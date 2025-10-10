Thứ Sáu, 10/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Cần cơ chế khuyến khích đủ mạnh để doanh nghiệp FDI chuyển giao công nghệ

Hạ Chi

10/10/2025, 09:40

Thường trực Ủy ban Quốc hội đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu bổ sung cơ chế khuyến khích đủ mạnh và thực chất để thực hiện hiệu quả chính sách "chú trọng lan tỏa công nghệ từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang doanh nghiệp trong nước"...

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng trình bày dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ tại phiên họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng trình bày dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ tại phiên họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan.

Ngày 9/10, tại phiên họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, các đại biểu đã xem xét Tờ trình và Báo cáo thẩm tra sơ bộ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Trong đó, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, mặc dù Luật Chuyển giao công nghệ 2017 đã tạo hành lang pháp lý cho hoạt động chuyển giao công nghệ, tuy nhiên đến nay, Luật đã bộc lộ nhiều hạn chế, chưa theo kịp tốc độ phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thế giới, bối cảnh đất nước đang đứng trước yêu cầu đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chuyển giao công nghệ tiếp tục kế thừa phạm vi điều chỉnh của Luật hiện hành, nhưng mở rộng một số đối tượng chuyển giao công nghệ phù hợp với xu thế của thế giới, mở rộng hoạt động thẩm định công nghệ không chỉ đối với dự án đầu tư. 

Phạm vi điều chỉnh của Luật Chuyển giao công nghệ theo đó được sửa đổi, bổ sung để bao quát các quy định về hoạt động chuyển giao công nghệ tại Việt Nam, từ nước ngoài vào Việt Nam, từ Việt Nam ra nước ngoài; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động chuyển giao công nghệ; thẩm định công nghệ; hợp đồng chuyển giao công nghệ; biện pháp khuyến khích chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường khoa học - công nghệ; quản lý nhà nước về chuyển giao công nghệ.

Sau khi sửa đổi, bổ sung, Luật Chuyển giao công nghệ có 6 chương và 60 điều (giữ nguyên số chương, giảm 01 điều so với Luật hiện hành). 

Các nội dung sửa đổi, bổ sung tập trung vào 6 nhóm chính sách. 

Một là, xác định phạm vi công nghệ điều chỉnh trong Luật để bao quát công nghệ mới theo xu thế trên thế giới và yêu cầu thực tiễn.

Hai là, hỗ trợ, thúc đẩy chuyển giao công nghệ nội sinh, bao gồm chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp/tổ chức, cá nhân trong nước, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển.

Ba là, phát triển thị trường khoa học và công nghệ hoạt động chuyên nghiệp, minh bạch.

Bốn là, tạo động lực tài chính, thể chế, pháp lý cho hoạt động chuyển giao công nghệ.

Năm là, tăng cường kiểm soát chuyển giao công nghệ xuyên biên giới để vừa kiểm soát an ninh công nghệ, vừa thúc đẩy chuyển giao công nghệ quốc tế hiệu quả. 

Sáu là, tăng cường năng lực quản lý nhà nước, thực hiện giám sát, thống kê, đo lường hiệu quả chuyển giao công nghệ.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Phương Tuấn trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ - Ảnh: Vũ Hiếu. 
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Phương Tuấn trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ - Ảnh: Vũ Hiếu. 

Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Phương Tuấn cho biết, Thường trực Ủy ban thống nhất với quan điểm, mục tiêu và phạm vi sửa đổi của dự thảo Luật. Dự thảo phù hợp với chủ trương đổi mới của Đảng, tháo gỡ vướng mắc trong quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. 

Ủy ban cơ bản tán thành việc mở rộng phạm vi điều chỉnh, bổ sung các đối tượng chuyển giao như công nghệ xanh, công nghệ sạch, phù hợp xu thế toàn cầu.

Về chính sách của Nhà nước đối với hoạt động chuyển giao công nghệ, Thường trực Ủy ban đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, nghiên cứu bổ sung cơ chế khuyến khích đủ mạnh và thực chất để thực hiện hiệu quả chính sách "chú trọng lan tỏa công nghệ từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang doanh nghiệp trong nước"; đồng thời, nghiên cứu nội dung bổ sung đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, xem xét, cần có cơ chế kiểm soát việc quy định cho phép tự quyết định giá trị công nghệ góp vốn phù hợp để đảm bảo sự linh hoạt và quyền lợi của bên thứ ba; bổ sung quy định giao Chính phủ quy định cụ thể về "thẩm định giá"; cần cụ thể hóa các biện pháp hỗ trợ "khuyến khích góp vốn bằng công nghệ" và "các biện pháp hỗ trợ thông qua thẩm định giá…" trong các điều luật khác của dự thảo Luật hoặc giao Chính phủ quy định chi tiết để bảo đảm tính khả thi. 

Ngoài ra, báo cáo thẩm tra dự án Luật cũng đưa ra một số nội dung cần điều chỉnh như việc thực hiện thẩm định hoặc lấy ý kiến về công nghệ dự án đầu tư, việc đăng ký chuyển giao công nghệ và cung cấp thông tin chuyển giao công nghệ, cũng như trách nhiệm quản lý nhà nước và phân cấp trong "Đánh giá hiệu quả chuyển giao công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước".

Từ khóa:

Bộ Khoa học và Công nghệ chuyển giao công nghệ đổi mới sáng tạo kinh tế số Luật Chuyển giao công nghệ thẩm định công nghệ thị trường khoa học - công nghệ

Đọc thêm

“Muốn phát triển AI, phải tạo ra thị trường cho AI”

“Muốn phát triển AI, phải tạo ra thị trường cho AI”

Chính phủ sẽ tăng chi tiêu công cho AI, Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia (NATIF) sẽ dành phần ngân sách không nhỏ cho hỗ trợ ứng dụng AI, đồng thời triển khai cơ chế mua sắm công ưu tiên giải pháp công nghệ số trong nước…

Chiến lược dữ liệu, bước tiến mới trong chuyển đổi số tại TP. Hồ Chí Minh

Chiến lược dữ liệu, bước tiến mới trong chuyển đổi số tại TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam, đang tiến hành một bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi số với việc triển khai Chiến lược dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu quốc gia; Đây là một phần trong kế hoạch thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện...

Đà Nẵng có tiềm năng thành “phòng thí nghiệm pháp lý” cho các mô hình tài sản số tại Việt Nam

Đà Nẵng có tiềm năng thành “phòng thí nghiệm pháp lý” cho các mô hình tài sản số tại Việt Nam

Nhiều chuyên gia nhận định Đà Nẵng có tiềm năng trở thành “phòng thí nghiệm pháp lý” (sandbox) cho tài sản số nhờ cơ chế mở, hạ tầng công nghệ hiện đại và chính quyền năng động, tạo nền tảng để hình thành mô hình tài chính số “made in Vietnam”...

4 trò lừa đảo giới đầu tư tiền điện tử cần cảnh giác

4 trò lừa đảo giới đầu tư tiền điện tử cần cảnh giác

Lợi dụng lòng tin để đánh cắp khóa riêng hoặc thông tin đăng nhập, lợi dụng "lòng tham" để dụ dỗ đầu tư vào dự án ma,... vô số chiêu trò đang khiến nhiều người dùng "mất tiền oan"...

40% trung tâm dữ liệu AI có nguy cơ thiếu điện vào năm 2027

40% trung tâm dữ liệu AI có nguy cơ thiếu điện vào năm 2027

Nhu cầu sử dụng điện cho các trung tâm dữ liệu AI đang tăng mạnh, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thiếu điện trên toàn cầu…

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

eMagazine

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thiên tai đã vượt quá sức chịu đựng của người dân

Kinh tế xanh

2

Nhìn lại cơn sốt vàng 3 năm qua

Thế giới

3

The Row sẽ trở thành một thương hiệu di sản kế tiếp?

Đẹp +

4

Thách thức quản lý và khai thác bền vững tài nguyên nước đồng bằng sông Cửu Long

Diễn đàn

5

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy