Thứ Ba, 09/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Các quỹ ETF tiếp tục bị rút ròng mạnh tại Việt Nam

Thu Minh

09/09/2025, 09:16

Dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục rút ròng mạnh với hơn 667 tỷ đồng, tăng 31,5% so với tuần trước đó.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong tuần từ ngày 3/9 – 5/9, dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục rút ròng mạnh với hơn 667 tỷ đồng, tăng 31,5% so với tuần trước đó.

Động thái rút ròng diễn ra ở 11/20 quỹ, tập trung chủ yếu ở quỹ ngoại Fubon FTSE Vietnam ETF.

Trong đó, lực rút ròng đến từ các quỹ ETF ngoại với hơn 422 tỷ đồng, tập trung toàn bộ ở quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF -358,4 tỷ đồng. Quỹ Đài Loan này tiếp tục bán ròng mạnh các cổ phiếu HPG -32 tỷ đồng, SHB -11 tỷ đồng, SSI -24 tỷ đồng, VHM -46 tỷ đồng, VIC, -51 tỷ đồng. Tương tự, quỹ Xtrackers FTSE Vietnam ETF cũng bị rút ròng hơn 64 tỷ đồng.

Áp lực rút ròng tập trung phần lớn ở nhóm quỹ ETF nội với hơn 244 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở 2 quỹ do Dragon Capital quản lý là VFM VNDiamond ETF (-100,8 tỷ đồng) và VFM VN30 ETF (-137,8 tỷ đồng). Quỹ MAFM VN30 ETF cũng bị rút ròng nhẹ hơn 4 tỷ đồng.

Với dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (DRs): Nhà đầu tư Thái Lan bán ròng 2,46 triệu chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VNDiamond ETF mã FUEVFVND01, tương đương hơn 97,4 tỷ đồng. Tương tự, nhà đầu tư cũng bán ròng 3,9 triệu chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VN30 ETF (mã E1VFVN3001), tương đương 124,8 tỷ đồng.

VnEconomy

Tháng 9/2025, các quỹ ETF ghi nhận bị rút ròng hơn 477 tỷ đồng, nâng tổng giá trị rút ròng từ đầu năm 2025 lên hơn 12,8 nghìn tỷ đồng thấp hơn so với năm 2024 – 21,8 nghìn tỷ đồng.

Tại ngày 5/9/2025, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF chỉ tính các phân bổ vào thị trường Việt Nam đạt 65,1 nghìn tỷ đồng, tăng +14,5% so với cuối năm 2024.

Top cổ phiếu được các quỹ mua ròng trong tuần từ 3/9 – 5/9/2025 là VIC, VHM, HPG, MSN, VCB.

Riêng trong ngày 8/9/2025, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF tiếp tục bị rút ròng hơn 97 tỷ đồng. Quỹ này không có động thái mua/bán ròng các cổ phiếu trong danh mục. Bên cạnh đó, quỹ VFM VNDiamond ETF và VFM VN30 ETF bị rút ròng lần lượt hơn 147 tỷ đồng và 168 tỷ đồng.

9 cổ phiếu khả năng không lọt rổ chỉ số STOXX Vietnam Market Liquid, sắp bị ETF Xtrackers bán mạnh

16:44, 08/09/2025

9 cổ phiếu khả năng không lọt rổ chỉ số STOXX Vietnam Market Liquid, sắp bị ETF Xtrackers bán mạnh

Quy mô rút ròng tại các ETF bất ngờ giảm mạnh

07:44, 05/09/2025

Quy mô rút ròng tại các ETF bất ngờ giảm mạnh

FTSE Vietnam ETF đổi tên, đổi chỉ số cơ sở, dự kiến mua hàng chục triệu cổ SHB và FPT

16:02, 03/09/2025

FTSE Vietnam ETF đổi tên, đổi chỉ số cơ sở, dự kiến mua hàng chục triệu cổ SHB và FPT

Từ khóa:

quỹ etf

Đọc thêm

Đồng yên và đồng USD cùng giảm giá

Đồng yên và đồng USD cùng giảm giá

Tỷ giá đồng USD tiếp tục xu hướng giảm sau báo cáo việc làm xấu hơn dự báo của Mỹ - điểm dữ liệu khiến thị trường tin chắc rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9...

Giá vàng vượt xa mốc 3.600 USD/oz, quỹ SPDR Gold Trust bán ròng

Giá vàng vượt xa mốc 3.600 USD/oz, quỹ SPDR Gold Trust bán ròng

Giá vàng thế giới vượt xa mốc chủ chốt 3.600 USD/oz, thiết lập kỷ lục mọi thời đại trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (8/9), do niềm tin của nhà đầu tư rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất vào tuần tới...

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục trước thềm báo cáo CPI

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục trước thềm báo cáo CPI

Nhà đầu tư đang chờ hai báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ trong tuần này để có một cái nhìn sâu hơn về sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất thế giới...

Ngưỡng hỗ trợ 1600 điểm có đứng vững?

Ngưỡng hỗ trợ 1600 điểm có đứng vững?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 9/9/2025...

VN-Index có thể giảm 10% khi gãy ngưỡng hỗ trợ quan trọng?

VN-Index có thể giảm 10% khi gãy ngưỡng hỗ trợ quan trọng?

Với những tín hiệu kỹ thuật khác như RSI phân kỳ, MACD có tín hiệu giao cắt, giai đoạn hiện tại có thể bước vào nhịp chỉnh 5-10%, với xác nhận là những phiên gãy ngưỡng hỗ trợ quan trọng.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

eMagazine

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

eMagazine

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Ngưỡng hỗ trợ 1600 điểm có đứng vững?

Chứng khoán

2

VN-Index có thể giảm 10% khi gãy ngưỡng hỗ trợ quan trọng?

Chứng khoán

3

Ngân hàng Nhà nước đề xuất sớm có chính sách thuế giao dịch mua, bán vàng

Tài chính

4

Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 khuyến cáo người dân thận trọng khi mua vàng

Ngân hàng

5

HOSE giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu TTF, ASP, OGC, JVC và HAS

Chứng khoán

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: