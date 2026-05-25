Đồng Nai: Phê duyệt Dự án thành phần hơn 46 km thuộc Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Hồ Văn Hà vừa ký quyết định phê duyệt Dự án Thành phần 2-2 thuộc Dự án Đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh, triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP). Dự án bao gồm hạng mục xây dựng đoạn tuyến từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên, trong đó có cả cầu Thủ Biên.

Theo quyết định được phê duyệt, đây là một hợp phần thuộc Dự án Đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh, được xác định là công trình quan trọng quốc gia. Đoạn tuyến đi qua địa bàn thành phố Đồng Nai có chiều dài hơn 46 km. Điểm đầu dự án tại Km18+480, thuộc xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai, kết nối với điểm cuối của Dự án Thành phần 2-1. Điểm cuối tuyến tại Km64+630, thuộc xã Thường Tân, TP. Hồ Chí Minh, bao gồm cả cầu Thủ Biên và tiếp nối với dự án xây dựng đoạn cầu Thủ Biên - sông Sài Gòn.

Theo thiết kế, tuyến chính sẽ được đầu tư với quy mô mặt cắt ngang 8 làn xe, tốc độ thiết kế đạt 100 km/h. Bên cạnh tuyến đường chính, dự án còn bao gồm hệ thống nút giao, cầu trên tuyến cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đồng bộ như hệ thống thoát nước, biển báo giao thông, chiếu sáng, giao thông thông minh (ITS), kiểm soát tải trọng phương tiện và trạm thu phí.

Tổng mức đầu tư của Dự án Thành phần 2-2 hơn 16.200 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách thành phố Đồng Nai tham gia hơn 4.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 25% tổng vốn đầu tư. Phần còn lại hơn 12.200 tỷ đồng, chiếm 75%, do nhà đầu tư huy động. Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai xây dựng trong giai đoạn 2026 - 2029.

Đoạn Vành đai 4 đi qua địa bàn Đồng Nai sẽ chạy qua 9 xã, phường với tổng diện tích đất và mặt nước phục vụ xây dựng hơn 443 ha. Trước đó, vào tháng 3/2026, UBND thành phố Đồng Nai đã phê duyệt Dự án Thành phần 1-2 về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa bàn thành phố thuộc dự án này.

Đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh được đánh giá là tuyến đường bộ có quy mô đầu tư lớn nhất khu vực Đông Nam Bộ hiện nay. Tuyến đường đi qua ba địa phương gồm thành phố Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh, giữ vai trò là trục giao thông chiến lược kết nối vùng Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ và Tây Nguyên.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa giữa các khu công nghiệp, khu đô thị với hệ thống cảng biển, cảng hàng không và các đầu mối giao thông quan trọng. Đồng thời, dự án còn tạo sự kết nối giữa các đô thị và khu công nghiệp trong khu vực, tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.