CADIVI đạt chứng nhận TUV Rheinland cho dòng dây điện dân dụng

CADIVI vừa chính thức đạt chứng nhận TUV Rheinland cho dòng dây điện không chì LF, trở thành doanh nghiệp sản xuất dây cáp điện đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận này cho dòng dây điện dân dụng.

Cột mốc này đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược nâng cao tiêu chuẩn chất lượng, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu dẫn đầu ngành dây cáp điện tại Việt Nam.

CHỨNG NHẬN TUV RHEINLAND – TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU VỚI YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ NGHIÊM NGẶT

Chứng nhận TUV Rheinland, do tổ chức chứng nhận độc lập uy tín hàng đầu châu Âu (TUV Rheinland) cấp không chỉ khẳng định sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn khắt khe, mà còn xác thực khả năng kiểm soát ổn định chất lượng trong suốt quá trình sản xuất.

Quy trình đánh giá được triển khai nghiêm ngặt, từ thử nghiệm đặc tính kỹ thuật sản phẩm, đánh giá vật liệu đến kiểm tra điều kiện sản xuất và khả năng duy trì tính nhất quán lâu dài. Đối với ngành dây cáp điện, đây là những yêu cầu có tính sàng lọc cao và chỉ phù hợp với các doanh nghiệp có nền tảng kỹ thuật vững chắc.

Vì vậy, việc CADIVI tiên phong đạt chứng nhận TUV Rheinland cho dòng dây điện dân dụng không chì LF cho thấy doanh nghiệp đã xây dựng được nền tảng quản trị chất lượng tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ TIÊN PHONG CÙNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DÀI HẠN

Chia sẻ về cột mốc này, ông Lê Trần Vĩnh – Tổng Giám đốc CADIVI – cho biết: “Chứng nhận TUV Rheinland không chỉ là sự ghi nhận về mặt kỹ thuật, mà còn phản ánh định hướng phát triển nhất quán mà CADIVI theo đuổi trong nhiều năm. Chúng tôi không xem tiêu chuẩn quốc tế là mục tiêu ngắn hạn, mà là nền tảng cho chiến lược đầu tư dài hạn vào chất lượng, an toàn và phát triển bền vững.

Việc trở thành một trong những doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam đạt chứng nhận TUV Rheinland cho dòng dây điện dân dụng không chì thể hiện cam kết của CADIVI trong việc chủ động áp dụng các chuẩn mực quốc tế ngay từ thị trường nội địa. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng giúp doanh nghiệp chúng tôi từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường khu vực và quốc tế, đồng thời đồng hành bền vững cùng khách hàng, đối tác trong dài hạn.”

GIÁ TRỊ BẢO CHỨNG CHO THƯƠNG HIỆU VÀ CÁC DỰ ÁN TIÊU CHUẨN CAO

Không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật, chứng nhận TUV Rheinland còn là bảo chứng uy tín cho thương hiệu CADIVI trong mắt thị trường và đối tác. Đây là nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng các dự án đòi hỏi tiêu chuẩn cao như khu đô thị, công trình hạ tầng, nhà máy công nghiệp và các dự án có yếu tố quốc tế.

Trong bối cảnh an toàn điện tại khu dân cư vẫn là mối quan tâm lớn, việc lựa chọn dây điện đạt chuẩn quốc tế ngày càng trở thành ưu tiên của người tiêu dùng và chủ đầu tư. Những sản phẩm đáp ứng các tiêu chí như TUV Rheinland vừa bảo đảm hiệu suất truyền dẫn ổn định vừa góp phần giảm thiểu rủi ro trong quá trình vận hành công trình.

CADIVI TRÊN HÀNH TRÌNH HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Việc CADIVI chủ động phát triển dòng dây điện dân dụng không chì, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe thông qua việc đạt các chứng nhận như SGBP (Singapore Green Building Product) do Hội đồng Công trình Xanh Singapore cấp và chứng nhận TUV Rheinland của châu Âu, cho thấy doanh nghiệp không chỉ tập trung vào năng lực sản xuất mà còn đặt yếu tố an toàn và bền vững làm trọng tâm.

Định hướng này đã phản ánh nỗ lực của CADIVI trong việc tiệm cận các mục tiêu phát triển bền vững mà Việt Nam đang hướng tới, bao gồm lộ trình giảm phát thải và mục tiêu Net Zero vào năm 2050 của Chính phủ. Đồng thời, đây cũng là xu hướng tất yếu của thị trường vật liệu điện hiện đại, nơi chất lượng, tính minh bạch và trách nhiệm môi trường ngày càng trở thành tiêu chí lựa chọn quan trọng.

Với nền tảng sản xuất vững chắc, hệ thống quản trị chất lượng được chuẩn hóa và cam kết theo đuổi các chuẩn mực cao nhất, CADIVI đang từng bước củng cố vị thế trên thị trường, đồng thời đóng góp tích cực vào quá trình nâng cao tiêu chuẩn của ngành dây cáp điện Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam (CADIVI) được thành lập từ năm 1975, là doanh nghiệp chuyên sản xuất các loại dây và cáp điện uy tín, chất lượng hàng đầu Việt Nam. Sản phẩm của CADIVI được sử dụng rộng rãi trong các công trình, dự án ngành điện, xây dựng công nghiệp, dân dụng, quốc phòng và công trình công cộng.

Các sản phẩm dây cáp điện của CADIVI đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc gia (TCVN) và các tiêu chuẩn quốc tế như IEC/DIN/VDE của châu Âu; UL, ASTM của Hoa Kỳ; JIS của Nhật Bản; AS/NZS của Úc… Hiện tại, CADIVI có các nhà máy và công ty thành viên cùng hệ thống phân phối trải rộng khắp cả nước.