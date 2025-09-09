Các quỹ ETF tiếp tục bị rút ròng mạnh tại Việt Nam

Dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục rút ròng mạnh với hơn 667 tỷ đồng, tăng 31,5% so với tuần trước đó.

Trong tuần từ ngày 3/9 – 5/9, dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục rút ròng mạnh với hơn 667 tỷ đồng, tăng 31,5% so với tuần trước đó.

Động thái rút ròng diễn ra ở 11/20 quỹ, tập trung chủ yếu ở quỹ ngoại Fubon FTSE Vietnam ETF.

Trong đó, lực rút ròng đến từ các quỹ ETF ngoại với hơn 422 tỷ đồng, tập trung toàn bộ ở quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF -358,4 tỷ đồng. Quỹ Đài Loan này tiếp tục bán ròng mạnh các cổ phiếu HPG -32 tỷ đồng, SHB -11 tỷ đồng, SSI -24 tỷ đồng, VHM -46 tỷ đồng, VIC, -51 tỷ đồng. Tương tự, quỹ Xtrackers FTSE Vietnam ETF cũng bị rút ròng hơn 64 tỷ đồng.

Áp lực rút ròng tập trung phần lớn ở nhóm quỹ ETF nội với hơn 244 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở 2 quỹ do Dragon Capital quản lý là VFM VNDiamond ETF (-100,8 tỷ đồng) và VFM VN30 ETF (-137,8 tỷ đồng). Quỹ MAFM VN30 ETF cũng bị rút ròng nhẹ hơn 4 tỷ đồng.

Với dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (DRs): Nhà đầu tư Thái Lan bán ròng 2,46 triệu chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VNDiamond ETF mã FUEVFVND01, tương đương hơn 97,4 tỷ đồng. Tương tự, nhà đầu tư cũng bán ròng 3,9 triệu chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VN30 ETF (mã E1VFVN3001), tương đương 124,8 tỷ đồng.

Tháng 9/2025, các quỹ ETF ghi nhận bị rút ròng hơn 477 tỷ đồng, nâng tổng giá trị rút ròng từ đầu năm 2025 lên hơn 12,8 nghìn tỷ đồng thấp hơn so với năm 2024 – 21,8 nghìn tỷ đồng.

Tại ngày 5/9/2025, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF chỉ tính các phân bổ vào thị trường Việt Nam đạt 65,1 nghìn tỷ đồng, tăng +14,5% so với cuối năm 2024.

Top cổ phiếu được các quỹ mua ròng trong tuần từ 3/9 – 5/9/2025 là VIC, VHM, HPG, MSN, VCB.

Riêng trong ngày 8/9/2025, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF tiếp tục bị rút ròng hơn 97 tỷ đồng. Quỹ này không có động thái mua/bán ròng các cổ phiếu trong danh mục. Bên cạnh đó, quỹ VFM VNDiamond ETF và VFM VN30 ETF bị rút ròng lần lượt hơn 147 tỷ đồng và 168 tỷ đồng.