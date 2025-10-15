Thứ Tư, 15/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Các quỹ ETF giảm rút ròng chứng khoán Việt Nam

Thu Minh

15/10/2025, 07:21

Dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận rút ròng hơn 128 tỷ đồng trong tuần qua, giảm mạnh so với tuần trước đó.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong tuần từ ngày 6/10 - 10/10, dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận rút ròng hơn 128 tỷ đồng, theo số liệu từ FiinTrade. 

Trong đó, diễn biến rút ròng diễn ra ở 7/20 quỹ, tập trung phần lớn ở nhóm quỹ ETF ngoại.

Cụ thể, các quỹ ETF ngoại tiếp tục bị rút ròng gần 140 tỷ đồng. Động thái rút ròng tập trung phần lớn ở quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF (-166,6 tỷ đồng) và Premia MSCI Vietnam ETF (-21,8 tỷ). Ngược lại, quỹ VanEck Vietnam ETF ghi nhận vào ròng gần 49 tỷ đồng.

Các quỹ ETF nội ghi nhận dòng vốn quay trở lại vào ròng với hơn 11 tỷ đồng, tập trung phần lớn ở quỹ VFMVN Diamond ETF (+11,6 tỷ đồng) và SSIAM VNFIN LEAD ETF (+10,1 tỷ đồng). Ngược lại, quỹ VFM VN30 ETF bị rút ròng hơn 13 tỷ đồng.

Với dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (DRs): Nhà đầu tư Thái Lan bán ròng 1,4 triệu chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VN30 ETF (mã E1VFVN3001), tương đương gần 48 tỷ đồng. Tương tự, nhà đầu tư cũng bán ròng 1,3 triệu chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VNDiamond ETF (mã FUEVFVND01), tương đương 51 tỷ đồng.

Tháng 10/2025, các quỹ ETF ghi nhận bị rút ròng gần 784 tỷ đồng, nâng tổng giá trị rút ròng từ đầu năm 2025 lên gần 15,7 nghìn tỷ đồng.

Tại ngày 10/10/2025, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF chỉ tính các phân bổ vào thị trường Việt Nam đạt hơn 65 nghìn tỷ đồng, tăng +14,9% so với cuối năm 2024.

Top cổ phiếu bị các quỹ bán ròng trong tuần 6/10 - 10/10 bao gồm VIC, VHM, HPG, MSN, VCB. 

Riêng trong ngày hôm nay (13/10/2025): Quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF bị rút rồng nhẹ hơn 30 tỷ đồng, nâng tổng giá trị rút ròng từ đầu năm 2025 lên gần 8,9 nghìn tỷ đồng. Giá trị bán ròng ước tính là hơn 33 tỷ đồng với tp cổ phiếu HPG (-106 nghìn cổ phiếu, -3,1 tỷ đồng), VIX (-55 nghìn cổ phiếu, -2,1 tỷ đồng), SSI (-51 nghìn cổ phiếu, -2,1 tỷ đồng), SHB (-50 nghìn cổ phiếu, -900 triệu đồng), VND (-39 nghìn cổ phiếu, -900 triệu đồng).

VnEconomy

Quỹ VFM VNDiamond ETF và quỹ VFM VN30 ETF ghi nhận vào ròng hơn 75 tỷ đồng trong khi quỹ VFM VN30 ETF bị rút ròng hơn 7 tỷ đồng.

Trong khi đó, theo số liệu từ Yuanta, dòng vốn đổ vào quỹ đầu tư cổ phiếu toàn cầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba tuần trong tuần tính đến ngày 08/10 khi các nhà đầu tư tạm nghỉ sau đợt tăng giá gần đây của thị trường trong bối cảnh rủi ro liên quan đến sự sụp đổ của chính phủ Pháp và tình trạng đóng cửa chính phủ đang diễn ra tại Hoa Kỳ.

Dữ liệu của LSEG Lipper cho thấy các nhà đầu tư chỉ mua 2.03 tỷ USD quỹ cổ phiếu toàn cầu trong tuần, giảm gần 96% so với mức mua ròng hàng tuần khoảng 48.81 tỷ USD của tuần trước. Châu Âu vẫn là điểm sáng, nhận được dòng vốn ròng 7,02 tỷ USD trong tuần. Trong khi đó, Mỹ bị rút vốn -4.52 tỷ USD, châu Á bị rút -1.27 tỷ USD.

Trong khi đó, dòng vốn đổ vào các quỹ trái phiếu toàn cầu hàng tuần đã tăng vọt lên mức cao nhất trong gần 5 năm là 25,81 tỷ USD trong tuần.

Các quỹ thị trường tiền tệ toàn cầu đã thu hút được 64,45 tỷ USD đầu tư ròng mỗi tuần, mức cao nhất trong một tuần kể từ ngày 06/08. Trong số các mặt hàng, các nhà đầu tư đã mua vào các quỹ hàng hóa vàng và kim loại quý với giá 1,34 tỷ USD, ghi nhận mức mua ròng hàng tuần thứ 19 trong 20 tuần.

Tại các thị trường mới nổi, các nhà đầu tư đã bơm 2,38 tỷ USD vào các quỹ trái phiếu, mức lớn nhất trong một tuần kể từ ngày 09/07. Các quỹ cổ phiếu chứng kiến ​​khoản đầu tư ròng hàng tuần khoảng 484 triệu USD dữ liệu từ tổng số 28,423 quỹ cho thấy.

Loạt cổ phiếu ngân hàng sắp bị 5 quỹ ETF bán ra quy mô lớn

10:20, 13/10/2025

Loạt cổ phiếu ngân hàng sắp bị 5 quỹ ETF bán ra quy mô lớn

Phải đến tháng 9/2026 nâng hạng có hiệu lực, dòng tiền thụ động ETF mới mua vào cổ phiếu Việt Nam?

11:07, 09/10/2025

Phải đến tháng 9/2026 nâng hạng có hiệu lực, dòng tiền thụ động ETF mới mua vào cổ phiếu Việt Nam?

Giải mã hiện tượng hai quỹ ETF ngoại quy mô lớn rút ròng triền miên ngay trước thềm nâng hạng

09:20, 07/10/2025

Giải mã hiện tượng hai quỹ ETF ngoại quy mô lớn rút ròng triền miên ngay trước thềm nâng hạng

Từ khóa:

ETF rút ròng

Đọc thêm

Quỹ ngoại: Việt Nam nổi lên là một trong những thị trường tăng trưởng hấp dẫn nhất thế giới

Quỹ ngoại: Việt Nam nổi lên là một trong những thị trường tăng trưởng hấp dẫn nhất thế giới

Dù môi trường kinh tế trong và ngoài nước vẫn tiềm ẩn nhiều biến động, Việt Nam tiếp tục nổi lên là một trong những thị trường tăng trưởng hấp dẫn nhất thế giới.

FPT sắp có tỷ trọng lớn nhất trong rổ VN-Diamond?

FPT sắp có tỷ trọng lớn nhất trong rổ VN-Diamond?

Sau cơ cấu, FPT (15%), MWG (15% TCB (9,4%), PNJ (9,1%), và ACB (7,2%) sẽ là top mã cổ phiếu thành phần giữ tỷ trọng cao nhất.

Nhóm cổ phiếu nào sẽ dẫn dắt thị trường 3 tháng cuối năm?

Nhóm cổ phiếu nào sẽ dẫn dắt thị trường 3 tháng cuối năm?

Dẫn đầu đà tăng trưởng là các nhóm ngành có độ nhạy cao với chính sách kinh tế trong nước và chu kỳ kinh tế.

Mỹ tuyên bố vẫn có thể áp thuế quan 100% lên Trung Quốc

Mỹ tuyên bố vẫn có thể áp thuế quan 100% lên Trung Quốc

“Chúng tôi không thể chấp nhận việc Trung Quốc muốn có lá phiếu phủ quyết trong chuỗi cung ứng công nghệ cao của thế giới”, Đại diện thuơng mại Mỹ nói...

Chứng khoán Mỹ mất điểm vì Mỹ - Trung căng thẳng, giá dầu xuống đáy 5 tháng

Chứng khoán Mỹ mất điểm vì Mỹ - Trung căng thẳng, giá dầu xuống đáy 5 tháng

Sự khởi đầu lạc quan của mùa báo cáo tài chính quý 3/2025 là điểm sáng của thị trường trong phiên này...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nâng cao chất lượng quản lý, khai thác đường cao tốc

Đầu tư

2

Khánh thành Cung Văn hoá thiếu nhi hiện đại nhất Thanh Hoá

Dân sinh

3

Ninh Bình thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng do bão Bualoi

Dân sinh

4

Công ty chứng khoán nói gì về nguy cơ "gãy trụ"?

Chứng khoán

5

Tiền bắt đáy rào rào, cá nhân mua ròng 3.300 tỷ, gom nhiều nhất cổ phiếu chứng khoán

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy