Vĩnh Long: Phê duyệt Dự án xây dựng tuyến đường hành lang ven biển hơn 9.000 tỷ đồng

Phương Nhi

25/05/2026, 11:47

Dự án được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển về hướng biển, thúc đẩy liên kết vùng và tạo động lực cho các lĩnh vực kinh tế biển như thủy sản, du lịch, năng lượng và công nghiệp...

Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Vĩnh Long đã chính thức phê duyệt Dự án xây dựng tuyến đường hành lang ven biển trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (cũ).

Dự án do Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư, được triển khai tại các xã Long Hòa, Mỹ Long, Cầu Ngang, Hiệp Mỹ, Ngũ Lạc, Nhị Trường, Long Hữu, Long Hiệp, Tập Sơn, Hùng Hòa và phường Duyên Hải thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Theo quy hoạch, điểm đầu tuyến kết nối với dự án xây dựng cầu Cổ Chiên 2 tại xã Long Hòa. Điểm cuối tuyến nằm ở cuối đoạn AB, giao với Quốc lộ 53B tại phường Duyên Hải; đồng thời, điểm cuối đoạn CD kết nối với Quốc lộ 54 và tuyến dẫn vào cầu Đại Ngãi tại xã Hùng Hòa.

Về quy mô đầu tư, Hợp phần 1 của dự án bao gồm việc xây dựng tuyến đường hành lang ven biển với tổng chiều dài thiết kế khoảng 60,28 km.

Trong đó, hạng mục xây dựng tuyến đường chính có chiều dài khoảng 56,38 km, được đầu tư theo tiêu chuẩn đường ô tô cấp III đồng bằng với 2 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h và nền đường rộng 14 m. Trên tuyến sẽ xây dựng mới 30 cầu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, áp dụng tải trọng thiết kế HL93.

Bên cạnh đó, dự án sẽ xây dựng cầu Cửa Cung Hầu 1, cầu Cửa Cung Hầu 2 cùng hệ thống đường dẫn với tổng chiều dài khoảng 3,9 km. Trong đó, cầu Cửa Cung Hầu 1 dài 1,479 km, cầu Cửa Cung Hầu 2 dài 0,959 km và phần đường dẫn dài 1,462 km. Đoạn tuyến kết nối được đầu tư theo tiêu chuẩn đường ô tô cấp III đồng bằng, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h, nền đường rộng 22,5 m.

Hai cầu Cửa Cung Hầu được xây dựng mới bằng kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, tải trọng thiết kế HL93, với bề rộng toàn cầu 22,5 m.

Tổng mức đầu tư của dự án gần 9.187 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 1.211 tỷ đồng; chi phí xây dựng hơn 6.953 tỷ đồng; chi phí dự phòng hơn 490 tỷ đồng; phần còn lại dành cho công tác quản lý dự án, tư vấn và các chi phí liên quan khác.

Nguồn vốn thực hiện dự án được huy động từ vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và vốn đối ứng. Theo cơ chế tài chính, ngân sách Trung ương cấp phát 90% nguồn vốn vay ADB, tỉnh Vĩnh Long vay lại 10% và bố trí vốn đối ứng. Cụ thể, vốn vay ADB khoảng 6.716 tỷ đồng (tương đương 284,3 triệu USD), vốn đối ứng khoảng 2.470 tỷ đồng (tương đương 104,6 triệu USD).

Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025-2030, hướng tới mục tiêu hoàn thiện tuyến đường hành lang ven biển kết nối từ cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60, qua khu vực cầu vượt cửa Cung Hầu, cầu Cổ Chiên 2 và cầu Cửa Đại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, đồng thời liên kết với tuyến đường bộ ven biển của tỉnh Đồng Tháp.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển về hướng biển, thúc đẩy liên kết vùng và tạo động lực cho các lĩnh vực kinh tế biển như thủy sản, du lịch, năng lượng và công nghiệp. Đồng thời, tuyến đường cũng góp phần nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên biển, thu hút đầu tư vào các khu kinh tế ven biển, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng xanh, giảm phát thải khí nhà kính và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

