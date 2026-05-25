Thứ Hai, 25/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Đồng Nai: Phê duyệt Dự án thành phần hơn 46 km thuộc Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh

Thanh Thủy

25/05/2026, 11:47

UBND thành phố Đồng Nai vừa phê duyệt Dự án Thành phần 2-2 thuộc Dự án Đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Hồ Văn Hà vừa ký quyết định phê duyệt Dự án Thành phần 2-2 thuộc Dự án Đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh, triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP). Dự án bao gồm hạng mục xây dựng đoạn tuyến từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên, trong đó có cả cầu Thủ Biên.

Theo quyết định được phê duyệt, đây là một hợp phần thuộc Dự án Đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh, được xác định là công trình quan trọng quốc gia. Đoạn tuyến đi qua địa bàn thành phố Đồng Nai có chiều dài hơn 46 km. Điểm đầu dự án tại Km18+480, thuộc xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai, kết nối với điểm cuối của Dự án Thành phần 2-1. Điểm cuối tuyến tại Km64+630, thuộc xã Thường Tân, TP. Hồ Chí Minh, bao gồm cả cầu Thủ Biên và tiếp nối với dự án xây dựng đoạn cầu Thủ Biên - sông Sài Gòn.

Theo thiết kế, tuyến chính sẽ được đầu tư với quy mô mặt cắt ngang 8 làn xe, tốc độ thiết kế đạt 100 km/h. Bên cạnh tuyến đường chính, dự án còn bao gồm hệ thống nút giao, cầu trên tuyến cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đồng bộ như hệ thống thoát nước, biển báo giao thông, chiếu sáng, giao thông thông minh (ITS), kiểm soát tải trọng phương tiện và trạm thu phí.

Tổng mức đầu tư của Dự án Thành phần 2-2 hơn 16.200 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách thành phố Đồng Nai tham gia hơn 4.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 25% tổng vốn đầu tư. Phần còn lại hơn 12.200 tỷ đồng, chiếm 75%, do nhà đầu tư huy động. Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai xây dựng trong giai đoạn 2026 - 2029.

Đoạn Vành đai 4 đi qua địa bàn Đồng Nai sẽ chạy qua 9 xã, phường với tổng diện tích đất và mặt nước phục vụ xây dựng hơn 443 ha. Trước đó, vào tháng 3/2026, UBND thành phố Đồng Nai đã phê duyệt Dự án Thành phần 1-2 về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa bàn thành phố thuộc dự án này.

Đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh được đánh giá là tuyến đường bộ có quy mô đầu tư lớn nhất khu vực Đông Nam Bộ hiện nay. Tuyến đường đi qua ba địa phương gồm thành phố Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh, giữ vai trò là trục giao thông chiến lược kết nối vùng Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ và Tây Nguyên.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa giữa các khu công nghiệp, khu đô thị với hệ thống cảng biển, cảng hàng không và các đầu mối giao thông quan trọng. Đồng thời, dự án còn tạo sự kết nối giữa các đô thị và khu công nghiệp trong khu vực, tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

TP.Hồ Chí Minh phê duyệt tuyến và vị trí công trình dự án metro Bến Thành - Cần Giờ

11:38, 21/05/2026

TP.Hồ Chí Minh phê duyệt tuyến và vị trí công trình dự án metro Bến Thành - Cần Giờ

TP.HCM: Nghiên cứu đầu tư tuyến đường trên cao dài 18 km dọc đường Nguyễn Văn Linh

10:11, 19/05/2026

TP.HCM: Nghiên cứu đầu tư tuyến đường trên cao dài 18 km dọc đường Nguyễn Văn Linh

TP. Hồ Chí Minh: Đề xuất triển khai 58 dự án cấp bách giai đoạn 2026 - 2030

15:30, 15/05/2026

TP. Hồ Chí Minh: Đề xuất triển khai 58 dự án cấp bách giai đoạn 2026 - 2030

Từ khóa:

Đầu tư công Đồng Nai dự án Đường Vành đai 4 hạ tầng hợp tác công tư PPP tăng cường liên kết vùng Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Vĩnh Long: Phê duyệt Dự án xây dựng tuyến đường hành lang ven biển hơn 9.000 tỷ đồng

Vĩnh Long: Phê duyệt Dự án xây dựng tuyến đường hành lang ven biển hơn 9.000 tỷ đồng

Dự án được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển về hướng biển, thúc đẩy liên kết vùng và tạo động lực cho các lĩnh vực kinh tế biển như thủy sản, du lịch, năng lượng và công nghiệp...

Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ tuyến đường trục Tây Thăng Long và tuyến Hồ Tây - Ba Vì

Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ tuyến đường trục Tây Thăng Long và tuyến Hồ Tây - Ba Vì

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đề nghị thành phố khẩn trương rà soát, hoàn thiện các hạng mục còn dang dở của hai dự án, đồng thời tăng tốc triển khai nhằm sớm bảo đảm kết nối đồng bộ và phát huy hiệu quả đầu tư của các tuyến giao thông trọng điểm này...

Trí tuệ nhân tạo (AI) làm thay đổi căn bản cách di chuyển và kết nối

Trí tuệ nhân tạo (AI) làm thay đổi căn bản cách di chuyển và kết nối

Việt Nam đang đối mặt với nhiều áp lực lớn về giao thông, đặc biệt là các đô thị lớn như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, thiếu kết nối giữa các nền tảng vận tải ảnh hưởng trực tiếp tới năng suất lao động. Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ làm thay đổi căn bản cách di chuyển và kết nối...

Samsung tuyển kỹ sư và thực tập sinh qua kỳ thi năng lực toàn cầu GSAT

Samsung tuyển kỹ sư và thực tập sinh qua kỳ thi năng lực toàn cầu GSAT

Samsung Việt Nam vừa tổ chức kỳ thi tuyển dụng GSAT đợt I năm 2026 dành cho kỹ sư, cử nhân và sinh viên năm cuối đại học, tiếp tục mở rộng tuyển dụng nhân sự phục vụ hoạt động nghiên cứu, phát triển và sản xuất kinh doanh tại Việt Nam...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21-2026 phát hành ngày 25/05/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

Thế giới

20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

eMagazine

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

Video

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tasco Pharma trở thành cổ đông lớn tại Dược liệu Pharmedic

Doanh nghiệp niêm yết

2

AI đang thay đổi cách nhà đầu tư cá nhân giao dịch chứng khoán

Thế giới

3

Vì sao tâm lý người Mỹ xuống thấp kỷ lục, chứng khoán Mỹ vẫn thăng hoa?

Thế giới

4

Tăng tốc kích cầu, tạo động lực tăng trưởng tiêu dùng nội địa

Thị trường

5

Dự báo thị trường chứng khoán Việt Nam sắp đón thêm 50 tỷ USD từ "siêu sóng" IPO

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy