Tiếp tục xuất hiện website giả mạo Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 10/10/2025
Nhật Dương
10/10/2025, 11:21
Qua quá trình giám sát trên không gian mạng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát hiện có website giả mạo có tên miền, giao diện, hình ảnh tương tự với Cổng dịch vụ công trực tuyến Bảo hiểm xã hội Việt Nam gây nhầm lẫn, có thể bị sử dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân…
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, qua kiểm tra, nhận thấy website giả mạo có địa chỉ baohiemxahoi[.]biz đặt máy chủ tại nước ngoài nhằm tránh quản lý của các cơ quan Nhà nước, cũng như gây khó khăn trong việc truy vết.
Trang web này có thể được sử dụng để thực hiện các hành vi giả mạo cán bộ Bảo hiểm xã hội để gửi đường dẫn của website yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân như căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế… nhằm lừa đảo, đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tài sản.
Cũng trong thời gian vừa qua, có rất nhiều hình thức giả mạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam như giả danh cán bộ gọi điện, liên lạc với người dân, hoặc các văn bản giả mạo nhằm dẫn dụ người dân truy cập đến các trang web giả mạo, cung cấp các thông tin cá nhân cũng như chiếm đoạt tài sản.
Để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an toàn tài sản và thông tin cá nhân của người dân, doanh nghiệp và tránh gây ảnh hưởng, làm mất niềm tin vào các dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang phối hợp với các đơn vị chức năng để truy vết, xác định website giả mạo nêu trên.
Trong khi cơ quan chức năng về an toàn thông tin xử lý, chặn lọc, để tránh việc người dân, doanh nghiệp nhầm lẫn dẫn đến là nạn nhân bị lừa đảo, gây hậu quả đáng tiếc, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị các đơn vị truyền thông, cảnh báo trang web giả mạo và hướng dẫn nhận diện Cổng dịch vụ công ngành Bảo hiểm xã hội.
Theo đó, Cổng dịch vụ công trực tuyến Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ có một tên miền và địa chỉ là https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/, trong cấu trúc tên miền có .GOV.VN dành cho các cơ quan nhà nước. Bảo hiểm xã hội Việt Nam không sử dụng tên miền có cấu trúc .COM.VN, .COM, .ME… mà trang web giả mạo đang sử dụng.
Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam được gán nhãn chứng nhận tín nhiệm mạng do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ở cuối trang, tra cứu thông tin tại địa chỉ https://tinnhiemmang.vn/danh-ba-tin-nhiem/
Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng sử dụng chứng chỉ bảo mật quốc tế GlobalSign, thông tin chứng chỉ số được cấp có nội dung “CN = *.baohiemxahoi.gov.vn, O = Bảo hiểm Xã hội Việt Nam”.
15:42, 09/10/2025
Hướng về vùng chịu thiên tai nặng nề do bão lũ gây ra, nhà sáng lập Ecopark ủng hộ 15 tỷ đồng, chung tay cộng đồng giúp đỡ người dân sớm khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualoi) và số 11 (Matmo) gây ra.
Theo ước tính của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thiên tai tại Việt Nam từ đầu năm 2025 đến nay đã gây thiệt hại 35.000 tỷ đồng, làm giảm 0,2% GDP - tương đương mức thiệt hại bằng 50% so với năm 2024, cả về kinh tế và số người thiệt mạng...
Năm 2025, cả nước đã xảy ra 20 loại hình thiên tai với diễn biến dồn dập, khốc liệt, mang nhiều yếu tố bất thường, vượt mức lịch sử và xảy ra trên phạm vi rộng, thiệt hại nặng nề. Dù Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa, ứng phó, nỗ lực vượt qua, song thực tế đến nay nhiều đợt thiên tai xảy ra đã có những điều vượt quá sức chịu đựng của người dân...
UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học; vận động, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ theo quy định...
Theo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, ở các kỳ thi Olympic quốc tế suốt 5 năm qua, Việt Nam đều duy trì ở nhóm 10 quốc gia có kết quả thi tốt nhất trên toàn thế giới. Thi học sinh giỏi ngày càng đổi mới. Điều này cho thấy nỗ lực và khả năng của học sinh Việt Nam thể hiện trên các đấu trường quốc tế...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
VnEconomy Interactive
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
Thế giới
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: