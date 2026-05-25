Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ tuyến đường trục Tây Thăng Long và tuyến Hồ Tây - Ba Vì

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đề nghị thành phố khẩn trương rà soát, hoàn thiện các hạng mục còn dang dở của hai dự án, đồng thời tăng tốc triển khai nhằm sớm bảo đảm kết nối đồng bộ và phát huy hiệu quả đầu tư của các tuyến giao thông trọng điểm này...

Tuyến đường trục Tây Thăng Long có tổng chiều dài khoảng 34,17 km, điểm đầu tại đường Võ Chí Công và điểm cuối kết nối với Quốc lộ 32, đi qua địa bàn 10 xã, phường của Hà Nội.

Toàn tuyến được chia thành 9 đoạn, trong đó có 3 đoạn đã đưa vào khai thác, 2 đoạn đang thi công, 1 đoạn chuẩn bị khởi công và 3 đoạn đang trong giai đoạn nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư.

Đến nay, khoảng 6,08 km đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; khoảng 9 km đang được triển khai thi công. Dự kiến, hầm chui Tây Thăng Long - Vành đai 3 với chiều dài 0,92 km sẽ được khởi công vào tháng 8/2026, đồng thời các đoạn tuyến còn lại cũng đang được xúc tiến công tác chuẩn bị đầu tư.

Đối với đoạn từ Vành đai 3 đến đường Văn Tiến Dũng, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đã hoàn tất, khối lượng thi công đạt khoảng 65%. Trong khi đó, đoạn từ Vành đai 3.5 đến kênh Đan Hoài đã hoàn thành khoảng 95,5% công tác giải phóng mặt bằng và đạt khoảng 20,9% khối lượng thi công. Dự kiến, toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng sẽ hoàn thành trong tháng 6/2026 và dự án sẽ hoàn thành vào quý 4/2026.

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là toàn tuyến chưa được đầu tư đồng bộ, vẫn bị chia cắt thành nhiều đoạn với nhiều chủ đầu tư khác nhau, làm giảm hiệu quả kết nối tổng thể của dự án.

Bên cạnh đó, tuyến đường trục Hồ Tây - Ba Vì là tuyến hướng tâm Đông - Tây, kết nối khu vực trung tâm Thủ đô với đô thị phía Tây, có tổng chiều dài khoảng 39,43 km, đi qua 15 xã, phường. Đây được xác định là một trong 9 trục động lực phát triển theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Theo quy hoạch, tuyến có mặt cắt ngang từ 48 m đến 100 m và dự kiến bố trí tuyến đường sắt đô thị số 8 trong phạm vi tuyến.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ đóng vai trò kết nối trung tâm Hà Nội với cực tăng trưởng phía Tây, đô thị Hòa Lạc và Vườn quốc gia Ba Vì; đồng thời trở thành trục động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức, khoa học công nghệ, giáo dục và không gian văn hóa, cảnh quan đặc sắc, gắn kết văn hóa Thăng Long với xứ Đoài.

Hiện nay, tuyến vẫn chưa được lập dự án đầu tư tổng thể. Trên thực tế, toàn tuyến mới có khoảng 2,54 km được đưa vào khai thác, chủ yếu là đoạn đường Hoàng Quốc Việt hiện trạng; khoảng 0,67 km đang được triển khai thông qua dự án hầm chui Hoàng Quốc Việt kéo dài kết nối phố Trần Vỹ. Phần còn lại, hơn 36 km, vẫn chưa được đầu tư theo quy hoạch.

Tại buổi kiểm tra tiến độ hai dự án gần đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đề nghị Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai toàn tuyến đường trục Tây Thăng Long, bảo đảm đầu tư đồng bộ và kết nối liên thông đến Vành đai 5 (cầu Vĩnh Thịnh), phấn đấu hoàn thành trong năm 2027.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các đoạn tuyến còn lại, đồng thời thống nhất giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố làm đầu mối triển khai dự án tổng thể.

Đối với tuyến trục Hồ Tây - Ba Vì, Bí thư Thành ủy đề nghị Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát tổng thể phương án hướng tuyến, hoàn thiện công tác quy hoạch và sớm đề xuất hình thức đầu tư phù hợp.

Hai tuyến đường trục Tây Thăng Long và tuyến đường trục Hồ Tây - Ba Vì được kỳ vọng sẽ trở thành những hành lang phát triển chiến lược của Hà Nội trong giai đoạn tới, không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông mà còn mở ra dư địa phát triển mới cho khu vực phía Tây Thủ đô. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án sẽ giúp tăng cường kết nối giữa khu vực trung tâm với các đô thị vệ tinh, khu công nghệ cao Hòa Lạc, các trung tâm nghiên cứu, giáo dục và những vùng động lực phát triển mới.