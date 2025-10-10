Căn hộ “Dual City Life Apartment” cận biển, cận quảng trường trung tâm Quy Nhơn

Căn hộ “Dual Life City Apartment” xuất hiện tại Quy Nhơn, đáp ứng nhu cầu sống kết hợp đang là xu hướng được thế hệ trẻ ưa chuộng tại các thành phố lớn.

QUY NHƠN - THIÊN ĐƯỜNG MỚI CHO GIỚI TRẺ WORK-LIFE BLEND?

Work-Life Balance hoặc Work-Life Blend, một thuật ngữ xuất phát từ Hàn Quốc không chỉ là một trào lưu thời thượng mà đã trở thành xu hướng toàn cầu, được nhiều tổ chức nghiên cứu và các tập đoàn quốc tế ghi nhận sau giai đoạn 2020–2022. Báo cáo của World Economic Forum và Deloitte đều cho thấy, thế hệ Millennials và gen Z ở nhiều nước phát triển ngày càng ưu tiên chất lượng sống, tìm kiếm sự hòa hợp giữa công việc và đời sống cá nhân.

Tại Hàn Quốc, giới trẻ nhanh chóng tiếp nhận và lan tỏa lối sống Work-Life Balance, Work-Life Blend. Thậm chí, nhiều bạn trẻ đã “di cư ngược” rời thành phố lớn để trở về vùng nông thôn, tìm nhịp sống chậm rãi hơn và tránh gánh nặng chi phí sinh hoạt.

Dưới ảnh hưởng của làn sóng Hallyu và nhờ sự cộng hưởng từ các phong trào quốc tế, lối sống cân bằng đang ngày càng được Millennials và gen Z tại Việt Nam hưởng ứng. Biểu hiện rõ nét là các phong trào “bỏ phố lên rừng”, “bỏ phố về biển” – khởi đầu cho làn sóng “di cư ngược” trong nước. Theo báo cáo của công ty giải pháp quản trị nhân sự toàn diện Grove HR và công ty chuyên về phân tích dữ liệu YouGov (Anh), gần 3/4 (73%) người lao động Việt Nam đánh giá Work-Life Balance là yếu tố quan trọng nhất khi quyết định nhận một công việc mới.

Trong bối cảnh đó, các thành phố biển – với môi trường sống trong lành, chi phí hợp lý, hạ tầng kết nối thuận tiện – đang nổi lên như điểm đến hấp dẫn để giới trẻ “thực hành” Work-Life Blend. Quy Nhơn hiện được coi là một “thiên đường mới”, nơi nhiều người lựa chọn để cân bằng công việc và xây dựng một cuộc sống bền vững.

Quy Nhơn - “Thiên đường mới” cho giới trẻ “di cư ngược” (Ảnh: GM).

CĂN HỘ KHÔNG GIAN SỐNG ĐÔI, NHÂN BA GIÁ TRỊ BẤT NGỜ HÚT KHÁCH

Theo bà Nguyễn Thị Dung Chủ tịch G.Empire Group: Làn sóng “di cư ngược” từ các thành phố lớn về các thành phố ven biển kéo theo sự xuất hiện của nhiều mô hình, công việc làm từ xa cũng như xuất hiện hạ tầng xã hội thiết yếu (nhà ở, dịch vụ). Quy Nhơn là nơi có đủ cơ hội việc làm, tiện nghi về sinh hoạt, giáo dục, tiện ích tại nơi sống, không thua kém thành phố lớn trong khi chi phí sinh hoạt lại rẻ hơn nhiều lần, cùng với môi trường trong lành, tốt cho sức khỏe và cư dân địa phương thân thiện.

“Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, Quy Nhơn trở thành trung tâm chính trị, hành chính của tỉnh Gia Lai mới, được dồn lực đầu tư để trở thành hạt nhân kinh tế của khu vực miền Trung. Do đó, cơ hội việc làm mới tại Quy Nhơn trong các lĩnh vực đều có cơ hội gia tăng, kéo theo làn sóng di dân cơ học, di cư ngược, thúc đẩy thị trường bất động sản hình thành những sản phẩm mới, đặc thù, đáp ứng nhu cầu mới của người sở hữu”, bà Dung phân tích.

Tại Dự án tổ hợp căn hộ du lịch kết hợp thương mại dịch vụ cao cấp Q1 Tower, Nhà phát triển dự án - Công ty Cổ phần phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) chuẩn bị giới thiệu dòng sản phẩm căn hộ Dual Life City Apartment, đem đến không gian sống song hành, đa năng, nhân ba giá trị cho người sở hữu.

Nằm ở số 1 Ngô Mây, phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai, Q1 Tower sở hữu vị trí trung tâm của trung tâm, tầm nhìn trực diện ra biển, ngay sát quảng trường Nguyễn Tất Thành, nơi thu hút lượng khách du lịch đông nhất phố biển. Các căn hộ Dual Life City Apartment tại Q1 Tower được thiết kế vừa để an cư vừa có thể là bất động sản dòng tiền, để lâu sinh lời, nhận nhà khai thác cho thuê được ngay. Đây cũng là dòng sản phẩm bất động sản đa năng đáp ứng nhu cầu của đông đảo người trẻ có xu hướng chọn Quy Nhơn để khởi nghiệp cũng như thực hành lối sống cân bằng Work-Life Blend.

Q1 Tower - Dòng sản phẩm căn hộ Dual Life City Apartment tại Quy Nhơn.

Đại diện Nhà phát triển dự án cho biết, ngôn ngữ kiến trúc của dự án nhằm hướng tới mô hình sống tích hợp, cân bằng nên Q1 Tower không chỉ là một tòa tháp ven biển, mà còn là một biểu tượng sống động của thiên nhiên, nơi ngôn ngữ của sóng biển được thể hiện một cách đầy tinh tế. Sự kết hợp độc đáo giữa những đường cong uyển chuyển, lấy cảm hứng từ nhịp sóng biển, và kết cấu vững chắc, mạnh mẽ, phản ánh sự chuyển động không ngừng của thiên nhiên. Hầu hết các căn hộ đều có mặt kính rộng mở, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, mang đến tầm nhìn không giới hạn và năng lượng tươi mới của đại dương.

Đặc biệt, căn hộ Dual Life City Apartment Q1 Tower cùng lúc sở hữu 4 yếu tố vàng cho một sản phẩm BĐS chất lượng, đồng thời hội tụ cùng lúc cả 3 yếu tố cận thị, cận biển, cận quảng trường trung tâm song mức giá dự kiến chuẩn bị chào bán ra thị trường lại hợp lý tới mức ngạc nhiên.

Đại diện G.Empire, đơn vị bán hàng “tiết lộ”, căn hộ tại Q1 Tower có giá đầu tư chỉ từ nhỉnh 2 tỷ đồng. Mức giá này thấp hơn so với sản phẩm cùng phân khúc tại các phố biển khác như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc trong khi tiềm năng khai thác và sinh dòng tiền lại không hề kém. Do đó, căn hộ Dual Life City Apartment Q1 Tower đang thu hút sự quan tâm rất lớn từ cả người mua ở thực lẫn đầu tư.