Các nhà mạng sẵn sàng roaming theo chỉ đạo ứng phó bão Ragasa

Để ứng phó với siêu bão Ragasa, Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông cần triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn hệ thống thông tin liên lạc; sẵn sàng tổ chức nhắn tin cảnh báo bão tới các thuê bao trên địa bàn; sẵn sàng roaming ngay sau 30 phút giữa các mạng di động khi có chỉ đạo…

Ngày 22/9, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có công điện gửi sở khoa học và công nghệ các tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra phía Bắc; một số đơn vị thuộc Bộ và các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông.

Theo đó, Cục Viễn thông là đầu mối tiếp nhận thông tin, tổng hợp tình hình diễn biến của bão Ragasa; tham mưu cho lãnh đạo Bộ các phương án chỉ đạo ứng phó kịp thời; chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông triển khai các biện pháp ứng phó với bão.

Cục Bưu điện Trung ương đáp ứng thông tin liên lạc bằng xe cơ động cho đoàn công tác của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia khi có yêu cầu.

Doanh nghiệp bưu chính, viễn thông tăng cường thông tin liên lạc tại các khu vực trọng điểm. Xác định các khu vực bị mất liên lạc do ảnh hưởng của bão để phối hợp triển khai roaming giữa các mạng. Thông tin các khu vực có trạm thu phát sóng (BTS) kiên cố cần ưu tiên điện lưới để bảo đảm duy trì thông tin liên lạc...

Các doanh nghiệp viễn thông cần triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn hệ thống thông tin liên lạc; sẵn sàng tổ chức nhắn tin cảnh báo bão tới các thuê bao trên địa bàn; sẵn sàng roaming ngay sau 30 phút giữa các mạng di động khi có chỉ đạo; hướng dẫn người dân cách cài đặt để máy điện thoại có thể tự động chuyển vùng dịch vụ.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tăng cường các xe BTS lưu động đến các địa điểm có nguy cơ bị mất liên lạc để sẵn sàng ứng cứu. Phối hợp với Cục Bưu điện Trung ương triển khai mạng thông tin chuyên dùng, tăng cường sử dụng vệ tinh là một phương án truyền dẫn dự phòng bảo đảm sẵn sàng phục vụ thông tin chỉ đạo, điều hành ứng phó với bão khi mạng công cộng bị mất liên lạc.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) tăng cường các xe BTS lưu động đến các địa điểm có nguy cơ bị mất liên lạc để sẵn sàng ứng cứu. Sử dụng xe thông tin chuyên dùng có khả năng vận hành được trên mọi địa hình trong điều kiện thời tiết xấu để tiếp cận hiện trường, bảo đảm thông tin liên lạc…

Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam chủ động phối hợp với Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia để phát sóng kịp thời các bản tin dự báo bão; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường để phát kèm theo bản tin dự báo bão thông báo về vùng nguy hiểm và hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển tránh xa vùng nguy hiểm và tìm nơi trú ẩn an toàn…