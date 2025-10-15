Các quỹ ETF giảm rút ròng chứng khoán Việt Nam

Dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận rút ròng hơn 128 tỷ đồng trong tuần qua, giảm mạnh so với tuần trước đó.

Trong tuần từ ngày 6/10 - 10/10, dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận rút ròng hơn 128 tỷ đồng, theo số liệu từ FiinTrade.

Trong đó, diễn biến rút ròng diễn ra ở 7/20 quỹ, tập trung phần lớn ở nhóm quỹ ETF ngoại.

Cụ thể, các quỹ ETF ngoại tiếp tục bị rút ròng gần 140 tỷ đồng. Động thái rút ròng tập trung phần lớn ở quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF (-166,6 tỷ đồng) và Premia MSCI Vietnam ETF (-21,8 tỷ). Ngược lại, quỹ VanEck Vietnam ETF ghi nhận vào ròng gần 49 tỷ đồng.

Các quỹ ETF nội ghi nhận dòng vốn quay trở lại vào ròng với hơn 11 tỷ đồng, tập trung phần lớn ở quỹ VFMVN Diamond ETF (+11,6 tỷ đồng) và SSIAM VNFIN LEAD ETF (+10,1 tỷ đồng). Ngược lại, quỹ VFM VN30 ETF bị rút ròng hơn 13 tỷ đồng.

Với dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (DRs): Nhà đầu tư Thái Lan bán ròng 1,4 triệu chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VN30 ETF (mã E1VFVN3001), tương đương gần 48 tỷ đồng. Tương tự, nhà đầu tư cũng bán ròng 1,3 triệu chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VNDiamond ETF (mã FUEVFVND01), tương đương 51 tỷ đồng.

Tháng 10/2025, các quỹ ETF ghi nhận bị rút ròng gần 784 tỷ đồng, nâng tổng giá trị rút ròng từ đầu năm 2025 lên gần 15,7 nghìn tỷ đồng.

Tại ngày 10/10/2025, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF chỉ tính các phân bổ vào thị trường Việt Nam đạt hơn 65 nghìn tỷ đồng, tăng +14,9% so với cuối năm 2024.

Top cổ phiếu bị các quỹ bán ròng trong tuần 6/10 - 10/10 bao gồm VIC, VHM, HPG, MSN, VCB.

Riêng trong ngày hôm nay (13/10/2025): Quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF bị rút rồng nhẹ hơn 30 tỷ đồng, nâng tổng giá trị rút ròng từ đầu năm 2025 lên gần 8,9 nghìn tỷ đồng. Giá trị bán ròng ước tính là hơn 33 tỷ đồng với tp cổ phiếu HPG (-106 nghìn cổ phiếu, -3,1 tỷ đồng), VIX (-55 nghìn cổ phiếu, -2,1 tỷ đồng), SSI (-51 nghìn cổ phiếu, -2,1 tỷ đồng), SHB (-50 nghìn cổ phiếu, -900 triệu đồng), VND (-39 nghìn cổ phiếu, -900 triệu đồng).

Quỹ VFM VNDiamond ETF và quỹ VFM VN30 ETF ghi nhận vào ròng hơn 75 tỷ đồng trong khi quỹ VFM VN30 ETF bị rút ròng hơn 7 tỷ đồng.

Trong khi đó, theo số liệu từ Yuanta, dòng vốn đổ vào quỹ đầu tư cổ phiếu toàn cầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba tuần trong tuần tính đến ngày 08/10 khi các nhà đầu tư tạm nghỉ sau đợt tăng giá gần đây của thị trường trong bối cảnh rủi ro liên quan đến sự sụp đổ của chính phủ Pháp và tình trạng đóng cửa chính phủ đang diễn ra tại Hoa Kỳ.

Dữ liệu của LSEG Lipper cho thấy các nhà đầu tư chỉ mua 2.03 tỷ USD quỹ cổ phiếu toàn cầu trong tuần, giảm gần 96% so với mức mua ròng hàng tuần khoảng 48.81 tỷ USD của tuần trước. Châu Âu vẫn là điểm sáng, nhận được dòng vốn ròng 7,02 tỷ USD trong tuần. Trong khi đó, Mỹ bị rút vốn -4.52 tỷ USD, châu Á bị rút -1.27 tỷ USD.

Trong khi đó, dòng vốn đổ vào các quỹ trái phiếu toàn cầu hàng tuần đã tăng vọt lên mức cao nhất trong gần 5 năm là 25,81 tỷ USD trong tuần.

Các quỹ thị trường tiền tệ toàn cầu đã thu hút được 64,45 tỷ USD đầu tư ròng mỗi tuần, mức cao nhất trong một tuần kể từ ngày 06/08. Trong số các mặt hàng, các nhà đầu tư đã mua vào các quỹ hàng hóa vàng và kim loại quý với giá 1,34 tỷ USD, ghi nhận mức mua ròng hàng tuần thứ 19 trong 20 tuần.

Tại các thị trường mới nổi, các nhà đầu tư đã bơm 2,38 tỷ USD vào các quỹ trái phiếu, mức lớn nhất trong một tuần kể từ ngày 09/07. Các quỹ cổ phiếu chứng kiến ​​khoản đầu tư ròng hàng tuần khoảng 484 triệu USD dữ liệu từ tổng số 28,423 quỹ cho thấy.