh) rừng - một diện tích tương đương với nước Anh - chỉ riêng trong năm 2024, chủ yếu do mở rộng nông nghiệp và cháy rừng.
Theo ông Jan Erik Saugestad, Giám đốc điều hành của công ty Storebrand Asset Management tại Bắc Âu, các nhà đầu tư nhấn mạnh sự cần thiết của các chính sách mang lại sự chắc chắn về mặt pháp lý, quy định và tài chính để giúp bảo vệ rừng và đảm bảo sự ổn định kinh tế.
"Nạn phá rừng làm suy yếu các hệ thống tự nhiên mà thị trường toàn cầu dựa vào - từ điều tiết khí hậu đến an ninh lương thực và nước," ông nhấn mạnh.
Đầu năm nay, Liên minh châu Âu đã trì hoãn việc ban hành luật chống phá rừng một năm sau khi vấp phải sự phản đối từ các đối tác công nghiệp và thương mại như Brazil, Indonesia và Hoa Kỳ, những nước cho rằng việc tuân thủ các quy định này sẽ tốn kém và gây ảnh hưởng đến xuất khẩu của họ sang Châu Âu.
Vai trò của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, người hoài nghi về khí hậu, trong việc cắt giảm sự ủng hộ đối với các nỗ lực bảo vệ môi trường toàn cầu cũng đang cản trở hành động này, theo bà Ingrid Tungen tại Quỹ Rừng Nhiệt đới Na Uy.
"Tôi nghĩ Tổng thống Trump đã khiến các nhà đầu tư và nhà quản lý khó tính đến khí hậu và đa dạng sinh học hơn trong một thị trường biến động như vậy", bà Ingrid Tungen chia sẻ.
Tại Hội nghị tiền COP30, tổ chức Greenpeace Brazil đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ “COP30: Act for Forests, Act for Climate” (Hành động vì rừng, hành động vì khí hậu), kêu gọi các nhà lãnh đạo toàn cầu hành động khẩn cấp để chấm dứt nạn phá rừng.
Theo kết quả khảo sát toàn cầu do Greenpeace International ủy quyền và hãng nghiên cứu Opinium thực hiện tại 17 quốc gia, 86% người được hỏi cho rằng bảo vệ rừng là yếu tố then chốt trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và 82% mong muốn chính phủ hành động quyết liệt hơn để bảo vệ rừng.
Khảo sát cũng cho thấy, 78% người tham gia khảo sát đặt niềm tin vào cộng đồng bản địa và địa phương trong việc bảo vệ rừng, cao hơn nhiều so với chính phủ hoặc doanh nghiệp. Điều này phản ánh vai trò không thể thay thế của các cộng đồng sinh sống trong rừng Amazon, những người bảo vệ tuyến đầu của đa dạng sinh học toàn cầu.
Giám đốc Greenpeace Brazil, Carolina Pasquali, khẳng định đây là thông điệp mạnh mẽ gửi đến các nhà lãnh đạo thế giới: “COP30, tổ chức ngay giữa lòng Amazon, là thời điểm không thể bỏ lỡ để hành động”.
Giữa vùng đất đỏ bazan Phủ Quỳ (Nghệ An), Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả và Cây công nghiệp Phủ Quỳ đang lặng lẽ gìn giữ nguồn gen quý của hàng trăm giống cây trồng, đồng thời tiên phong ứng dụng nông nghiệp sinh thái, trồng xen canh giảm phát thải khí nhà kính – hướng tới nền nông nghiệp xanh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu...
Từ mô hình trường học giảm nhựa được triển khai hiệu quả tại thành phố Huế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục mở rộng sáng kiến “Trường học sinh thái ASEAN – Trường học không rác thải nhựa”, hướng đến mục tiêu hình thành văn hóa xanh trong giáo dục Việt Nam và khu vực...
Kế hoạch nhằm tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và bảo vệ hệ sinh thái, tập trung vào phục hồi từ vùng núi đến đại dương, hỗ trợ hơn 80.000 người dân, đặc biệt là cộng đồng bản địa...
Từ năng lượng tái tạo đến công nghệ số, Liên minh châu Âu (EU) đang định vị Việt Nam như một trung tâm đầu tư mới ở châu Á...
Việc ký Quy chế phối hợp giai đoạn 2025–2030 giữa Vườn Quốc gia Cúc Phương và 7 xã vùng đệm thể hiện quyết tâm chung trong việc bảo vệ tài nguyên rừng, ứng phó biến đổi khí hậu và thúc đẩy sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư quanh vùng lõi...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: