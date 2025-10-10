Tập trung cao độ triển khai các dự án liên quan Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái khẳng định Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa chiến lược trong phát triển vùng và kết nối khu vực. Toàn tỉnh cần huy động hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ, quyết tâm cao nhất để bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực hiện...

Sáng 9/10, Ban Chỉ đạo tỉnh Bắc Ninh về đầu tư xây dựng các dự án liên quan đến Cảng hàng không quốc tế Gia Bình tổ chức họp đánh giá tình hình triển khai và tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm.

Theo báo cáo, hồ sơ chủ trương đầu tư dự án đang được chỉnh sửa theo nội dung điều chỉnh quy mô từ cấp 4E lên 4F, dự kiến trình Quốc hội thẩm định và phê duyệt vào ngày 15/10/2025. Công tác giải phóng mặt bằng đang được triển khai tích cực, với tổng diện tích thu hồi khoảng 1.959,9 ha, trong đó giai đoạn I là 124,7 ha. Các đơn vị chức năng đã kê khai khoảng 818 ha đất nông nghiệp và chi trả tạm ứng cho 2.366 hộ dân với diện tích khoảng 241 ha trên địa bàn xã Gia Bình.

Đối với dự án tái định cư và các công trình phục vụ giải phóng mặt bằng, đến nay chưa có quy hoạch chi tiết được phê duyệt. Trên cơ sở ranh giới tạm do nhà đầu tư cung cấp, các xã liên quan đã phối hợp cùng đơn vị chức năng rà soát, quy chủ sử dụng đất, tổ chức họp dân để thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Cùng với đó, dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội đoạn qua Bắc Ninh đã được chấp thuận cho nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Hội đồng thẩm định và tổ giúp việc đã được thành lập, trong khi các địa phương liên quan cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo và Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, cơ quan này đã có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng hỗ trợ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án. Song song, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường để sớm được ủy quyền cho Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích khó khăn liên quan đến cơ chế chính sách, xử lý đất cấp trái thẩm quyền, quy hoạch nghĩa trang, chuyển đổi đất nông nghiệp… Đồng thời, kiến nghị tỉnh quan tâm bố trí khu tái định cư, ban hành nghị quyết chuyên đề hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng và chỉ đạo nhà đầu tư đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh tiến độ các dự án liên quan đến Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được kiểm đếm hàng tuần. Với “chỗ dựa chính trị” là Ban Chỉ đạo tỉnh, các vướng mắc sẽ được tháo gỡ từng bước trên tinh thần quyết tâm và đồng bộ cao nhất.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cho biết tỉnh đã chủ động điều chỉnh quy hoạch phù hợp với việc nâng cấp quy mô sân bay từ cấp 4E lên 4F, đảm bảo diện tích 1.960 ha vẫn đủ điều kiện nâng công suất mà không làm thay đổi cấu trúc tổng thể.

Chủ tịch tỉnh đồng thời chỉ ra nguyên nhân của việc phải điều chỉnh quy hoạch – từ quy mô đầu tư, hướng tuyến, phân khu đô thị đến mật độ dân số – và yêu cầu các xã có phương án tái định cư song song để tránh quy hoạch “treo”.

Đối với quy hoạch nghĩa trang, ông đề nghị hình thành mô hình công viên nghĩa trang đạt tiêu chuẩn đô thị, đặc biệt tập trung vào khu vực xã Đại Lai, nơi dự kiến xây dựng công viên nghĩa trang tổng hợp, đồng thời tỉnh sẽ hỗ trợ tối đa về hạ tầng, điện, đường, trường, trạm.

Về công tác giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu kiên định mục tiêu “80 ngày đêm cao điểm” để hoàn thành thu hồi đất nông nghiệp, đồng thời đẩy nhanh bồi thường tái định cư và giải phóng mặt bằng khu nghĩa trang.

Sở Tư pháp được giao nghiên cứu cơ chế đặc thù, làm việc với Bộ Tư pháp để có phương án thống nhất trình HĐND tỉnh thông qua. Sở Tài chính được giao xem xét triển khai dự án Cảng đường thủy nội địa tại xã Đại Lai làm điểm tập kết vật liệu phục vụ thi công các hạng mục liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là công trình trọng điểm quốc gia, mang tính chiến lược lâu dài không chỉ với Bắc Ninh mà còn đối với vùng Thủ đô và khu vực phía Bắc.

Đánh giá cao nỗ lực của Ban Chỉ đạo tỉnh, các sở, ngành và địa phương trong việc cập nhật tiến độ, lãnh đạo tỉnh yêu cầu tiếp tục tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ lợi ích của dự án đối với sự phát triển nhiều thế hệ.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cả hệ thống chính trị tỉnh vào cuộc đồng bộ với quyết tâm cao nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, địa phương, đồng thời giao Sở Xây dựng rà soát lại các quy hoạch, đảm bảo tính chiến lược và tránh chồng chéo. Đối với các trường hợp đất cấp trái thẩm quyền, cần rà soát, phân loại cụ thể để xử lý phù hợp, đảm bảo ổn định dân sinh.

Đối với dự án Cảng đường thủy nội địa tại xã Đại Lai, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị nghiên cứu cơ chế đặc thù bảo đảm phù hợp pháp luật, tạo lợi ích tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo Ban Chỉ đạo tỉnh và các ngành liên quan phát huy tinh thần trách nhiệm, xây dựng quy chế làm việc cụ thể, tăng cường làm việc tại cơ sở để giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh, bảo đảm tiến độ tổng thể của toàn bộ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.