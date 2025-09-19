Thứ Sáu, 19/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Xuất nhập khẩu hụt hơi trong nửa đầu tháng 9, cán cân thương mại tạm thời đảo chiều

Phương Linh

19/09/2025, 09:21

Trong nửa đầu tháng 9/2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 39,05 tỷ USD, giảm 3,25% so với nửa đầu tháng 8 do xuất khẩu suy yếu mạnh hơn nhập khẩu. Dù cán cân thương mại kỳ này thâm hụt 644,75 triệu USD nhưng lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/9, cán cân thương mại vẫn thặng dư hơn 13 tỷ USD…

Trong nửa đầu tháng 9, cán cân thương mại tạm thời đảo chiều
Trong nửa đầu tháng 9, cán cân thương mại tạm thời đảo chiều

Theo số liệu sơ bộ từ Cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9/2025 (từ ngày 1/9/2025 đến ngày 15/9/2025) đạt 39,05 tỷ USD, giảm 3,25% (tương ứng 1,31 tỷ USD) so với nửa đầu tháng 8/2025.

Dù vậy, tính từ đầu năm đến hết kỳ 1 tháng 9/2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đạt 637,21 tỷ USD, tăng 17,85% (tương đương 96,49 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2024.

Tuy nhiên, hai nhóm hàng là rau quả cũng như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là điểm sáng hiếm hoi ghi nhận mức tăng trên 200 triệu USD so với nửa đầu tháng 8/2025. 

Báo cáo của Cục Hải quan

Đi sâu và cơ cấu, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước trong nửa đầu tháng 9/2025 đạt 19,2 tỷ USD, giảm 4,3% (tương ứng 863,18 triệu USD) so với kỳ 1 tháng 8/2025.

Sự sụt giảm mạnh xuất phát từ 4 nhóm hàng chủ lực là nguyên nhân kéo kim ngạch xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 9/2025 đi xuống. Theo đó, hàng dệt may giảm 335 triệu USD (18,2%); giày dép các loại giảm 253,1 triệu USD (25,61%); điện thoại các loại và linh kiện giảm 116,82 triệu USD (4,7%); gỗ và sản phẩm gỗ giảm 112,98 triệu USD (15,7%). Những con số này phản ánh rõ sức cầu bên ngoài đang có dấu hiệu suy yếu, đặc biệt ở những mặt hàng thâm dụng lao động và phụ thuộc nhiều vào các thị trường lớn như Mỹ và Châu Âu.

Kim ngạch xuất khẩu của một số nhóm hàng trong kỳ 1 tháng 9/2025 và kỳ 1 tháng 8/2025. Nguồn: Cục Hải quan
Kim ngạch xuất khẩu của một số nhóm hàng trong kỳ 1 tháng 9/2025 và kỳ 1 tháng 8/2025. Nguồn: Cục Hải quan

Luỹ kế từ đầu năm đến ngày 15/9, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam vẫn đạt 325,26 tỷ USD, tăng 16,42%, tương ứng tăng 45,88 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng duy nhất ghi nhận mức tăng trên 22 tỷ USD (46,66%) với trị giá xuất khẩu đạt 71,75 tỷ USD.

Ngoài ra, 7 nhóm hàng khác tính đến hết ngày 15/9 cũng ghi nhận mức tăng trên 1 tỷ USD bao gồm: máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác tăng 4,97 tỷ USD (14,23%); đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận tăng 3,39 tỷ USD (130,65%); cà phê tăng 2,6 tỷ USD (63,03%); hàng dệt may tăng 2,42 tỷ USD (9,47%); ; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 1,63 tỷ USD (15,61%); điện thoại các loại và linh kiện tăng 1,38 tỷ USD (3,53%) và giày dép các loại tăng 1,25 tỷ USD (7,99%).

Xét cùng thời điểm, trị giá xuất khẩu của khu vực này mang về 15,21 tỷ USD, giảm 3,37% (tương đương 530,98 triệu USD) so với kỳ 1 tháng 8/2025. Tuy nhiên, tính đến hết nửa đầu tháng 9/2025, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp này đạt 243,64 tỷ USD, tăng 21,71% (tương đương 43,46 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo của Cục Hải quan

Đáng lưu ý, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục khẳng định vai trò chủ đạo trong hoạt động xuất khẩu. Số liệu thống kê của Cục Hải quan cho thấy, trong kỳ 1 tháng 9/2025, trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp FDI, tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu từ nhóm này đã chiếm 79,2% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Điều này phản ánh tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam hiện vẫn phụ thuộc nhiều vào khối doanh nghiệp ngoại, trong khi khu vực doanh nghiệp trong nước tăng trưởng chậm hơn.

Nhìn sang chiều ngược lại, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ ngày 1 đến 15/9/2025 đạt 19,85 tỷ USD, giảm 2,21% (tương ứng 448,5 triệu USD) so với kỳ 1 tháng 8/2025.

Theo đó, sự sụt giảm xuất phát từ hai nhóm hàng chính là (i) máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 206,39 triệu USD (tương ứng 2,84%) và (ii) máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 122,7 triệu USD (tương ứng 24,92%). Mặc dù có mức giảm lớn nhất trong nửa đầu tháng 9/2025 nhưng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện vẫn là mặt hàng ghi nhận trị giá nhập khẩu cao nhất với 7,07 tỷ USD.

Bên cạnh đó, điện thoại các loại và linh kiện là nhóm hàng duy nhất ghi nhận mức tăng trên 100 triệu USD so với nửa đầu tháng 8/2025.

Kim ngạch nhập khẩu của một số nhóm hàng trong kỳ 1 tháng 9/2025 và kỳ 1 tháng 8/2025. Nguồn: Cục Hải quan
Kim ngạch nhập khẩu của một số nhóm hàng trong kỳ 1 tháng 9/2025 và kỳ 1 tháng 8/2025. Nguồn: Cục Hải quan

Tương tự như hoạt động xuất khẩu, trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 14,46 tỷ USD, chiếm 72,87% so với tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước. Dù giảm 3,11% (tương ứng 464,01 triệu USD) so với kỳ 1 tháng 8/2025, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này tính đến hết kỳ 1 tháng 9/2025 vẫn đạt 211,81 tỷ USD, tăng 27,21% so với cùng kỳ năm ngoái

Như vậy, xét từ đầu năm hết kỳ 1 tháng 9/2025, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam đạt 311,95 tỷ USD, tăng 19,37% (tương đương 50,61 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện vẫn đứng đầu khi tăng thêm 29,16 tỷ USD, tức gần 40%.

Tiếp theo là máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng cũng tăng 8,43 tỷ USD (tương ứng 25,42%); sản phẩm từ chất dẻo tăng 1,34 tỷ USD (tương ứng 22,21%);sản phẩm từ sắt thép tăng 1,14 tỷ USD (tương ứng 25,75%) kim loại thường khác tăng 1,12 tỷ USD (tương ứng 16,93%) so với cùng kỳ năm 2024.

Rõ ràng, nhu cầu nhập khẩu phục vụ sản xuất công nghiệp, đặc biệt ở lĩnh vực điện tử, vẫn là động lực chính thúc đẩy cán cân thương mại hai chiều.

Trong nửa đầu tháng 9/2025, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam ghi nhận sự chững lại rõ rệt. Tổng kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh hơn kim ngạch nhập khẩu đã kéo cán cân thương mại tạm thời thâm hụt 644,75 triệu USD. Tuy nhiên, lũy kế từ đầu năm đến hết 15/9, cán cân thương mại vẫn thặng dư 13,31 tỷ USD.

Báo cáo của Cục Hải quan

Nửa cuối tháng 8/2025: Xuất khẩu tăng tốc, cán cân thương mại thặng dư gần 14 tỷ USD

07:54, 10/09/2025

Nửa cuối tháng 8/2025: Xuất khẩu tăng tốc, cán cân thương mại thặng dư gần 14 tỷ USD

Cán cân thương mại thặng dư 3,72 tỷ USD chỉ trong 1 tháng

21:18, 05/09/2025

Cán cân thương mại thặng dư 3,72 tỷ USD chỉ trong 1 tháng

Đến 15/8: tổng giá trị xuất khẩu đạt trên 280 tỷ USD

08:45, 22/08/2025

Đến 15/8: tổng giá trị xuất khẩu đạt trên 280 tỷ USD

Từ khóa:

cán cân thương mại cục hải quan doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài doanh nghiệp FDI Kim ngạch kim ngạch nhập khẩu kim ngạch xuất khẩu kim ngạch xuất nhập khẩu tài chính Vneconomy xuất nhập khẩu

Đọc thêm

SeABank khẳng định dấu ấn bền vững với 2 giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu

SeABank khẳng định dấu ấn bền vững với 2 giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu

Ngày 18/9/2025, tại Lễ công bố giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2025 (Vietnam Outstanding Banking Awards 2025), Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) năm thứ 5 liên tiếp được vinh danh với “cú đúp” giải thưởng “Ngân hàng Tiêu biểu về Tín dụng xanh” và “Ngân hàng Tiêu biểu Vì Cộng đồng”.

Hải quan khu vực X thu ngân sách hơn 14.100 tỷ đồng

Hải quan khu vực X thu ngân sách hơn 14.100 tỷ đồng

Tính đến ngày 14/9/2025, tổng số thu ngân sách nhà nước tại Chi cục Hải quan khu vực X (Thanh Hoá và Sơn La) đạt 14.133 tỷ đồng, bằng 78,5% chỉ tiêu Pháp lệnh do Thủ tướng Chính phủ giao (18.005 tỷ đồng)...

Khách hàng được vay tối đa 100 triệu đồng mỗi nền tảng P2P Lending

Khách hàng được vay tối đa 100 triệu đồng mỗi nền tảng P2P Lending

Để triển khai việc thử nghiệm giải pháp cho vay ngang hàng (P2P Lending) theo quy định tại Nghị định số 94/2025/NĐ-CP, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành 2 quyết định trong việc tạo lập môi trường, điều kiện thử nghiệm đối với giải pháp cho vay ngang hàng...

Từ vốn đến quản lý: ACB giúp hộ kinh doanh “lên đời” doanh nghiệp

Từ vốn đến quản lý: ACB giúp hộ kinh doanh “lên đời” doanh nghiệp

Việc ACB triển khai bộ giải pháp tài chính toàn diện, tập trung vào cấp vốn và bảo lãnh đã mang đến giải pháp toàn diện cho hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp hiệu quả…

Chính phủ yêu cầu thu hồi các khoản chi sai, chậm giải ngân để giảm bội chi ngân sách

Chính phủ yêu cầu thu hồi các khoản chi sai, chậm giải ngân để giảm bội chi ngân sách

Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn ngân sách nhà nước; rà soát, hủy bỏ và thu hồi triệt để các khoản chi sai quy định hoặc hết thời gian giải ngân; toàn bộ ngân sách trung ương hỗ trợ cho địa phương năm 2023 và 2024 nhưng chưa sử dụng đúng quy định phải được thu hồi để giảm bội chi...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nghệ An tiếp nhận hơn 356 tỷ đồng từ ERPA, mở rộng sinh kế cho người dân miền núi

Kinh tế xanh

2

Thanh Hóa dừng đầu tư dự án giao thông hơn 800 tỷ đồng

Đầu tư

3

Mỹ phẩm chuyển hướng sang bán lẻ tại sân bay

Đẹp +

4

Quảng Ninh điều chỉnh giảm vốn dự án đường tỉnh 342 từ 3.695 tỷ xuống còn 415 tỷ đồng

Đầu tư

5

Việt Nam sẵn sàng mở rộng không gian hợp tác với nhà đầu tư Italia

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy