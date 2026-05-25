Bộ Xây dựng đề xuất đẩy sớm cao tốc Pleiku – Buôn Ma Thuột – Gia Nghĩa trước năm 2030

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu nghiên cứu đẩy sớm tiến trình đầu tư tuyến cao tốc Pleiku – Buôn Ma Thuột – Gia Nghĩa trước năm 2030, đồng thời thống nhất chủ trương triển khai dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP), với Bộ Xây dựng là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chủ trì thực hiện...

Tại cuộc họp sáng 25/5 về phương án đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Pleiku – Buôn Ma Thuột – Gia Nghĩa, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho rằng đây không chỉ là tuyến giao thông kết nối liên vùng, mà còn mở ra không gian phát triển mới cho khu vực Tây Nguyên sau sáp nhập địa giới hành chính.

Theo đó, tuyến cao tốc sẽ đóng vai trò trục xương sống kết nối khu vực Tây Nguyên với các cảng biển, cửa khẩu và hành lang logistics liên vùng, tạo điều kiện đưa sản phẩm nông nghiệp ra thị trường xuất khẩu, đồng thời góp phần phát huy tiềm năng hệ thống cảng biển của các địa phương liên quan và tăng cường năng lực bảo đảm quốc phòng – an ninh.

Thống nhất với đề xuất của lãnh đạo các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và nhà đầu tư, Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh dự án cần được chuẩn bị bài bản, đầy đủ cơ sở pháp lý và có lộ trình triển khai rõ ràng.

“Nhà đầu tư đã cam kết thì phải làm, làm bài bản, không được thiếu cơ sở pháp lý”, Bộ trưởng lưu ý khi giao các cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng hướng dẫn Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, đặc biệt lưu ý việc rà soát tổng mức đầu tư và phương án tài chính.

Bộ trưởng cũng thống nhất chủ trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án. Đồng thời đề nghị Thường vụ hoặc Thường trực Tỉnh ủy của ba địa phương sớm có văn bản gửi Chính phủ, trong đó nêu rõ cam kết tham gia bố trí vốn cho dự án.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê An Tuấn đánh giá việc đầu tư tuyến cao tốc là cần thiết, song lưu ý các địa phương và nhà đầu tư cần tiếp tục rà soát kỹ hiệu quả kinh tế - xã hội, tiềm năng phát triển vùng gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số, đồng thời tính toán chính xác suất vốn đầu tư và khả năng cân đối nguồn lực.

Lãnh đạo ba địa phương có dự án đi qua đều thống nhất quan điểm giao Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ trì nhằm bảo đảm tính đồng bộ đối với một dự án quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp và có ý nghĩa liên kết vùng sâu rộng.

Ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, cho biết địa phương cam kết phối hợp triển khai giải phóng mặt bằng, tái định cư và dự kiến bố trí khoảng 3.000 tỷ đồng tham gia dự án. Gia Lai đồng thời ủng hộ phương án đầu tư PPP với phần vốn ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết địa phương đang phải cân đối nguồn lực lớn cho nhiều dự án cao tốc khác như Liên Khương – Bảo Lộc, Bảo Lộc – Tân Phú hay nghiên cứu tuyến Gia Nghĩa – Chơn Thành, song vẫn sẽ cố gắng bố trí ngân sách tham gia dự án vì mục tiêu phát triển chung của vùng.

Đối với Đắk Lắk, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy, đánh giá tuyến cao tốc dài khoảng 126 km đi qua địa bàn tỉnh sẽ mở ra dư địa phát triển rất lớn cho khu vực trung tâm Tây Nguyên. Đắk Lắk thống nhất triển khai dự án trong giai đoạn 2026 – 2030 theo phương thức PPP với cơ cấu vốn 70% Nhà nước và 30% nhà đầu tư, đồng thời cam kết bố trí toàn bộ kinh phí giải phóng mặt bằng, ước tính hơn 3.200 tỷ đồng.

Bản đồ tổng thể hướng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa.

Về phía doanh nghiệp, ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai, cam kết đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án theo quy định của Luật PPP. Doanh nghiệp đồng thời kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ sớm xem xét giao doanh nghiệp lập hồ sơ đề xuất dự án và giao Bộ Tài chính tham mưu bố trí nguồn vốn đầu tư công trong giai đoạn 2026 – 2030.

Theo phương án nghiên cứu sơ bộ, tuyến cao tốc Pleiku – Buôn Ma Thuột – Gia Nghĩa có chiều dài gần 258 km, đi qua ba tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng. Điểm đầu tuyến kết nối với Quốc lộ 19 tại xã Bàu Cạn, Gia Lai; điểm cuối kết nối với cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành và Quốc lộ 14 tại xã Nhân Cơ, Lâm Đồng.

Tuyến được đề xuất đầu tư giai đoạn đầu với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 24,75 m, tốc độ thiết kế 100km/h. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 77.000 tỷ đồng.