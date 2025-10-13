Loạt cổ phiếu ngân hàng sắp bị 5 quỹ ETF bán ra quy mô lớn

MBS ước tính, trong kỳ cơ cấu định kỳ sắp tới, các cổ phiếu được tăng tỷ trọng đáng chú ý bao gồm GMD, STB, CTD, ngược lại các cổ phiếu giảm tỷ trọng gồm có VPB, ACB, MSB.

Chỉ số VNDiamond sẽ công bố kết quả rà soát danh mục định kỳ quý 4/2025 vào ngày 20/10/2025, và có hiệu lực ngày 03/11/2025. Chứng khoán BSC dự báo VIB chính thức bị loại do không đáp ứng tiêu chí FOL sau khi vào danh sách chờ loại.

Trong khi đó, STB sẽ được thêm vào thay thế VIB do cổ STB đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trong rổ chỉ số VNDiamoand 3.0. CTD sẽ được tăng tỷ trọng lên 100% do đáp ứng các tiêu chí để ở lại danh sách sau lần đầu được vào rổ chỉ số.

Hiện có 5 quỹ ETF đang sử dụng chỉ số VNDiamond làm tham chiếu với tổng giá trị tài sản ròng khoảng 13,3 nghìn tỷ đồng tại ngày 30/092025, trong đó DCVFMVN chiếm tỷ trọng 96%. Tính đến tháng 9/2025, dòng tiền rút ròng gần 875 tỷ. Từ đầu năm đến 30/09/2025, chỉ số VNDiamond tăng 13,4%, thấp hơn so với VN-Index 30,9%.

MBS ước tính, quỹ sẽ mua vào nhiều nhất các cổ phiếu gồm: 2,7 triệu cổ GMD, 2,68 triệu cổ CTG, 1,59 triệu cổ REE, 1,52 triệu cổ CTD, 1,4 triệu cổ OCB, 1,3 triệu cổ KDH, 1 triệu cổ NLG.

Ở chiều ngược lại, VPB bị bán ra nhiều nhất 8,9 triệu cổ; ACB bị bán ra 6,9 triệu cổ; MSB bị bán ra 5,5 triệu cổ; HDB bị bán 4,4 triệu cổ các cổ phiếu còn lại cũng bị bán mạnh như VIB -2,69 triệu cổ; MBB -2,6 triệu cổ; TCB -1,99 triệu cổ; TPB -1,4 triệu cổ.

SSI Research cũng dự báo các thay đổi như sau: VIB có thể bị loại khỏi chỉ số VNDiamond.

Ước tính VIB có thể bị loại khỏi chỉ số do không thỏa mãn tiêu chí về hệ số FOL là hệ số giữa tỷ lệ đang nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài so với tỷ lệ sở hữu tối đa điều chỉnh. Trong đó, cổ phiếu cần nằm trong Top 25 cổ phiếu có hệ số FOL cao nhất trong hai kỳ liên tiếp. VIB đã điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài từ 20,5% xuống còn 4,99% từ ngày 1/7/2024, khiến hệ số FOL của VIB giảm xuống còn 25%, thấp hơn ngưỡng yêu cầu tối thiểu là 65% đối với cổ phiếu đã thuộc rổ chỉ số.

Do trong kỳ rà soát Q2/2025, VIB đã vào Rổ chờ loại nên không đủ điều kiện giữ lại ở chỉ số trong kỳ này.

CTD có thể vào Rổ duy trì và tăng tỷ trọng trong rổ chỉ số. CTD đã thuộc rổ lần đầu vào chỉ số trong kỳ trước và thỏa mãn tất cả các điều kiện kỳ này. Do đó, cổ phiếu được vào rổ cổ phiếu duy trì.

Trong khi đó, không có cổ phiếu mới được thêm vào chỉ số VNDiamond kỳ này.

Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 18 cổ phiếu, với 9 cổ phiếu thuộc nhóm ngành ngân hàng và 9 cổ phiếu thuộc ngoài ngành ngân hàng. Trong đó, 9 cổ phiếu Ngân hàng sẽ bị áp dụng mức tỷ trọng tối đa cho cả nhóm ngành là 40%.

Ước tính số lượng cổ phiếu mua bán của quỹ DCVFMVN Diamond như sau: Cổ phiếu được mua nhiều nhất gồm ACB được mua 7 triệu cổ phiếu, FPT 4 triệu cổ phiếu và CTD 1,5 triệu cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu bị bán nhiều nhất gồm TCB bị bán ra 7,7 triệu cổ, TPB 4,39 triệu cổ, MBB bị bán 3,27 triệu cổ, VIB bị bán ra toàn bộ 2,39 triệu cổ; VPB bị bán 2,5 triệu cổ; OCB bị bán 2,6 triệu cổ; ngoài ra HDB cũng bị bán 1,3 triệu cổ.