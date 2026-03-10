Thứ Ba, 10/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Nhiều khoản thu khác của người lao động sẽ được tăng cùng lương cơ sở

Nhật Dương

10/03/2026, 16:09

Lương cơ sở là căn cứ quan trọng để tính toán nhiều chế độ tiền lương, phụ cấp và chính sách an sinh xã hội đối với công chức, người lao động. Vì vậy, khi lương cơ sở tăng, nhiều khoản tiền và quyền lợi liên quan cũng sẽ được điều chỉnh theo...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Lào Cai hôm 9/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cho biết thời gian tới, các cơ quan chức năng đang tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 27/NQ-TW để báo cáo cấp có thẩm quyền về lộ trình cải cách tiền lương giai đoạn tiếp theo.

Trước mắt, dự kiến từ ngày 1/7/2026, tạm thời điều chỉnh mức lương cơ sở tăng khoảng 8%, đồng thời gắn với việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp người có công, hỗ trợ, trợ cấp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội và hỗ trợ, trợ cấp hưu trí xã hội.

Lần gần nhất, Chính phủ ban hành Nghị định số 73/2024/NĐ-CP, điều chỉnh lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng, thực hiện từ ngày 1/7/2024 cho đến nay.

Lương cơ sở là căn cứ quan trọng để tính toán nhiều chế độ tiền lương, phụ cấp và các chính sách an sinh xã hội. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Như vậy, nếu mức lương cơ sở tăng từ ngày 1/7/2026, nhiều khoản tiền và quyền lợi liên quan cũng được điều chỉnh theo.

Trước hết, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ tăng tương ứng, do tiền lương được tính theo hệ số nhân với lương cơ sở. Cùng với đó, các khoản phụ cấp như phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp thâm niên hoặc phụ cấp khu vực… cũng có thể tăng theo do nhiều khoản phụ cấp được tính theo tỷ lệ phần trăm của lương cơ sở.

Tiếp theo, việc điều chỉnh lương cơ sở cũng ảnh hưởng đến mức đóng các loại bảo hiểm. 

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, Luật Việc làm năm 2025 quy định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, thì tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm là tiền lương tháng theo chức vụ, chức danh, ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, hệ số chênh lệch bảo lưu lương.

Nhóm người hưởng lương theo chế độ do nhà nước quy định có tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội gắn trực tiếp với lương cơ sở, nên việc tăng lương cơ sở sẽ làm tăng tiền lương tính đóng các khoản bảo hiểm nêu trên.

Bên cạnh đó, Nghị định số 188/2025/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của học sinh, sinh viên được tính bằng 4,5% mức tham chiếu (hiện mức tham chiếu bằng lương cơ sở), và mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế của ngân sách nhà nước đối với học sinh, sinh viên là tối thiểu 50%.

Tuy nhiên, tùy điều kiện kinh tế - xã hội của từng tỉnh, thành phố, các địa phương có thể sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên trên địa bàn.

Mức đóng của người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình được quy định như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Như vậy, khi tăng lương cơ sở thì cũng sẽ tăng các khoản đóng bảo hiểm y tế này.

Ngoài ra, nhiều chính sách trợ cấp và an sinh xã hội cũng được xác định dựa trên lương cơ sở. Các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng, trợ cấp xã hội hoặc các khoản hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng sẽ được điều chỉnh khi lương cơ sở thay đổi.

Không chỉ vậy, còn có nhiều khoản tiền (mức đóng, mức hưởng) khác cũng sẽ điều chỉnh tăng theo mức lương cơ sở dự kiến mới.

Tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét tăng lương cơ sở trong năm 2026

17:15, 16/12/2025

Tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét tăng lương cơ sở trong năm 2026

Dự kiến lương cơ sở tăng 8% từ ngày 1/7/2026

16:48, 09/03/2026

Dự kiến lương cơ sở tăng 8% từ ngày 1/7/2026

Chính phủ quyết định giữ nguyên mức đóng bảo hiểm y tế 4,5% lương cơ sở

11:05, 14/07/2025

Chính phủ quyết định giữ nguyên mức đóng bảo hiểm y tế 4,5% lương cơ sở

Từ khóa:

An sinh xã hội bảo hiểm xã hội cải cách tiền lương lương cơ sở tăng lương

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi hành nghề cho đội ngũ luật sư tại Việt Nam

Nâng cao chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi hành nghề cho đội ngũ luật sư tại Việt Nam

Góp ý về dự án Luật Luật sư (sửa đổi), Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề nghị xem xét lại việc thành lập Hội đồng thi luật sư có sự tham gia của các cơ quan tiến hành tố tụng; cân nhắc giao UBND cấp xã thực hiện việc kiểm tra hành chính về tổ chức và hoạt động của luật sư.

Tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính mới về bảo hiểm y tế

Tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính mới về bảo hiểm y tế

Bộ Y tế ban hành Quyết định tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính mới lĩnh vực bảo hiểm y tế...

Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai xây dựng 12 cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành

Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai xây dựng 12 cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành

Thúc đẩy khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp và môi trường đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Tiến tới miễn viện phí ở mức cơ bản và chú trọng phòng bệnh từ xa

Tiến tới miễn viện phí ở mức cơ bản và chú trọng phòng bệnh từ xa

Tiếp xúc cử tri tại tỉnh Bắc Ninh, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cam kết tập trung vào xây dựng kế hoạch khám bệnh định kỳ miễn phí 1 lần/năm cho người dân. Đồng thời, tiến tới miễn viện phí ở mức cơ bản và chú trọng phòng bệnh từ xa...

Giả mạo Công ty Xổ số điện toán Việt Nam lừa đảo hơn 2.300 tỷ đồng

Giả mạo Công ty Xổ số điện toán Việt Nam lừa đảo hơn 2.300 tỷ đồng

Các đối tượng đã giả mạo Công ty xổ số điện toán Việt Nam và các trang web kinh doanh, mua bán hàng hóa để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người dân với số tiền hơn 2.300 tỷ đồng...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

eMagazine

Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Video

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

[Trực tiếp]: Đối thoại chuyên đề “Xung đột tại Iran: Tác động đến kinh tế toàn cầu”

Video

[Trực tiếp]: Đối thoại chuyên đề “Xung đột tại Iran: Tác động đến kinh tế toàn cầu”

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khối ngoại bắt đáy, gom ròng gần 1.200 tỷ, mua nhiều nhất HPG

Chứng khoán

2

Giới siêu giàu rút lui khỏi Vùng Vịnh

Thế giới

3

Khủng hoảng ở Trung Đông đảo lộn những giao dịch được ưa chuộng nhất năm 2026

Thế giới

4

Tiền điện tử giữ sắc xanh sau phát biểu của ông Trump

Kinh tế số

5

Sắp diễn ra Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU-Việt Nam

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy