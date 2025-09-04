Hàn Quốc lại cân nhắc gia nhập CPTPP giữa áp lực thuế quan Mỹ

Dưới thời cựu Tổng thống Moon Jae-in - lãnh đạo Hàn Quốc từ năm 2017 - 2022, Seoul đã tiến gần đến bước nộp đơn xin gia nhập CPTPP nhưng chưa thực hiện...

Hàn Quốc sẽ cân nhắc gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trong bối cảnh ngành xuất khẩu nước này đối mặt nhiều khó khăn do chính sách thuế quan mới của Mỹ.

Thông tin này được các bộ trưởng kinh tế Hàn Quốc đưa ra trong một tài liệu được công bố ngày 3/9.

CPTPP được ký kết năm 2018 với các thành viên gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Vương quốc Anh và Việt Nam. Theo hiệp định này, các nước thành viên cắt giảm thuế quan và tạo điều kiện tối đa cho dòng chảy hàng hóa và đầu tư trong khối. Việc kết nạp thành viên mới cần có sự chấp thuận của tất cả các nước thành viên hiện tại của hiệp định.

Dưới thời cựu Tổng thống Moon Jae-in - lãnh đạo Hàn Quốc từ năm 2017 - 2022, Seoul đã tiến gần đến bước nộp đơn xin gia nhập CPTPP nhưng chưa thực hiện. Việc này vấp phải sự phản đối của nhiều tổ chức đại diện ngành nông nghiệp và công nghiệp tại Hàn Quốc bởi gia nhập hiệp định đòi hỏi Seoul phải giảm thuế quan với hàng hóa nhập khẩu. Ngoài ra, những bất đồng trong lịch sử với Nhật Bản - một thành viên hiện tại của hiệp định - cũng cản trở tiến trình gia nhập của Hàn Quốc.

Mối quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc sau đó được cải thiện dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol. Khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai kế hoạch tăng thuế quan, hai nền kinh tế châu Á này ngày càng xích lại gần nhau hơn.

Tháng trước, Tổng thống Hàn Quốc đương nhiệm Lee Jae Myung đã hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba tại Tokyo. Tại cuộc gặp, hai bên đã nhất trí đường hướng phát triển mối quan hệ song phương trong thời gian tới. Hai nhà lãnh đạo cũng chia sẻ tầm nhìn về các mối quan tâm chung như thuế quan cao và các chính sách an ninh của Mỹ. Đều là đồng minh của Mỹ tại châu Á, Nhật Bản và Hàn Quốc hiện chịu mức thuế quan 15% khi xuất khẩu hàng hóa vào Mỹ.

Hiệp định thương mại duy nhất mà cả hai nước đều tham gia là Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), hiệp định cũng có sự tham gia của Trung Quốc.

Lâu nay, Nhật Bản yêu cầu Hàn Quốc dỡ bỏ các hạn chế nhập khẩu với một số hải sản của nước này mà Seoul áp dụng sau thảm họa hạt nhân Fukushima Daiichi, nhưng chưa được đáp ứng. Theo các nhà phân tích, với việc gia nhập CPTPP, Hàn Quốc có thể sẽ phải xem xét yêu cầu này.