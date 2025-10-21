Các nhà đầu tư quản lý tài sản 3 nghìn tỷ USD kêu gọi các quốc gia ngừng phá rừng

Các nhà đầu tư toàn cầu quản lý hơn 3 nghìn tỷ USD tài sản đã kêu gọi các chính phủ ngăn chặn và đảo ngược tình trạng phá rừng và suy thoái hệ sinh thái vào năm 2030...

Ngày 20/10/2025, các nhà đầu tư toàn cầu quản lý hơn 3 nghìn tỷ USD tài sản đã kêu gọi các chính phủ ngăn chặn và đảo ngược tình trạng phá rừng và suy thoái hệ sinh thái vào năm 2030 trong một tuyên bố được ký kết trước thềm Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu tại Brazil (COP30) vào tháng tới.

Khoảng 30 nhà đầu tư, tổ chức, bao gồm cả ngân hàng tư nhân Thụy Sĩ Pictet Group và nhà đầu tư Bắc Âu DNB Asset Management, cho đến nay đã ký vào Tuyên bố Nhà đầu tư Belém về Rừng mưa nhiệt đới, dự kiến ​​kéo dài đến ngày 1 tháng 11.

Một báo cáo tuần trước cho thấy thế giới đang tụt hậu rất xa so với mục tiêu ngăn chặn nạn phá rừng, với 8,1 triệu ha (20 triệu mẫu Anh) rừng - một diện tích tương đương với nước Anh - chỉ riêng trong năm 2024, chủ yếu do mở rộng nông nghiệp và cháy rừng.

"Là các nhà đầu tư, chúng tôi ngày càng lo ngại về những rủi ro tài chính đáng kể mà nạn phá rừng nhiệt đới và mất mát thiên nhiên gây ra cho danh mục đầu tư của chúng tôi", tuyên bố cho biết.



Theo ông Jan Erik Saugestad, Giám đốc điều hành của công ty Storebrand Asset Management tại Bắc Âu, các nhà đầu tư nhấn mạnh sự cần thiết của các chính sách mang lại sự chắc chắn về mặt pháp lý, quy định và tài chính để giúp bảo vệ rừng và đảm bảo sự ổn định kinh tế.

"Nạn phá rừng làm suy yếu các hệ thống tự nhiên mà thị trường toàn cầu dựa vào - từ điều tiết khí hậu đến an ninh lương thực và nước," ông nhấn mạnh.

Đầu năm nay, Liên minh châu Âu đã trì hoãn việc ban hành luật chống phá rừng một năm sau khi vấp phải sự phản đối từ các đối tác công nghiệp và thương mại như Brazil, Indonesia và Hoa Kỳ, những nước cho rằng việc tuân thủ các quy định này sẽ tốn kém và gây ảnh hưởng đến xuất khẩu của họ sang Châu Âu.

Vai trò của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, người hoài nghi về khí hậu, trong việc cắt giảm sự ủng hộ đối với các nỗ lực bảo vệ môi trường toàn cầu cũng đang cản trở hành động này, theo bà Ingrid Tungen tại Quỹ Rừng Nhiệt đới Na Uy.

"Tất cả các nhà đầu tư mà chúng tôi đang trao đổi đều cho rằng việc chúng ta không xem xét vấn đề phá rừng và biến đổi khí hậu trong dài hạn là một rủi ro rất lớn, không chỉ vì đạo đức của chính họ, mà còn vì điều đó sẽ gây tổn hại trực tiếp đến thị trường và lợi nhuận của họ". Bà Ingrid Tungen tại Quỹ Rừng Nhiệt đới Na Uy.

"Tôi nghĩ Tổng thống Trump đã khiến các nhà đầu tư và nhà quản lý khó tính đến khí hậu và đa dạng sinh học hơn trong một thị trường biến động như vậy", bà Ingrid Tungen chia sẻ.

Tại Hội nghị tiền COP30, tổ chức Greenpeace Brazil đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ “COP30: Act for Forests, Act for Climate” (Hành động vì rừng, hành động vì khí hậu), kêu gọi các nhà lãnh đạo toàn cầu hành động khẩn cấp để chấm dứt nạn phá rừng.

Theo kết quả khảo sát toàn cầu do Greenpeace International ủy quyền và hãng nghiên cứu Opinium thực hiện tại 17 quốc gia, 86% người được hỏi cho rằng bảo vệ rừng là yếu tố then chốt trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và 82% mong muốn chính phủ hành động quyết liệt hơn để bảo vệ rừng.

Khảo sát cũng cho thấy, 78% người tham gia khảo sát đặt niềm tin vào cộng đồng bản địa và địa phương trong việc bảo vệ rừng, cao hơn nhiều so với chính phủ hoặc doanh nghiệp. Điều này phản ánh vai trò không thể thay thế của các cộng đồng sinh sống trong rừng Amazon, những người bảo vệ tuyến đầu của đa dạng sinh học toàn cầu.

Giám đốc Greenpeace Brazil, Carolina Pasquali, khẳng định đây là thông điệp mạnh mẽ gửi đến các nhà lãnh đạo thế giới: “COP30, tổ chức ngay giữa lòng Amazon, là thời điểm không thể bỏ lỡ để hành động”.